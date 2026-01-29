Ξέχασε τα πατατάκια! Το edamame είναι το σνακ που χρειαζόσουν για απώλεια βάρους

Ψημένο edamame, το αλμυρό σνακ με πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, τραγανό και γευστικό, ιδανικό για γρήγορες και υγιεινές απολαύσεις

Αν αναζητάς μια εναλλακτική λύση για αλμυρά σνακ που δεν θα σε γεμίσει με κορεσμένα λιπαρά, το ψημένο edamame είναι η ιδανική επιλογή. Τα μικρά πράσινα φασόλια σόγιας μπορούν να μεταμορφωθούν σε τραγανά και νόστιμα σνακ μέσα σε λίγα λεπτά, φέρνοντας φρεσκάδα και γεύση στο τραπέζι σου χωρίς ενοχές.

Αυτό το θρεπτικό σνακ είναι απλό στην παρασκευή του και ταυτόχρονα προσαρμόσιμο. Μπορείς να το απολαύσεις σκέτο ή με τα αγαπημένα σου μπαχαρικά, μετατρέποντάς το σε ένα προσωπικό, γευστικό πειραματισμό. Είναι η λύση που συνδυάζει ευκολία, γεύση και υγεία σε κάθε μπουκιά.

Τι είναι το edamame

Το edamame είναι μικρά φασόλια σόγιας, που συλλέγονται πριν ωριμάσουν πλήρως. Χαρακτηρίζεται από έντονο πράσινο χρώμα και απαλή, ελαφρώς γλυκιά γεύση. Συνήθως διατίθεται κατεψυγμένο, αλλά μπορεί να βρεθεί και φρέσκο κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου. Το μαγείρεμα είναι γρήγορο. Τα φρέσκα φασόλια χρειάζονται 5–6 λεπτά σε βραστό νερό, ενώ τα κατεψυγμένα μόλις 2 λεπτά.

Διατροφικά οφέλη

Το edamame είναι γεμάτο θρεπτικά συστατικά, με 14 γραμμάρια πρωτεΐνης και 6 γραμμάρια φυτικών ινών ανά 100 γραμμάρια, ενώ περιέχει μόλις 5 γραμμάρια λίπους. Η υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και φυτικές ίνες βοηθά στην αίσθηση πληρότητας, υποστηρίζει τη διαχείριση του βάρους και προσφέρει ενέργεια για όλη την ημέρα.

Υλικά

1 φλιτζάνι φασόλια edamame (κατεψυγμένα ή φρέσκα)

1 κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι

Προαιρετικά μπαχαρικά: πάπρικα, κύμινο, κάρυ ή τζίντζερ

Εκτέλεση

Στο φούρνο:

Προθέρμανε τον φούρνο στους 200°C.

Τοποθέτησε τα φασόλια σε ταψί με λαδόκολλα.

Ράντισε με ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και μπαχαρικά της επιλογής σου.

Ψήσε για 20 λεπτά, ανακατεύοντας στη μέση του χρόνου, μέχρι να γίνουν τραγανά εξωτερικά και τρυφερά μέσα.

Στο τηγάνι:

Ζέστανε λίγο λάδι σε μέτρια φωτιά.

Σόταρε τα φασόλια για 5–7 λεπτά, ανακατεύοντας τακτικά.

Πρόσθεσε αλάτι, πιπέρι και όποια μπαχαρικά επιθυμείς.

Σέρβιρε ζεστά για μια ελαφρώς καραμελωμένη υφή και έντονη γεύση.

