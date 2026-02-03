Mad Bubble
Streaming News 03.02.2026

Το Netflix αποκαλύπτει τα πρώτα χρόνια των Red Hot Chili Peppers μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ

Τα πρώτα χρόνια, οι δυσκολίες και η συνεισφορά του Hillel Slovak στον ήχο των Red Hot Chili Peppers
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Netflix συνεχίζει να επενδύει σε μουσικά ντοκιμαντέρ υψηλού προφίλ, προσθέτοντας στη συλλογή του μια παραγωγή αφιερωμένη σε ένα από τα πιο επιδραστικά ροκ συγκροτήματα όλων των εποχών. Το «The Rise of the Red Hot Chili Peppers», σε σκηνοθεσία του Μπεν Φέλντμαν, κάνει πρεμιέρα στις 20 Μαρτίου και ρίχνει φως στα πρώτα, καθοριστικά χρόνια της μπάντας στο Λος Άντζελες, εστιάζοντας στον ρόλο του πρώτου κιθαρίστα, Hillel Slovak.

Σε αντίθεση με άλλα αφιερώματα που επικεντρώνονται στην περίοδο της παγκόσμιας δόξας, με άλμπουμ όπως τα Blood Sugar Sex Magik, Californication και By the Way, το ντοκιμαντέρ επιστρέφει στις ρίζες της μπάντας. Στα χρόνια πριν από τα γεμάτα στάδια και τις εκατομμύριες πωλήσεις, μια παρέα εφήβων από το Λος Άντζελες πειραματιζόταν με έναν εκρηκτικό συνδυασμό funk, punk και rap-rock, δημιουργώντας σταδιακά έναν ήχο που άλλαξε τη σύγχρονη ροκ σκηνή.

https://www.instagram.com/chilipeppers/

Διάβασε επίσης: Netflix Φεβρουάριος 2026: Όλες οι νέες σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ που έρχονται

Κεντρικό πρόσωπο είναι ο Hillel Slovak, συνιδρυτής και πρώτος κιθαρίστας της μπάντας, που θεωρείται η «καρδιά» του πρώιμου ήχου των Red Hot Chili Peppers. Ο Slovak πέθανε το 1988 σε ηλικία 26 ετών από υπερβολική δόση ναρκωτικών, αφήνοντας πίσω του μια βαθιά απώλεια για τα μέλη της μπάντας και καθορίζοντας την πορεία τους. Το ντοκιμαντέρ εξετάζει τόσο τη μουσική του συνεισφορά όσο και τον στενό δεσμό φιλίας που τον ένωνε με τον Anthony Kiedis και τον Flea, μια σχέση που ξεκίνησε από τα σχολικά τους χρόνια.

https://www.instagram.com/chilipeppers/

Η ταινία περιλαμβάνει νέες συνεντεύξεις με τους Kiedis και Flea, καθώς και μαρτυρίες από φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους από το στενό περιβάλλον του Slovak. Μέσα από αρχειακό υλικό, σπάνιες φωτογραφίες και προσωπικές αφηγήσεις, αποτυπώνεται η καθημερινότητα μιας μπάντας που πάλευε με οικονομικές δυσκολίες, εξαρτήσεις, απώλειες και δημιουργικά αδιέξοδα, πριν εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο.


«Είναι μια ιστορία για τις φιλίες που διαμορφώνουν την ταυτότητά μας και για τη δύναμη των δεσμών που γεννιούνται στην εφηβεία», δηλώνει ο σκηνοθέτης Μπεν Φέλντμαν (Bug Out, Rich & Shameless). Στόχος της ταινίας είναι να προσφέρει μια ανθρώπινη, οικεία ματιά στη διαδρομή 4 νέων που ξεκίνησαν από τα γκαράζ του Λος Άντζελες και έφτασαν στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου.

https://www.instagram.com/chilipeppers/

Το πρότζεκτ υπογράφουν οι εταιρείες Asta Entertainment, Submarine Entertainment και Polygram Entertainment, ενώ προβλήθηκε αρχικά σε κλειστές προβολές και αγοραστές στο Φεστιβάλ Καννών πριν εξασφαλίσει τη διανομή του στο Netflix. Παραγωγός είναι ο Marc D’Agostino, μοντέρ ο John Tarquinio, και εκτελεστικός παραγωγός ο James Slovak, συγγενής του αείμνηστου κιθαρίστα. Με περισσότερα από 120 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων και καριέρα που ξεπερνά τα 40 χρόνια, οι Red Hot Chili Peppers παραμένουν ένα από τα πιο εμπορικά και επιδραστικά συγκροτήματα της ροκ. Το ντοκιμαντέρ «The Rise of the Red Hot Chili Peppers» υπενθυμίζει ότι πίσω από την επιτυχία κρύβονται ιστορίες απώλειας, επιμονής και φιλίας τα πραγματικά θεμέλια που σμίλεψαν τη θρυλική μπάντα.

Διάβασε επίσης: Kidnapped Elizabeth Smart: Σαρώνει το ντοκιμαντέρ του Netflix για την απαγωγή που συγκλόνισε τις ΗΠΑ

