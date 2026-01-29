Eurovision 2026: Οι Dinamiss αποκαλύπτουν το μήνυμα πίσω από το Chaos

Οι Dinamiss βρέθηκαν καλεσμένες στην εκπομπή «Νωρίς, Νωρίς» της ΕΡΤ, με παρουσιαστές τον Κρατερό Κατσούλη και τη Μαρία Ηλιάκη, και μίλησαν ανοιχτά για τη μουσική τους πορεία, το τραγούδι Chaos, αλλά και τη συμμετοχή τους στο Sing for Greece 2026.

Οι δύο αδελφές εξήγησαν πως βασικός τους στόχος είναι να περάσουν ένα αισιόδοξο και ενδυναμωτικό μήνυμα, καλώντας τον κόσμο να απομακρυνθεί από τη σύγχυση και την πίεση της καθημερινότητας. Όπως ανέφεραν, το Chaos δεν αναφέρεται απλώς στην αναστάτωση της ζωής, αλλά στη δυνατότητα να τη ξεπεράσουμε μέσα από την αγάπη, τη σύνδεση και την αλληλοϋποστήριξη.

«Το όνειρο είναι να φύγουμε από το χάος. Το μήνυμα του τραγουδιού είναι πως μέσα από την αγάπη και τη στήριξη ο ένας προς τον άλλον μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Δεν μιλάμε για μια εύκολη ή μαγική λύση, αλλά για μια συνειδητή επιλογή», τόνισαν χαρακτηριστικά.





Με αυτόν τον τρόπο, το Chaos μετατρέπεται σε μια προσωπική καλλιτεχνική δήλωση, που εκφράζει την ανάγκη για εσωτερική ισορροπία και διαφυγή από τη φθορά της καθημερινότητας. Οι Dinamiss μίλησαν με ειλικρίνεια για τη σημασία του τραγουδιού στη ζωή τους, αλλά και για το τι θέλουν να επικοινωνήσουν στο κοινό μέσα από τη σκηνή. Να υπενθυμίσουμε πως θα διαγωνιστούν στον πρώτο ημιτελικό του Sing for Greece, εμφανιζόμενες στη 12η θέση, στις 11 Φεβρουαρίου, διεκδικώντας την πρόκριση και την ευκαιρία να μεταφέρουν το μήνυμά τους σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό.

