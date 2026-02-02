Η Jessica Jones επιστρέφει – Δες το trailer του Daredevil: Born Again

Η Marvel Television έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο trailer της δεύτερης σεζόν της σειράς «Daredevil: Born Again», προσφέροντας στο κοινό μια πρώτη εκτενή ματιά στη συνέχεια της ιστορίας του Matt Murdock και επιβεβαιώνοντας την πολυαναμενόμενη επιστροφή της Jessica Jones στο σύμπαν της Marvel. Το νέο υλικό επαναφέρει στον πρωταγωνιστικό ρόλο τον Charlie Cox ως Matt Murdock και Daredevil και τον Vincent D’Onofrio ως Wilson Fisk, με το trailer να σκιαγραφεί ένα σκηνικό γενικευμένης σύγκρουσης στη Νέα Υόρκη. Ο Wilson Fisk εμφανίζεται πλέον ως δήμαρχος της πόλης, χρησιμοποιώντας την πολιτική του ισχύ για να καταστείλει τη δράση του αυτόκλητου τιμωρού του Hell’s Kitchen, γεγονός που οδηγεί σε μια νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η επανεμφάνιση της Krysten Ritter στον ρόλο της Jessica Jones, η οποία ενώνεται ξανά με τον Matt Murdock σε μια συμμαχία που φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στη δεύτερη σεζόν. Το τρέιλερ υπογραμμίζει ότι ο Daredevil, δρώντας από τις σκιές, δεν είναι πλέον μόνος στην προσπάθειά του να αποδομήσει τη διεφθαρμένη αυτοκρατορία του Wilson Fisk και να διεκδικήσει εκ νέου την πόλη του.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της Marvel Television, στη δεύτερη σεζόν ο δήμαρχος Wilson Fisk συνθλίβει τη Νέα Υόρκη κυνηγώντας τον υπ’ αριθμόν ένα δημόσιο εχθρό, τον Daredevil. Πίσω όμως από τη μάσκα, ο Matt Murdock επιχειρεί να αντεπιτεθεί μέσα από τις σκιές, με στόχο να γκρεμίσει το σύστημα εξουσίας του Kingpin και να ανακτήσει το σπίτι του. Η αφήγηση συνοψίζεται στις έννοιες της αντίστασης, της εξέγερσης και της ανασυγκρότησης.

Η δεύτερη σεζόν του «Daredevil: Born Again» αποτελείται από 8 επεισόδια και έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 24 Μαρτίου στο Disney Plus. Η σειρά έχει δημιουργηθεί από τους Dario Scardapane, Chris Ord και Matt Corman και συνεχίζει να τοποθετείται ως το πιο σκοτεινό και ρεαλιστικό τηλεοπτικό κεφάλαιο του Marvel Cinematic Universe.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης η Deborah Ann Woll στον ρόλο της Karen Page, η Ayelet Zurer ως Vanessa Fisk, ο Wilson Bethel ως Benjamin Poindexter και Bullseye και η Margarita Levieva ως Heather Glenn. Στη δεύτερη σεζόν προστίθεται και ο Matthew Lillard, ο οποίος υποδύεται τον μυστηριώδη χαρακτήρα Mr Charles. Με την επιστροφή γνώριμων προσώπων και την ενίσχυση της δραματικής έντασης, η δεύτερη σεζόν του «Daredevil: Born Again» φιλοδοξεί να επαναφέρει τον ήρωα της Hell’s Kitchen στο επίκεντρο του Marvel Cinematic Universe, δίνοντας έμφαση στις πολιτικές, ηθικές και προσωπικές συγκρούσεις που καθορίζουν τη σύγχρονη εκδοχή του χαρακτήρα.

