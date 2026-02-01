Mad Bubble
Fashion 01.02.2026

10 εμφανίσεις από το red carpet των Grammys που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ

grammy
Το κόκκινο χαλί των Grammy Awards έχει φιλοξενήσει εμφανίσεις που έγιναν ορόσημα στη μόδα, από εντυπωσιακά φορέματα μέχρι πρωτοποριακά looks
Μαρία Χατζηγιάννη

Η τελετή των βραβείων Grammy δεν είναι απλώς μια γιορτή της μουσικής, αλλά και ένα αληθινό θέαμα μόδας. Κάθε χρόνο, μεγάλα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας, και μερικοί ηθοποιοί, περπατούν στο κόκκινο χαλί, κλέβοντας την παράσταση με τολμηρές και μοναδικές εμφανίσεις που συχνά σπάνε τα όρια του συνηθισμένου. Από glamorous φορέματα μέχρι avant-garde δημιουργίες, το κόκκινο χαλί των Grammy έχει αφήσει ανεξίτηλα σημάδια στην ιστορία της μόδας, χαρίζοντας στιγμές που μένουν αξέχαστες.

Μερικές εμφανίσεις έχουν γίνει τόσο iconic που επηρέασαν την αισθητική και τη μόδα για χρόνια μετά. Από υπερβολικά αέρινα φορέματα μέχρι εκκεντρικές λεπτομέρειες και τολμηρούς συνδυασμούς, οι σταρ των βραβείων ξέρουν πώς να τραβούν όλα τα βλέμματα και να δημιουργούν στιγμές που μιλούν τόσο για το στιλ όσο και για την προσωπικότητά τους. Ακολουθεί μια ανασκόπηση με τις πιο αξιομνημόνευτες εμφανίσεις που έχουν αφήσει ιστορία στο κόκκινο χαλί.

1. Miley Cyrus, 2024

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό σύνολο που χρειάστηκε πάνω από 675 ώρες για να δημιουργηθεί, με χιλιάδες λεπτομέρειες που έκαναν την εμφάνιση πραγματικά μοναδική.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

2. Harry Styles, 2023

Ο Harry Styles τόλμησε ένα out-of-the-box look το 2023, φορώντας μια ολόσωμη φόρμα Egonlab που άφηνε το στήθος ακάλυπτο και συνδύαζε κομψότητα με θεατρική τόλμη. Το πολύχρωμο patchwork ήταν καλυμμένο με πάνω από 250.000 κρυστάλλους Swarovski, αποδεικνύοντας πως όταν ένας άνδρας καλλιτέχνης ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι εντυπωσιακό.

harry_styles
ΑΠΕ-ΜΠΕ

3. Dua Lipa, 2022

Η pop star εντυπωσίασε με ένα φόρεμα Versace με διάφανα στοιχεία και χρυσές λεπτομέρειες, που έδωσε στο look μια edgy αίσθηση χωρίς να χάνει τη λάμψη του.

dua_lipa
ΑΠΕ-ΜΠΕ

4. Doja Cat, 2021

Με ένα μοτοσικλετιστικό-inspired σύνολο, η τραγουδίστρια συνδύασε μαύρο και νέον πράσινο, δημιουργώντας μια εμφανισιακή αντίθεση που τράβηξε όλα τα βλέμματα.

dodja_cat
ΑΠΕ-ΜΠΕ

5. Ariana Grande, 2020

Φόρεσε ένα strapless, αέρινο σύνολο από τούλι σε smoky γκρι απόχρωση, συμπληρωμένο με σατέν γάντια και signature ψηλή αλογοουρά, δημιουργώντας ένα παραμυθένιο αποτέλεσμα.

H Ariana Grande επιστρέφει στην υποκριτική παίρνοντας μέρος σε virtual θεατρική παράσταση!

 

6. Cardi B, 2019

Η ράπερ επέλεξε ένα extravagant outfit εμπνευσμένο από συλλογή περασμένων χρόνων, με λεπτομέρειες που θύμιζαν surrealist sea creature και έκανε το κόκκινο χαλί να μιλάει για εκείνη.

7. SZA, 2018

Με ένα λευκό αέρινο φόρεμα, η τραγουδίστρια έμοιαζε αγγελική, με διακριτικά κεντήματα και φούστα με σκίσιμο, συνδυάζοντας την κομψότητα με μια δόση παιχνιδιάρικης θηλυκότητας.

sza
ΑΠΕ-ΜΠΕ

8. Celine Dion, 2017

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με ένα emerald green φόρεμα που έδειχνε τη δυναμική της παρουσία και το στιλ της, αναδεικνύοντας την απόλυτη αυτοπεποίθηση στο κόκκινο χαλί.

celine_dion
ΑΠΕ-ΜΠΕ

9. Taylor Swift, 2016

Με ένα κοραλί bandeau top και neon φούξια σορτς κάτω από φουσκωτή φούστα, η Taylor έκανε μια εκκεντρική εμφάνιση που συνδύαζε το edgy με το glam.

taylor_swift
ΑΠΕ-ΜΠΕ

10. Rihanna, 2015

Η διάσημη τραγουδίστρια επέλεξε ένα ροζ φόρεμα με αέρινη φούστα και empire waist, που θύμιζε παραμυθένια πριγκίπισσα, με εντυπωσιακές λεπτομέρειες στο μπούστο.

rihana
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κεντρική εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Fashion Grammy ανασκόπηση κόκκινο χαλί
01.02.2026

