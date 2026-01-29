Σοβαρή επιδείνωση της υγείας του Ray J – «Το 2027 θα είναι το τέλος»

Ο Ray J προκάλεσε έντονη ανησυχία στους θαυμαστές του, αποκαλύπτοντας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι η κατάσταση της υγείας του είναι εξαιρετικά σοβαρή και ότι οι γιατροί δεν είναι βέβαιοι πως θα ζει το 2027. Η δημόσια τοποθέτησή του έγινε λίγες ημέρες μετά την πρόσφατη νοσηλεία του, με τον ίδιο να δηλώνει χωρίς περιστροφές «Το 2027 είναι σίγουρα ένα τέλος για μένα», συνοδεύοντας τα λόγια του με τη χαρακτηριστική χειρονομία που παραπέμπει σε απότομη διακοπή.

Σε βίντεο που ανάρτησε, φίλος του προσπάθησε να τον ενθαρρύνει να παραμείνει αισιόδοξος, ωστόσο ο Ray J απάντησε ότι αυτή ακριβώς ήταν η εκτίμηση των γιατρών που τον παρακολουθούν. Ο καλλιτέχνης απέδωσε την επιβαρυμένη εικόνα της υγείας του σε χρόνια έντονης κατανάλωσης αλκοόλ και ξέφρενης διασκέδασης, παράγοντες που, όπως είπε, έχουν προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην καρδιά του.

Ο ίδιος έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι η καρδιά του λειτουργεί πλέον μόλις στο 25% της δυναμικότητάς της. Περιγράφοντας τον τρόπο ζωής του, ανέφερε ότι μπορούσε να καταναλώσει πολλές φιάλες αλκοόλ μέσα σε μία μόνο νύχτα, καθώς αισθανόταν άτρωτος, μέχρι που οι συνέπειες τον πρόλαβαν. Όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτός ο τρόπος ζωής είχε ως αποτέλεσμα η καρδιά του να έχει ουσιαστικά «μαυρίσει».

Ο Ray J αποκάλυψε επίσης ότι σκοπεύει να ταξιδέψει στην Αϊτή μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, σε μια ύστατη προσπάθεια να βρει θεραπεία που θα τον κρατήσει στη ζωή. Η απόφασή του υπογραμμίζει, σύμφωνα με τον ίδιο, το μέγεθος της απόγνωσής του, δεδομένου ότι η χώρα βρίσκεται σε συνεχή πολιτική και κοινωνική αναταραχή και το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έχει εκδώσει αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τα ταξίδια εκεί.

Ray J reveals his heart is only operating at 25%, with doctors giving him a short time to live. He says his heart is mostly black: ‘I f***ed my shit up.’ pic.twitter.com/frWDoDQEyu — Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) January 28, 2026

Κλείνοντας το μήνυμά του, ευχαρίστησε δημόσια τους γονείς του, καθώς και την αδελφή του Brandy Norwood, αποκαλύπτοντας ότι εκείνη καλύπτει τα βασικά του έξοδα. Υπενθυμίζεται ότι ο Ray J νοσηλεύτηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Λας Βέγκας με βαριά πνευμονία και έντονους πόνους στην καρδιά, τέσσερα χρόνια μετά από προηγούμενο σοβαρό επεισόδιο της ίδιας ασθένειας, το οποίο τον είχε αναγκάσει να παραμείνει για διάστημα υπό οξυγόνο.

