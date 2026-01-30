Game over: Το Netflix βάζει τέλος σε 2 από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές του

Το Netflix ανακοίνωσε επίσημα ότι 2 σειρές του -και μάλιστα αρκετά αγαπημένες- ολοκληρώνονται πρόωρα, με αποτέλεσμα να φέρει αναστάτωση και απορίες στο κοινό. Ποιες είναι λοιπόν αυτές;

Η 1η είναι η δημοφιλής ιαπωνική sci-fi σειρά Alice in Borderland, η οποία ολοκληρώθηκε οριστικά, με την τρίτη σεζόν που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2025 να κλείνει την ιστορία των χαρακτήρων και του παράξενου κόσμου της. Αν και η πλατφόρμα δεν έδωσε σαφείς εξηγήσεις για την απόφαση, πολλοί θεωρούν ότι το τέλος ήταν μάλλον αναμενόμενο, καθώς η πλοκή είχε φτάσει στα όρια του αρχικού manga. Παρά αυτό, η σειρά αποχαιρέτησε τους φαν της με εντυπωσιακά νούμερα, καταγράφοντας διεθνή απήχηση και υψηλά streams στον τελευταίο κύκλο της. Η 1η σεζόν έκανε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2020, και συνολικά η σειρά απλώθηκε σε τρεις κύκλους και 22 επεισόδια. Η δράση εκτυλίσσεται σε ένα αλλόκοτο, άδειο Τόκιο, όπου οι συμμετέχοντες αναγκάζονται να πάρουν μέρος σε ακραία παιχνίδια ζωής και θανάτου. Οι δοκιμασίες καθορίζονται από τραπουλόχαρτα που ορίζουν είδος και δυσκολία: μερικά απαιτούν σωματική αντοχή, άλλα στρατηγική σκέψη ή εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες. Όποιος δεν ανανεώσει έγκαιρα τη «ζωή» του πληρώνει βαρύ τίμημα, με το θάνατο να παραμονεύει αδυσώπητα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ερμηνείες των Kento Yamazaki και Tao Tsuchiya, ενώ η σειρά συχνά συγκρινόταν με το Squid Game, διαφοροποιούμενη όμως με το έντονο sci-fi στοιχείο και το μυστήριο που την περιβάλλει.

Αντίθετα, το Netflix απέδειξε ξανά πόσο σκληρή μπορεί να είναι με νέες παραγωγές, διακόπτοντας άρον άρον το The Abandons, μόλις λίγους μήνες μετά την πρεμιέρα του τον Δεκέμβριο του 2025. Το western, που ήθελε να ανανεώσει το κλασικό είδος, συνδύαζε ιστορικό φόντο με δυνατές ανθρώπινες εντάσεις σε μια απομονωμένη πόλη της αμερικανικής Δύσης. Η ιστορία τοποθετείται στα μέσα του 19ου αιώνα στην Ουάσινγκτον και εστίαζε στη διαμάχη δύο ισχυρών γυναικών για τον έλεγχο μιας πόλης που ζούσε από τα ασημένια μεταλλεία της. Το καστ περιλάμβανε τα μεγάλα ονόματα Lena Headey και Gillian Anderson, ενώ τη σειρά είχε δημιουργήσει ο Kurt Sutter. Παρ’ όλα αυτά, η παραγωγή δεν κατάφερε να κερδίσει το κοινό: οι τηλεθεάσεις έπεσαν γρήγορα, οι κριτικοί έμειναν μάλλον αδιάφοροι και οι πλατφόρμες όπως το Rotten Tomatoes έδωσαν χαμηλές αξιολογήσεις, επικρίνοντας τη γνώριμη πλοκή και την αδύναμη αφήγηση. Τα παρασκηνιακά προβλήματα, όπως η αποχώρηση του δημιουργού πριν την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, έβαλαν το τελικό «καρφί» σε μια σειρά που δεν βρήκε ποτέ τον ρυθμό της.

Συνολικά, ενώ το Alice in Borderland έκλεισε εντυπωσιακά, το The Abandons αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση για το πόσο σκληρή μπορεί να είναι η τηλεοπτική βιομηχανία του streaming: η δημοτικότητα και η προσοχή του κοινού δεν αγοράζονται με το όνομα ή το καστ και αν η ιστορία δεν πείθει, η πλατφόρμα δεν διστάζει να κόψει άμεσα.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

