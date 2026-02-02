Mad Bubble
Grammy 2026: Η Billie Eilish στέλνει ηχηρό μήνυμα υπέρ των μεταναστών

Μια βράβευση που εξελίχθηκε σε μήνυμα υπέρ των ανθρώπων και των δικαιωμάτων τους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Billie Eilish ήταν από τις παρουσίες που ξεχώρισαν στα Grammy Awards 2026, όχι μόνο για τη μουσική της διάκριση, αλλά και για τη δημόσια τοποθέτησή της. Η τραγουδίστρια αξιοποίησε τη στιγμή της βράβευσής της για να εκφράσει ανοιχτά τη στήριξή της προς τους μετανάστες, δίνοντας στην ομιλία της έντονο πολιτικό χαρακτήρα.

Το βράδυ της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου, στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες, η 24χρονη καλλιτέχνιδα ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Τραγούδι της Χρονιάς για το Wildflower. Αντί για έναν συνηθισμένο ευχαριστήριο λόγο, επέλεξε να σχολιάσει τις αυστηρές μεταναστευτικές αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ, οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ.

Διάβασε επίσης: Grammy 2026: Ο Bad Bunny μετέτρεψε τη βράβευσή του σε διαμαρτυρία και αποθεώθηκε (video)

Με απόλυτη σαφήνεια, η Billie Eilish δήλωσε πως δεν αισθάνεται την ανάγκη να πει τίποτα άλλο πέρα από μια βασική αλήθεια: «Κανένας άνθρωπος δεν είναι παράνομος πάνω σε κλεμμένη γη».


Συνεχίζοντας, μίλησε για τη σύγχυση και την αγωνία της περιόδου, τονίζοντας όμως πως η ελπίδα παραμένει ζωντανή όσο οι άνθρωποι δεν σιωπούν: «Μπορεί να μην ξέρουμε πάντα πώς να αντιδράσουμε, όμως πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε, να αγωνιζόμαστε και να βγαίνουμε στους δρόμους. Οι φωνές μας έχουν δύναμη. Οι ζωές έχουν αξία».

Κατά τη ζωντανή μετάδοση, μέρος της ομιλίας της λογοκρίθηκε για λίγα δευτερόλεπτα. Παρ’ όλα αυτά, ακούστηκε να εκφράζει με ένταση την οργή της απέναντι στο ICE, προκαλώντας ενθουσιώδη αντίδραση από το κοινό, που ξέσπασε σε παρατεταμένο χειροκρότημα. Με τη στάση της αυτή, η Billie Eilish έδειξε πως βλέπει τη δημόσια προβολή της όχι μόνο ως καλλιτεχνικό προνόμιο, αλλά και ως ευθύνη, επιλέγοντας να πάρει θέση σε ένα από τα πιο καυτά κοινωνικά ζητήματα της εποχής.

Διάβασε επίσης: 10 εμφανίσεις από το red carpet των Grammys που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ

