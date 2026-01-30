Mad Bubble
Τα 4 items που φορούν συνέχεια οι fashionistas το 2026

outfit
Το 2026 φέρνει κομψά και σύγχρονα It items, όπου η μίνιμαλ αισθητική συναντά τις λεπτομέρειες που κάνουν κάθε εμφάνιση να ξεχωρίζει
Μαρία Χατζηγιάννη

Το 2026 μόλις ξεκίνησε και ήδη οι πρώτες τάσεις και τα κομμάτια-σταρ της χρονιάς αρχίζουν να ξεχωρίζουν. It girls όπως η Elsa Hosk και η Dua Lipa συνήθως είναι οι πρώτες που υιοθετούν ή δημιουργούν τα νέα trends, και παρακολουθώντας τις μπορούμε να δούμε τι θα γίνει viral μέσα στη χρονιά. Από σατέν πουκάμισα μέχρι μοναδικά αξεσουάρ, οι επιλογές αυτές υπόσχονται να αναβαθμίσουν κάθε γκαρνταρόμπα.

Οι πρώτες εμφανίσεις των κομματιών αυτών το 2025 έδειξαν τη δυναμική τους, αλλά τώρα, με την επιτάχυνση του 2026, είναι έτοιμα να κυριαρχήσουν στις ντουλάπες των fashionistas. Από κλασικά jackets μέχρι statement παπούτσια, τα It items της χρονιάς συνδυάζουν κομψότητα, πρακτικότητα και μια δόση τολμηρής φινέτσας.

xeimerino_outfit
https://www.instagram.com/emilisindlev/?hl=en

Διπάβασε επίσης: Τα τακούνια με φιογκάκια είναι το πιο ρομαντικό trend που μπορείς να υιοθετήσεις

Σατέν πουκάμισα

Τα σατέν πουκάμισα με τη γυαλιστερή τους υφή και την ανάλαφρη αίσθηση είναι ιδανικά για να αναβαθμίσουν ακόμα και ένα casual σύνολο. Ταιριάζουν με τζιν, φούστες ή tailored παντελόνια, προσθέτοντας κομψότητα χωρίς υπερβολές.

kastana_mallia_taseis
https://www.instagram.com/haileybieber/?hl=en

Μίνιμαλ τσάντες

Οι μίνιμαλ τσάντες χωρίς έντονα λογότυπα είναι το must-have της χρονιάς. Από μικρά clutch μέχρι μεγάλα tote, ολοκληρώνουν κάθε εμφάνιση με διακριτική πολυτέλεια και κομψή αισθητική.

tsanta
https://www.instagram.com/cocoschiffer/?hl=en

Δερμάτινα μπουφάν με ζώνη στη μέση

Τα δερμάτινα jackets με ζώνη στη μέση έχουν αναδειχθεί ως το κορυφαίο κομμάτι για το 2026. Αναδεικνύουν τη σιλουέτα, δίνουν δυναμισμό στο look και αντικαθιστούν τα κλασικά bomber με πιο κομψό και μοντέρνο στυλ.

bomber_jacket
https://www.instagram.com/rachellsund/

Γκρι καλτσάκια

Τα γκρι καλτσάκια είναι η νέα τάση στα αξεσουάρ για τα πόδια. Ουδέτερα και εύκολα στο styling, ταιριάζουν με όλα και προσθέτουν μια διακριτική δόση ανατροπής που κάνει το look να δείχνει προσεγμένο χωρίς προσπάθεια.

gkri_klatses
https://www.instagram.com/emilisindlev/?hl=en

Διάβασε επίσης: Valentino SS 26: Θεατρική ωδή στον μύθο του Garavani και τα όνειρα του Alessandro Michele

