01.02.2026

Πώς να καθαρίσεις σωστά το τζάκι σου πριν και μετά το μαγείρεμα

τζακι
Πρακτικές και χρήσιμες συμβουλές για να διατηρείς το τζάκι καθαρό και λειτουργικό όταν το χρησιμοποιείς για μαγείρεμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η εμπειρία του ψησίματος σε τζάκι δεν αφορά μόνο τη θερμοκρασία της φωτιάς. Όσο καθαρότερη είναι η εστία, τόσο πιο ουδέτερη και αληθινή παραμένει η γεύση του φαγητού. Υπολείμματα προηγούμενων καύσεων, λίπη και στάχτη μπορούν να προσθέσουν ανεπιθύμητη μυρωδιά ή καπνό, επηρεάζοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Το καθαρό τζάκι δεν βελτιώνει μόνο τη γεύση, αλλά αυξάνει και την ασφάλεια, μειώνοντας τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης φωτιάς ή δημιουργίας εύφλεκτων υπολειμμάτων στην καμινάδα.

Προετοιμασία πριν το ψήσιμο

Η διαδικασία ξεκινά από τη βάση. Aφαιρούνται υπολείμματα στάχτης και καμένων υλικών. Η στάχτη συλλέγεται μόνο όταν είναι κρύα, χρησιμοποιώντας φτυαράκι ή ειδική σκούπα. Τοποθετώντας μετά σχάρα ή γάστρα, φροντίζουμε η επιφάνεια να είναι καθαρή από λίπη ή σκόνη, ώστε το σκεύος να έρχεται σε επαφή μόνο με καθαρό μέταλλο.

Η χρήση φυσικών, στεγνών ξύλων μειώνει τη δημιουργία καπνού και κρατά τη θερμοκρασία σταθερή, ενώ τα βαμμένα ή επεξεργασμένα ξύλα πρέπει να αποφεύγονται, καθώς απελευθερώνουν ανεπιθύμητες ουσίες.

Καθαρισμός κατά τη διάρκεια και μετά το μαγείρεμα

Μετά το ψήσιμο, το τζάκι πρέπει να κρυώσει. Στη συνέχεια, αφαιρούνται στάχτη, υπολείμματα τροφίμων και τυχόν λίπη. Τα μεταλλικά μέρη καθαρίζονται ξεχωριστά για να προστατευτούν και να διατηρηθούν.

Το τζάμι μπορεί να καθαριστεί εύκολα με νερό και λίγη στάχτη, χωρίς χημικά, και το πανί σκουπίζει την επιφάνεια για να αποκαλυφθεί η φωτιά χωρίς υπολείμματα.

tzaki
Ο ρόλος της καμινάδας

Η καμινάδα συγκεντρώνει υπολείμματα καύσης, ατμούς λιπών και υγρασία. Η συσσώρευση κρεοζώτου την καθιστά ιδιαίτερα εύφλεκτη, γι’ αυτό ο ετήσιος επαγγελματικός καθαρισμός είναι απαραίτητος. Αν το τζάκι χρησιμοποιείται συχνά για ψήσιμο, η συντήρηση πρέπει να γίνεται πιο τακτικά.

