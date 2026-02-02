Mad Bubble
Mad Bubble
Radio & Podcast 02.02.2026

Ξένια Τσιρκόβα στο Mad Radio 106,2: «Στόχος μου είναι του χρόνου να περπατήσω στα διεθνή fashion weeks»

H νικήτρια του GNTM 2025 βρέθηκε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή της Νατάσσας Σιδηροκαστρίτου και μίλησε για όλους και για όλα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένη στην ραδιοφωνική εκπομπή της Νατάσσας Σιδηροκαστρίτου, Mad Weekend Morning, στο Mad Radio 106,2 βρέθηκε η νικήτρια του GNTM 2025, Ξένια Τσιρκόβα το πρωί της Κυριακής, με την ίδια να μιλά για το παιχνίδι και την επαγγελματική της ζωή.

Το μοντέλο αρχικά αποκάλυψε πως την ημέρα του τελικού (που ήταν γυρισμένος μήνες πριν) βρισκόταν στο σπίτι με την παρέα της, γεμάτη φυσικά άγχος και αγωνία για το ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Όταν άκουσε το όνομα της, δεν μπορούσε να το πιστέψει, ενώ το πρώτο άτομο που κάλεσε ήταν η μητέρα της, λέγοντάς της πως θα κάνουν μαζί τις γιορτές των Χριστουγέννων, μιας και μετά το τέλος των γυρισμάτων του GNTM, ξεκίνησε να δουλεύει στην εστίαση, προκειμένου να μαζέψει χρήματα να φύγει στο εξωτερικό. Ωστόσο, όλα ανατράπηκαν μόλις άκουσε το όνομά της.

Διάβασε επίσης: Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Mad Radio 106,2 κάνουν τις δικές τους προβλέψεις για τα Grammy 2026

«Πολλές φορές αναρωτήθηκα ”τι κάνω εδώ” από την στιγμή που πάτησα στην Αθήνα, ήταν μια πολύ ξαφνική απόφαση. Είχα μια σταθερή ζωή στη Κέρκυρα πολλά χρόνια, αλλά ήξερα ότι ήθελα κάτι παραπάνω για τον εαυτό μου. Εγώ ασχολιόμουν με οπτικοακουστικές τέχνες, οπότε συναναστράφηκα με πολλούς φωτογράφους και ήρθα σε επαφή με αυτόν τον χώρο και μου άρεσε πολύ όλο αυτό. Ένιωσα σπίθα. Όταν έβλεπα κάμερες ένιωθα σαν να έπινα καφέ, ήμουν γεμάτη ενέργεια. Στην αρχή ξεκίνησα να βγάζω φωτογραφίες για πλάκα και μετά κατάλαβα ότι όντως μπορώ να βγάζω χρήματα από αυτό», πρόσθεσε η Ξένια.


Αναφορικά με την Eurovision 2026 (ψηφίστε στο poll μας ποιον Έλληνα υποψήφιο προτιμάτε για να μας εκπροσωπήσει στη Βιέννη), η Ξένια ανέφερε: «Είμαι φαν της Eurovision, την αγαπάω. Το πρωί ακούω λίγο Good Job Nicky, μετά θα βάλω Ακύλα, μετά Zaf και τέλος Μαρσώ, αυτοί οι 4 είναι οι αγαπημένοι μου. Ωστόσο, θα αλλάξουν πολλά στη κατάταξη μόλις δούμε τη σκηνική παρουσία τους, όπως είχε γίνει και με την Ελένη Φουρέιρα».

Με αφορμή τα 4 items που θα φορούν συνέχεια οι fashionistas το 2026 (δείτε εδώ ποια είναι), η νικήτρια του GNTM τόνισε πως ένα από τα αγαπημένα της κομμάτια είναι πάντα το πανωφόρι, είτε κάποιο τζάκετ είτε κάποιο μπλέιζερ, μιας και μπορούν να αλλάξουν ολοκληρωτικά ένα look, ενώ για τα τακούνια με φιογκάκια -που είναι το πιο ρομαντικό trend που μπορείς να υιοθετήσεις– ανέφερε πως οι φιόγκοι είναι από τους αγαπημένους της (λόγω cheerleading), ωστόσο δεν θεωρεί πως ένα ζευγάρι τακούνι ή κάποιο ρούχο μπορεί να κάνει μια γυναίκα δυναμική, παρά μόνο ο ίδιος της ο εαυτός.

Έπειτα, η κουβέντα πήγε στην Ύδρα και συγκεκριμένα στον Brad Pitt, μιας και ο ηθοποιός θα επισκεφθεί το συγκεκριμένο νησί για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας. Στην ερώτηση για το αν η Ξένια θα μπορούσε να σταθεί σε μια τέτοια είδους παραγωγή με κάποιον ρόλο, η ίδια απάντησε χιουμοριστικά: «Αν δεν έχει νταλίκες, ύψη, πισίνες κτλ όπως είχαμε στο GNTM, δεν νομίζω, εγώ έχω εκπαιδευτεί σε τέτοιου είδους παραγωγές» ενώ στην ερώτηση για το αν θα διάλεγε τον Brad Pitt ή τον Harry Styles για μια διαφημιστική καμπάνια, απάντησε πως θα διάλεγε απλώς την πιο… «κερδοφόρα». 

Μιλώντας για skincare και τα 5 πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε όταν ξεβάφουμε το πρόσωπό μας, το μοντέλο αποκάλυψε πως δεν είναι μεγάλη φαν της περιποίησης, απλά καθαρίζει το πρόσωπό της με προϊόντα που έχουν αλόη βέρα, ενώ αποφεύγει να βάφεται στην καθημερινότητά της.

Τέλος, δεν μπορούσαν να μην συζητήσουν για την εβδομάδα μόδας στο Παρίσι, με την Ξένια να αναφέρει: «Τα παρακολουθώ όλα, το απαιτεί και η δουλειά μου. Του χρόνου έχω βάλει ένα στόχο και ελπίζω να είμαι κι εγώ εκεί. Θέλω να βγω στο εξωτερικό και να δοκιμαστώ».

Διάβασε επίσης: Fun-chaos ή minimal vibes; Δες πώς είναι πραγματικά τα studio των ραδιοφωνικών παραγωγών του Mad Radio 106,2

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

GNTM GNTM 6 mad radio 106.2 Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου Ξένια Τσίρκοβα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Jessica Jones επιστρέφει – Δες το trailer του Daredevil: Born Again

Η Jessica Jones επιστρέφει – Δες το trailer του Daredevil: Born Again

02.02.2026
Επόμενο
Netflix Φεβρουάριος 2026: Όλες οι νέες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ που έρχονται

Netflix Φεβρουάριος 2026: Όλες οι νέες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ που έρχονται

02.02.2026

Δες επίσης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και κέρδισε 2 premium πίτσες από την Pizza Fan
MAD RADIO 106.2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Συντονίσου στο Mad Radio 106,2 και κέρδισε 2 premium πίτσες από την Pizza Fan

02.02.2026
Η Natasha Kay στο Mad Radio 106,2: «Του χρόνου θα στείλω τραγούδι για τη Eurovision»
Mad Radio News

Η Natasha Kay στο Mad Radio 106,2: «Του χρόνου θα στείλω τραγούδι για τη Eurovision»

01.02.2026
Πώς η θεωρία της κορδέλας μαλλιών του TikTok επηρεάζει τη θέση των γυναικών στον χώρο εργασίας
Social & Tech

Πώς η θεωρία της κορδέλας μαλλιών του TikTok επηρεάζει τη θέση των γυναικών στον χώρο εργασίας

30.01.2026
Πώς ένας μοναχικός πιγκουίνος έγινε το πρότυπο της Gen Z
Social & Tech

Πώς ένας μοναχικός πιγκουίνος έγινε το πρότυπο της Gen Z

29.01.2026
Τα TikTok videos που θα στείλεις στο άλλο σου μισό την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Social & Tech

Τα TikTok videos που θα στείλεις στο άλλο σου μισό την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

28.01.2026
Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Mad Radio 106,2 κάνουν τις δικές τους προβλέψεις για τα Grammy 2026
Mad Radio News

Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Mad Radio 106,2 κάνουν τις δικές τους προβλέψεις για τα Grammy 2026

28.01.2026
Τι είναι τα grandma showers και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτά
Social & Tech

Τι είναι τα grandma showers και γιατί όλοι μιλούν γι’ αυτά

27.01.2026
Khaby Lame: Ο πιο δημοφιλής TikToker, υπέγραψε συμφωνία 900 εκατ.
Social & Tech

Khaby Lame: Ο πιο δημοφιλής TikToker, υπέγραψε συμφωνία 900 εκατ.

26.01.2026
Γιάννα Τερζή στο Mad Radio 106,2: «Το τραγούδι του Akyla είναι καθαρά για Eurovision»
Mad Radio News

Γιάννα Τερζή στο Mad Radio 106,2: «Το τραγούδι του Akyla είναι καθαρά για Eurovision»

26.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία