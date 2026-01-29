Η Sydney Sweeney μπαίνει στον κόσμο της μόδας με το δικό της brand εσωρούχων

Η Sydney Sweeney κάνει το πέρασμα από την υποκριτική στον χώρο της μόδας, παρουσιάζοντας τη δική της σειρά εσωρούχων

Η Sydney Sweeney ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της, αυτή τη φορά εκτός τηλεοπτικού και κινηματογραφικού πλατό. Η 28χρονη ηθοποιός, που έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια μέσα από επιτυχημένες παραγωγές όπως το Euphoria, κάνει την είσοδό της στον χώρο της μόδας παρουσιάζοντας το δικό της brand εσωρούχων με την επωνυμία Syrn. Η επίσημη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιανουαρίου 2026 και ήδη συζητείται έντονα, τόσο για το concept όσο και για τον τρόπο που επέλεξε να το επικοινωνήσει.

Η φιλοσοφία της Syrn βασίζεται στην ιδέα ότι τα εσώρουχα δεν είναι απλώς ένα πρακτικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας, αλλά ένα μέσο προσωπικής έκφρασης. Η συλλογή έχει σχεδιαστεί γύρω από τέσσερις διαφορετικές «καταστάσεις διάθεσης»: Comfy, Playful, Romantic και Seductress. Κάθε μία αντιστοιχεί σε μια διαφορετική πλευρά της γυναικείας ταυτότητας, από την ανάγκη για άνεση μέχρι την ανάδειξη της αισθησιακής αυτοπεποίθησης. Η πρώτη capsule συλλογή που κυκλοφόρησε επικεντρώνεται στη Seductress, με έμφαση σε κομψές γραμμές, φίνα υλικά και μια ξεκάθαρα θηλυκή αισθητική.

Διάβασε επίσης: Η Sydney Sweeney θα ενσαρκώσει την επικίνδυνη γυναίκα της Edith Wharton

Σε αναρτήσεις της στα social media, η Sweeney έχει περιγράψει το όραμά της ως μια προσωπική ανάγκη: εσώρουχα που δεν φοριούνται για το βλέμμα των άλλων, αλλά για την ίδια τη γυναίκα που τα επιλέγει. «Χωρίς απολογίες και χωρίς να χρειάζεται να εξηγείς τίποτα», είναι το μήνυμα που συνοδεύει την καμπάνια του brand. Παράλληλα, η Syrn επενδύει στη συμπερίληψη, προσφέροντας μεγάλη γκάμα μεγεθών, συνολικά 44 επιλογές, ενώ οι τιμές διατηρούνται σε σχετικά προσιτά επίπεδα, κάτω από τα 100 δολάρια ανά κομμάτι.

Ωστόσο, το λανσάρισμα του brand δεν περιορίστηκε μόνο στη μόδα. Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση, η ηθοποιός προχώρησε σε μια εντυπωσιακή, και για πολλούς αμφιλεγόμενη, προωθητική κίνηση στο Λος Άντζελες, όταν εμφανίστηκε στο Hollywood Sign και τοποθέτησε σειρές από σουτιέν πάνω στα εμβληματικά γράμματα. Οι εικόνες έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας συζητήσεις τόσο για τη δημιουργικότητα της ιδέας όσο και για το κατά πόσο είχαν τηρηθεί οι απαραίτητες άδειες.

Αντίστοιχες αντιδράσεις προκάλεσε και η ψηφιακή καμπάνια της Syrn. Κάποιοι χρήστες των social media χαρακτήρισαν το οπτικό υλικό υπερβολικά προκλητικό, θέτοντας ερωτήματα για τα όρια ανάμεσα στη γυναικεία ενδυνάμωση και την εμπορική σεξουαλικοποίηση. Από την άλλη πλευρά, δεν έλειψαν και εκείνοι που υπερασπίστηκαν την προσέγγιση της Sweeney, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια συνειδητή, σύγχρονη μορφή αυτοέκφρασης.

Είτε ως επιχειρηματική κίνηση είτε ως πολιτισμικό σχόλιο γύρω από το σώμα και τη θηλυκότητα, η Syrn δείχνει πως η Sydney Sweeney δεν φοβάται να πειραματιστεί και να προκαλέσει συζητήσεις. Το αν το brand θα καταφέρει να εδραιωθεί στην ανταγωνιστική αγορά της μόδας μένει να φανεί, αλλά το βέβαιο είναι ότι η είσοδός του έγινε με τρόπο που δύσκολα περνά απαρατήρητος.

Διάβασε επίσης: Η Sydney Sweeney κρεμά σουτιέν στην πινακίδα του Hollywood – Δες το video

Δες κι αυτό…