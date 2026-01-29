Mad Bubble
Mad Bubble
Μουσικά Νέα 29.01.2026

Σοβαρή επιδείνωση της υγείας του Ray J – «Το 2027 θα είναι το τέλος»

Ο Αμερικανός ράπερ Ray J  αποδίδει την κατάστασή του σε χρόνια υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ και έντονου τρόπου ζωής
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Ray J προκάλεσε έντονη ανησυχία στους θαυμαστές του, αποκαλύπτοντας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά σοβαρή και ότι οι γιατροί δεν είναι βέβαιοι πως θα ζει το 2027. Η δημόσια τοποθέτησή του έγινε λίγες ημέρες μετά την πρόσφατη νοσηλεία του, με τον ίδιο να δηλώνει χωρίς περιστροφές «Το 2027 είναι σίγουρα ένα τέλος για μένα», συνοδεύοντας τα λόγια του με τη χαρακτηριστική χειρονομία που παραπέμπει σε απότομη διακοπή.

Σε βίντεο που ανάρτησε, φίλος του προσπάθησε να τον ενθαρρύνει να παραμείνει αισιόδοξος, ωστόσο ο Ray J απάντησε ότι αυτή ακριβώς ήταν η εκτίμηση των γιατρών που τον παρακολουθούν. Ο καλλιτέχνης απέδωσε την επιβαρυμένη εικόνα της υγείας του σε χρόνια έντονης κατανάλωσης αλκοόλ και ξέφρενης διασκέδασης, παράγοντες που, όπως είπε, έχουν προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην καρδιά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Morgan Freeman αποκαλύπτει τον τρόπο ζωής που τον κρατά υγιή στα 88 του

Ο ίδιος έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι η καρδιά του λειτουργεί πλέον μόλις στο 25% της δυναμικότητάς της. Περιγράφοντας τον τρόπο ζωής του, ανέφερε ότι μπορούσε να καταναλώσει πολλές φιάλες αλκοόλ μέσα σε μία μόνο νύχτα, καθώς αισθανόταν άτρωτος, μέχρι που οι συνέπειες τον πρόλαβαν. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτός ο τρόπος ζωής είχε ως αποτέλεσμα η καρδιά του να έχει ουσιαστικά «μαυρίσει».

Ο Ray J αποκάλυψε επίσης ότι σκοπεύει να ταξιδέψει στην Αϊτή μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, σε μια ύστατη προσπάθεια να βρει θεραπεία που θα τον κρατήσει στη ζωή. Η απόφασή του υπογραμμίζει, σύμφωνα με τον ίδιο, το μέγεθος της απόγνωσής του, δεδομένου ότι η χώρα βρίσκεται σε συνεχή πολιτική και κοινωνική αναταραχή και το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έχει εκδώσει αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια εκεί.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ευχαρίστησε δημόσια τους γονείς του, καθώς και την αδελφή του Brandy Norwood, αποκαλύπτοντας ότι εκείνη καλύπτει τα βασικά του έξοδα. Υπενθυμίζεται ότι ο Ray J νοσηλεύτηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Λας Βέγκας με βαριά πνευμονία και έντονους πόνους στην καρδιά, τέσσερα χρόνια μετά από προηγούμενο σοβαρό επεισόδιο της ίδιας ασθένειας, το οποίο τον είχε αναγκάσει να παραμείνει για διάστημα υπό οξυγόνο.

Διάβασε επίσης: Η Paris Hilton αποκαλύπτει: «Ζω με έναν δαίμονα στο μυαλό μου»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Ray J ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έλληνες δημιουργοί σε υποψήφιο για Grammy album

Έλληνες δημιουργοί σε υποψήφιο για Grammy album

29.01.2026
Επόμενο
Χειμωνιάτικη απόδραση στην Κωνσταντινούπολη

Χειμωνιάτικη απόδραση στην Κωνσταντινούπολη

29.01.2026

Δες επίσης

Έλληνες δημιουργοί σε υποψήφιο για Grammy album
Μουσικά Νέα

Έλληνες δημιουργοί σε υποψήφιο για Grammy album

29.01.2026
Ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε τραγούδι διαμαρτυρίας κατά της ICE (Video)
Μουσικά Νέα

Ο Bruce Springsteen κυκλοφόρησε τραγούδι διαμαρτυρίας κατά της ICE (Video)

29.01.2026
Eurovision Song Contest Live Tour: Η Έλενα Παπαρίζου στην ιστορική περιοδεία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision
Μουσικά Νέα

Eurovision Song Contest Live Tour: Η Έλενα Παπαρίζου στην ιστορική περιοδεία του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision

29.01.2026
Ο Justin Bieber στη σκηνή των Grammy μετά από 4 χρόνια απουσίας
Μουσικά Νέα

Ο Justin Bieber στη σκηνή των Grammy μετά από 4 χρόνια απουσίας

29.01.2026
Grammy 2026: Οι Slash, Post Malone και Chad Smith θα τιμήσουν θρύλους της μουσικής
Μουσικά Νέα

Grammy 2026: Οι Slash, Post Malone και Chad Smith θα τιμήσουν θρύλους της μουσικής

29.01.2026
Eurovision 2026: Οι Dinamiss αποκαλύπτουν το μήνυμα πίσω από το Chaos
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Οι Dinamiss αποκαλύπτουν το μήνυμα πίσω από το Chaos

29.01.2026
Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι 2 παρουσιαστές του 70ού διαγωνισμού στη Βιέννη
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι 2 παρουσιαστές του 70ού διαγωνισμού στη Βιέννη

29.01.2026
Eurovision 2026: Η αποκάλυψη της Marseaux για το «Χάνομαι» – «Είναι επίκληση στην ανεμελιά»
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η αποκάλυψη της Marseaux για το «Χάνομαι» – «Είναι επίκληση στην ανεμελιά»

29.01.2026
KPop Demon Hunters: Κυριαρχεί στα charts για 6 συνεχόμενους μήνες
Μουσικά Νέα

KPop Demon Hunters: Κυριαρχεί στα charts για 6 συνεχόμενους μήνες

29.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος