Ξένια Τσιρκόβα στο Mad Radio 106,2: «Στόχος μου είναι του χρόνου να περπατήσω στα διεθνή fashion weeks»

Καλεσμένη στην ραδιοφωνική εκπομπή της Νατάσσας Σιδηροκαστρίτου, Mad Weekend Morning, στο Mad Radio 106,2 βρέθηκε η νικήτρια του GNTM 2025, Ξένια Τσιρκόβα το πρωί της Κυριακής, με την ίδια να μιλά για το παιχνίδι και την επαγγελματική της ζωή.

Το μοντέλο αρχικά αποκάλυψε πως την ημέρα του τελικού (που ήταν γυρισμένος μήνες πριν) βρισκόταν στο σπίτι με την παρέα της, γεμάτη φυσικά άγχος και αγωνία για το ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Όταν άκουσε το όνομα της, δεν μπορούσε να το πιστέψει, ενώ το πρώτο άτομο που κάλεσε ήταν η μητέρα της, λέγοντάς της πως θα κάνουν μαζί τις γιορτές των Χριστουγέννων, μιας και μετά το τέλος των γυρισμάτων του GNTM, ξεκίνησε να δουλεύει στην εστίαση, προκειμένου να μαζέψει χρήματα να φύγει στο εξωτερικό. Ωστόσο, όλα ανατράπηκαν μόλις άκουσε το όνομά της.

Διάβασε επίσης: Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Mad Radio 106,2 κάνουν τις δικές τους προβλέψεις για τα Grammy 2026

«Πολλές φορές αναρωτήθηκα ”τι κάνω εδώ” από την στιγμή που πάτησα στην Αθήνα, ήταν μια πολύ ξαφνική απόφαση. Είχα μια σταθερή ζωή στη Κέρκυρα πολλά χρόνια, αλλά ήξερα ότι ήθελα κάτι παραπάνω για τον εαυτό μου. Εγώ ασχολιόμουν με οπτικοακουστικές τέχνες, οπότε συναναστράφηκα με πολλούς φωτογράφους και ήρθα σε επαφή με αυτόν τον χώρο και μου άρεσε πολύ όλο αυτό. Ένιωσα σπίθα. Όταν έβλεπα κάμερες ένιωθα σαν να έπινα καφέ, ήμουν γεμάτη ενέργεια. Στην αρχή ξεκίνησα να βγάζω φωτογραφίες για πλάκα και μετά κατάλαβα ότι όντως μπορώ να βγάζω χρήματα από αυτό», πρόσθεσε η Ξένια.





Αναφορικά με την Eurovision 2026 (ψηφίστε στο poll μας ποιον Έλληνα υποψήφιο προτιμάτε για να μας εκπροσωπήσει στη Βιέννη), η Ξένια ανέφερε: «Είμαι φαν της Eurovision, την αγαπάω. Το πρωί ακούω λίγο Good Job Nicky, μετά θα βάλω Ακύλα, μετά Zaf και τέλος Μαρσώ, αυτοί οι 4 είναι οι αγαπημένοι μου. Ωστόσο, θα αλλάξουν πολλά στη κατάταξη μόλις δούμε τη σκηνική παρουσία τους, όπως είχε γίνει και με την Ελένη Φουρέιρα».

Με αφορμή τα 4 items που θα φορούν συνέχεια οι fashionistas το 2026 (δείτε εδώ ποια είναι), η νικήτρια του GNTM τόνισε πως ένα από τα αγαπημένα της κομμάτια είναι πάντα το πανωφόρι, είτε κάποιο τζάκετ είτε κάποιο μπλέιζερ, μιας και μπορούν να αλλάξουν ολοκληρωτικά ένα look, ενώ για τα τακούνια με φιογκάκια -που είναι το πιο ρομαντικό trend που μπορείς να υιοθετήσεις– ανέφερε πως οι φιόγκοι είναι από τους αγαπημένους της (λόγω cheerleading), ωστόσο δεν θεωρεί πως ένα ζευγάρι τακούνι ή κάποιο ρούχο μπορεί να κάνει μια γυναίκα δυναμική, παρά μόνο ο ίδιος της ο εαυτός.

Έπειτα, η κουβέντα πήγε στην Ύδρα και συγκεκριμένα στον Brad Pitt, μιας και ο ηθοποιός θα επισκεφθεί το συγκεκριμένο νησί για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας. Στην ερώτηση για το αν η Ξένια θα μπορούσε να σταθεί σε μια τέτοια είδους παραγωγή με κάποιον ρόλο, η ίδια απάντησε χιουμοριστικά: «Αν δεν έχει νταλίκες, ύψη, πισίνες κτλ όπως είχαμε στο GNTM, δεν νομίζω, εγώ έχω εκπαιδευτεί σε τέτοιου είδους παραγωγές» ενώ στην ερώτηση για το αν θα διάλεγε τον Brad Pitt ή τον Harry Styles για μια διαφημιστική καμπάνια, απάντησε πως θα διάλεγε απλώς την πιο… «κερδοφόρα».

Μιλώντας για skincare και τα 5 πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε όταν ξεβάφουμε το πρόσωπό μας, το μοντέλο αποκάλυψε πως δεν είναι μεγάλη φαν της περιποίησης, απλά καθαρίζει το πρόσωπό της με προϊόντα που έχουν αλόη βέρα, ενώ αποφεύγει να βάφεται στην καθημερινότητά της.

Τέλος, δεν μπορούσαν να μην συζητήσουν για την εβδομάδα μόδας στο Παρίσι, με την Ξένια να αναφέρει: «Τα παρακολουθώ όλα, το απαιτεί και η δουλειά μου. Του χρόνου έχω βάλει ένα στόχο και ελπίζω να είμαι κι εγώ εκεί. Θέλω να βγω στο εξωτερικό και να δοκιμαστώ».

Διάβασε επίσης: Fun-chaos ή minimal vibes; Δες πώς είναι πραγματικά τα studio των ραδιοφωνικών παραγωγών του Mad Radio 106,2

Δες κι αυτό…