Penélope Cruz: Αποχωρίστηκε τα μακριά της μαλλιά για ένα απόλυτα κομψό καρέ

Η ηθοποιός αποχαιρετά τα old Hollywood μακριά μαλλιά και υιοθετεί ένα φιλαριστό καρέ που ανανεώνει το look της

Η Penélope Cruz έκανε μια από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αποχαιρετώντας τα μακριά, old Hollywood κυματιστά μαλλιά της. Το νέο της κούρεμα, ένα φιλαριστό καρέ έως τους ώμους με ανάλαφρους κυματισμούς και φράντζα στο πλάι, έδωσε αέρα φρεσκάδας και τράβηξε αμέσως τα βλέμματα. Το χτένισμα ισορροπεί ανάμεσα στη χαλαρότητα και την παριζιάνικη φινέτσα, δημιουργώντας ένα σύγχρονο αλλά διαχρονικά κομψό αποτέλεσμα.

Στο show Υψηλής Ραπτικής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου Chanel, η Penélope Cruz κινήθηκε σε διακριτικά κομψή λογική και επέλεξε ένα μαύρο πλεκτό φόρεμα εφαρμοστής γραμμής με ημιδιάφανη υφή και απαλή φούστα. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με ζακέτα στον ίδιο τόνο, ανοιχτή από τη μέση και κάτω, ενώ οι λεπτομέρειες σε σμαραγδί και χρώμα διαμαντιού στο τελείωμα πρόσφεραν διακριτική λάμψη. Γεωμετρικά πράσινα σκουλαρίκια, μαύρες γόβες με τετράγωνη μύτη, μικρή τσάντα και σκούρα γυαλιά συνόδευσαν την εμφάνιση με απόλυτη ισορροπία.

Η αλλαγή αυτή υπογραμμίζει την ικανότητα της να συνδυάζει κλασικό και σύγχρονο στυλ. Στα περσινά Oscars είχε εμφανιστεί με λευκή δημιουργία εμπνευσμένη από σχέδιο του 1992 του οίκου Chanel, ενώ έναν χρόνο νωρίτερα επέλεξε μια μοντέρνα εκδοχή του εμβληματικού καρό ταγιέρ από την ταινία Clueless. Το νέο μακρύ καρέ της δείχνει ότι η ηθοποιός συνεχίζει να εξελίσσει το προσωπικό της στυλ με διακριτική τόλμη και κομψότητα.

Με αυτή την κίνηση, αποδεικνύει πως ακόμη και μια μικρή αλλαγή στα μαλλιά μπορεί να ανανεώσει πλήρως την εικόνα και να αναδείξει την προσωπικότητα και το στιλ της, παραμένοντας πιστή στη διαχρονική κομψότητα που τη χαρακτηρίζει.

