Mad Bubble
Σχέσεις 29.01.2026

Bookfishing: Η νέα τάση στα dating apps που μπορεί να σε ξεγελάσει

Το φαινόμενο που αυξάνει τα ραντεβού αλλά συχνά… απογοητεύει
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα dating apps κρύβουν πάντα εκπλήξεις, αλλά τελευταία έχει κάνει την εμφάνισή του ένα φαινόμενο που λέγεται bookfishing. Η ιδέα είναι απλή: πολλοί πιστεύουν ότι κρατώντας ένα βιβλίο ή αναφέροντας ότι τους αρέσει το διάβασμα στα προφίλ τους, θα αυξήσουν τις πιθανότητες να βγουν περισσότερα ραντεβού. Και σε μεγάλο βαθμό έχουν δίκιο!

Όταν βλέπεις κάποιον στο μετρό, σε μια παραλία ή σε ένα παγκάκι με ένα βιβλίο στα χέρια, αμέσως φαίνεται πιο ενδιαφέρων, σωστά; Φαίνεται έξυπνος, ψαγμένος, συναισθηματικά ώριμος και σίγουρα πιο αξιοπρόσεκτος από άλλους. Γι’ αυτό και ο λογαριασμός στο Instagram «Hot Dudes Reading» έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,3 εκατομμύρια ακολούθους, όπως αναφέρει το PopSugar. Σύμφωνα με στοιχεία της Bumble, το 66% των single της Gen Z και των millennials είναι πιο πιθανό να κάνουν swipe right σε κάποιον που αναφέρει ότι διαβάζει βιβλία. Όμως, η αγάπη για τα βιβλία δεν είναι πάντα αληθινή. Εκεί ακριβώς μπαίνει το bookfishing: πρόκειται για όσους προσποιούνται ότι αγαπούν το διάβασμα, για να δείχνουν πιο ελκυστικοί στα dating apps.

unsplash.com

Διάβασε επίσης: Αμφιβάλλεις για την αγάπη του; Αυτά τα 15 σημάδια θα σε διαψεύσουν

Ακριβώς όπως συμβαίνει με ψεύτικες ή υπερβολικές φωτογραφίες στο Tinder, έτσι και με το bookfishing κάποιος μπορεί να εμφανίζεται ως αναγνώστης χωρίς να έχει ιδέα από βιβλία στην πραγματικότητα. Σύμφωνα με το Tinder, οι αναζητήσεις και αναφορές στον όρο «book boyfriend» αυξήθηκαν κατά 306% μεταξύ 2023 και 2025, κάτι που δείχνει πόσο δημοφιλής έγινε η τάση. Το πρόβλημα είναι ότι δύσκολα μπορείς να καταλάβεις εξαρχής αν κάποιος είναι πραγματικά αναγνώστης ή απλώς προσποιείται.

unsplash.com

Πώς να καταλάβεις αν είναι πραγματικός αναγνώστης

Μία απλή συζήτηση για βιβλία αρκεί. Αν ο συνομιλητής σου μπορεί να μιλήσει για την πλοκή, τους χαρακτήρες ή τα συναισθήματα που του προκάλεσε ένα βιβλίο, τότε είναι αυθεντικός αναγνώστης. Αν, αντίθετα, περιορίζεται σε κλασικά σχολικά βιβλία που πιθανότατα αναγκάστηκε να διαβάσει στο λύκειο, τότε μάλλον βρίσκεσαι αντιμέτωπος με bookfishing.Το bookfishing μπορεί να φαίνεται αθώο, αλλά όπως κάθε «ψεύτικο προφίλ», τελικά αποκαλύπτεται και η πραγματική αγάπη για το διάβασμα δεν κρύβεται.

unsplash.com

Διάβασε επίσης: Τι είναι το banksying στις σχέσεις και γιατί πονάει περισσότερο από το ghosting

