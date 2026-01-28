Mad Bubble
Mad Bubble
Διατροφή 28.01.2026

Έτσι πρέπει να αποθηκεύεις κάθε φρούτο και λαχανικό

salata
Μικρές κινήσεις στην κουζίνα μπορούν να κρατήσουν τα προϊόντα σας ζωντανά και νόστιμα μέχρι να τα αξιοποιήσετε σε κάθε συνταγή
Μαρία Χατζηγιάννη

Από τη στιγμή που φέρνουμε τα φρούτα και τα λαχανικά στο σπίτι, η πραγματική πρόκληση είναι να διατηρηθούν φρέσκα και νόστιμα μέχρι τη στιγμή που θα τα χρησιμοποιήσουμε. Ο τρόπος αποθήκευσης επηρεάζει όχι μόνο τη διάρκεια ζωής τους, αλλά και τη γεύση, την υφή και το άρωμά τους. Με μερικές απλές κινήσεις, ακόμα και τα πιο ευαίσθητα προϊόντα μπορούν να παραμείνουν σε άριστη κατάσταση.

Η σωστή προσέγγιση συντήρησης δεν απαιτεί πολύπλοκα κόλπα ή ειδικά εργαλεία. Αρκεί να γνωρίζουμε τις ιδιαιτερότητες κάθε φρούτου και λαχανικού και να προσαρμόσουμε ανάλογα τη θερμοκρασία, την υγρασία και την τοποθέτησή τους στο σπίτι. Η καθημερινή προσοχή στην αποθήκευση μετατρέπει τα φρέσκα προϊόντα σε πολύτιμο σύμμαχο για γεύσεις και πιάτα υψηλής ποιότητας.

laxanika
https://unsplash.com/

Διάβασε επίσης: Γιατί η λευκή ψίχα του πορτοκαλιού αξίζει μια θέση στο πιάτο σου

Σκόρδο και κρεμμύδι

Τα κρεμμύδια και το σκόρδο ευδοκιμούν σε ξηρό, σκοτεινό και καλά αεριζόμενο σημείο της κουζίνας. Η αποφυγή της υπερβολικής υγρασίας και ζέστης επιβραδύνει τη φθορά τους και διατηρεί τη γεύση τους έντονη. Τα φρέσκα κρεμμυδάκια, αφού στεγνώσουν πλήρως, μπορούν να παραμείνουν σε δοχείο με χαρτί κουζίνας για λίγες ημέρες χωρίς να χάσουν φρεσκάδα.

kremmidia
https://unsplash.com/

Μαρούλι και φυλλώδη λαχανικά

Η διατήρηση της υγρασίας χωρίς υπερβολή είναι το μυστικό για τα φυλλώδη λαχανικά. Μετά το πλύσιμο, η σωστή αποξήρανση και η φύλαξη σε αεροστεγές δοχείο με ελαφρώς βρεγμένο χαρτί κουζίνας διατηρούν το μαρούλι και τα αντίστοιχα φυλλώδη λαχανικά φρέσκα για περισσότερες ημέρες.

marouli
https://unsplash.com/

Καρότα και παντζάρια

Τα ρίζικα λαχανικά αντέχουν τόσο εκτός όσο και εντός ψυγείου, αρκεί να παραμένουν καθαρά και στεγνά. Η χρήση νωπής πετσέτας αποτρέπει την αφυδάτωση, ενώ η αποθήκευση σε σακουλάκι τροφίμων αυξάνει τη διάρκεια ζωής τους μετά το καθάρισμα. Τα φύλλα των παντζαριών πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως τα φυλλώδη λαχανικά για καλύτερη φρεσκάδα.

carota
https://unsplash.com/

Κολοκύθια, μελιτζάνες και ντομάτες

Αυτά τα λαχανικά προτιμούν τη θερμοκρασία δωματίου και τον αερισμό. Η αποθήκευσή τους σε ανοιχτό μπολ στον πάγκο διατηρεί τη γεύση τους, ενώ οι ντομάτες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην πιέζονται μεταξύ τους και χάνουν υγρά.

ntomates
https://unsplash.com/

Μυρωδικά και σέλερι

Τα μυρωδικά λειτουργούν σαν φρέσκα λουλούδια: πλυμένα και στεγνά, με κομμένες τις άκρες, μπορούν να σταθούν όρθια σε ποτήρι με νερό μέσα στο ψυγείο. Εναλλακτικά, η αποθήκευσή τους σε σακουλάκι ή σκεπασμένα με νωπό πανί διατηρεί τη φρεσκάδα και το άρωμά τους.

mirwdika
https://unsplash.com/

Μήλα, μπανάνες και πορτοκάλια

Τα πιο ανθεκτικά φρούτα μπορούν να παραμείνουν εκτός ψυγείου. Οι μπανάνες ωριμάζουν πιο αργά στο ψυγείο, ενώ η διάρκεια ζωής τους εξαρτάται από το στάδιο ωρίμανσης κατά την αγορά. Τα μήλα πρέπει να φυλάσσονται χωριστά από μπανάνες λόγω του αιθυλενίου που επιταχύνει την ωρίμανση.

mila
https://unsplash.com/

Δύο βασικοί κανόνες

Η κατανάλωση των φρέσκων προϊόντων όσο πιο νωρίς γίνεται εξασφαλίζει υψηλή θρεπτική αξία και καλύτερη γεύση. Τα κομμένα φρούτα και λαχανικά πρέπει να καταναλώνονται άμεσα, ενώ μελιτζάνες, πατάτες και κρεμμύδια μπορούν προσωρινά να διατηρηθούν σε νερό για να μην μαυρίσουν πριν το μαγείρεμα.

Διάβασε επίσης: Έχεις χαμηλό σίδηρο; Αυτές είναι οι 3 συνταγές που θα σε σώσουν

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

διατροφή λαχανικά φρούτα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 7 tricks που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει πιο «ακριβό»

Τα 7 tricks που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει πιο «ακριβό»

28.01.2026
Επόμενο
Σου τελείωσε η ketchup; Δες τι θα κάνεις με το μπουκάλι

Σου τελείωσε η ketchup; Δες τι θα κάνεις με το μπουκάλι

28.01.2026

Δες επίσης

Τα 5 hair trends που θα δεις παντού το 2026
Beauty

Τα 5 hair trends που θα δεις παντού το 2026

29.01.2026
Valentino SS 26: Θεατρική ωδή στον μύθο του Garavani και τα όνειρα του Alessandro Michele
Fashion

Valentino SS 26: Θεατρική ωδή στον μύθο του Garavani και τα όνειρα του Alessandro Michele

29.01.2026
Καταστρέφουν τα κλάμερ τα μαλλιά σου; Όσα πρέπει να γνωρίζεις
Beauty

Καταστρέφουν τα κλάμερ τα μαλλιά σου; Όσα πρέπει να γνωρίζεις

29.01.2026
11 φράσεις που μεταμορφώνουν έναν άντρα σε… κινούμενο red flag
Life

11 φράσεις που μεταμορφώνουν έναν άντρα σε… κινούμενο red flag

29.01.2026
Ο fashion συνδυασμός που φορούν όλες οι γυναίκες στην Ευρώπη
Fashion

Ο fashion συνδυασμός που φορούν όλες οι γυναίκες στην Ευρώπη

29.01.2026
Ο Morgan Freeman αποκαλύπτει τον τρόπο ζωής που τον κρατά υγιή στα 88 του
Celeb News

Ο Morgan Freeman αποκαλύπτει τον τρόπο ζωής που τον κρατά υγιή στα 88 του

29.01.2026
Μην μπλέξεις με αυτά τα 3 ζώδια – Σε κάνουν να κολλήσεις και μετά εξαφανίζονται
Life

Μην μπλέξεις με αυτά τα 3 ζώδια – Σε κάνουν να κολλήσεις και μετά εξαφανίζονται

29.01.2026
Σου τελείωσε η ketchup; Δες τι θα κάνεις με το μπουκάλι
Food

Σου τελείωσε η ketchup; Δες τι θα κάνεις με το μπουκάλι

28.01.2026
Τα 7 tricks που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει πιο «ακριβό»
Life

Τα 7 tricks που θα κάνουν το σπίτι σου να μοιάζει πιο «ακριβό»

28.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»:  Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος