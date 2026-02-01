Kidnapped Elizabeth Smart: Σαρώνει το ντοκιμαντέρ του Netflix για την απαγωγή που συγκλόνισε τις ΗΠΑ

Τα ξημερώματα της 5ης Ιουνίου 2002, μια οικογένεια στο Salt Lake City της Utah βυθίστηκε στον απόλυτο εφιάλτη. Η 14χρονη Elizabeth Smart εξαφανίστηκε μέσα από το ίδιο της το δωμάτιο, σηματοδοτώντας την αρχή μιας υπόθεσης που έμελλε να συγκλονίσει ολόκληρη την Αμερική και να εξελιχθεί σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες απαγωγές ανηλίκου όλων των εποχών. Το Kidnapped: Elizabeth Smart, το νέο καθηλωτικό ντοκιμαντέρ του Netflix, επιστρέφει σε αυτή τη σκοτεινή ιστορία με έναν τρόπο διαφορετικό από κάθε προηγούμενη αφήγηση: αυτή τη φορά, η φωνή ανήκει στην ίδια την Elizabeth. Μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειάς της, ερευνητές και ανθρώπους που βρέθηκαν κοντά στην υπόθεση, αλλά και σπάνιο αρχειακό υλικό, η ταινία ξεδιπλώνει τους 9 εφιαλτικούς μήνες αιχμαλωσίας της από τον Brian David Mitchell και τη Wanda Barzee και τη θαυμαστή διάσωσή της.

Για χρόνια, η ιστορία της λεγόταν από άλλους. Σήμερα, η Elizabeth νιώθει έτοιμη να την αφηγηθεί η ίδια. Όχι επειδή είναι εύκολο, αλλά επειδή τότε, ως έφηβη, δεν είχε αυτή την επιλογή. «Όταν γύρισα σπίτι μετά τη διάσωσή μου, δεν ήθελα να μιλήσω σε κανέναν. Αργότερα, στη δίκη, απαντούσα σε ερωτήσεις χωρίς πλαίσιο, χωρίς έλεγχο. Και σκέφτηκα πως, αφού όλα αυτά θα γίνονταν δημόσια, ήθελα να έχουν λόγο ύπαρξης. Να ανήκουν σε μένα», εξηγεί στο Tudum.

Το ντοκιμαντέρ ανασυνθέτει λεπτό προς λεπτό τη νύχτα της απαγωγής. Η Elizabeth απομακρύνθηκε από το σπίτι της με την απειλή μαχαιριού, μπροστά στη μικρότερη αδελφή της, Mary Katherine, η οποία παρακολουθούσε ανήμπορη. Οι έρευνες των αρχών ξεκίνησαν από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, χωρίς όμως να προκύψει κάποιο στοιχείο. Στη συνέχεια, οι υποψίες στράφηκαν στον εργολάβο Richard Ricci, ο οποίος πέθανε αιφνίδια από εγκεφαλική αιμορραγία ενώ η υπόθεση βρισκόταν σε εξέλιξη. Το κρίσιμο στοιχείο εμφανίστηκε αργότερα, όταν η Mary Katherine θυμήθηκε έναν άνδρα από εκείνη τη νύχτα: έναν αυτοαποκαλούμενο «Emmanuel», έναν εκκεντρικό ιεροκήρυκα του δρόμου που είχε εργαστεί στο σπίτι τους. Ο άνδρας αυτός ταυτοποιήθηκε ως ο Brian David Mitchell. Παρότι η πληροφορία ήταν καθοριστική, οι αρχές δίστασαν να δώσουν στη δημοσιότητα το σκίτσο του υπόπτου, φοβούμενες πως θα εξαφανιζόταν. Στο μεταξύ, η Elizabeth κρατούνταν σε έναν απομονωμένο καταυλισμό στα βουνά, όπου υπέστη συνεχή κακοποίηση, ψυχολογική βία και εξαναγκασμό.

Ανατριχιαστική παραμένει και η στιγμή της «σχεδόν διάσωσης», όταν ένας ντετέκτιβ πλησίασε τον Mitchell, τη Barzee και την Elizabeth σε δημόσια βιβλιοθήκη. Ο Mitchell ισχυρίστηκε πως ήταν πατέρας της και, αποφεύγοντας να αποκαλύψει το πρόσωπό της, κατάφερε να απομακρυνθεί ανενόχλητος. Λίγους μήνες αργότερα, το φθινόπωρο του 2002, οι απαγωγείς μετέφεραν την Elizabeth σε καταυλισμό κοντά στο San Diego. Εκεί, με την ελπίδα της διάσωσης να μοιάζει όλο και πιο μακρινή, η ίδια βρέθηκε μπροστά σε μια απόφαση ζωής, μια επιλογή που έμελλε να αλλάξει την εξέλιξη της ιστορίας.

Γιατί μιλά τώρα

Σήμερα, στα 38 της, η Elizabeth Smart μιλά ανοιχτά για τον λόγο που αποφάσισε να αφηγηθεί την ιστορία της με τους δικούς της όρους. Όπως λέει, ήθελε να δώσει ουσία και νόημα σε όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο ως ψυχρά γεγονότα και, κυρίως, να ανακτήσει την ιδιοκτησία της αφήγησής της.Παράλληλα, ελπίζει πως η δική της διαδρομή μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή δύναμης για άλλους επιζώντες τραύματος και για τις οικογένειές τους. «Όσο μοιραζόμουν την ιστορία μου, όλο και περισσότεροι άνθρωποι μου άνοιγαν τις καρδιές τους», αναφέρει στο podcast Skip Intro. «Κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να ακουστούν αυτές οι ιστορίες. Να ξέρουν τα θύματα ότι δεν είναι μόνα και ότι δεν έχουν τίποτα να ντρέπονται». Και καταλήγει με ένα μήνυμα ελπίδας: «Υπάρχουν φορές που το τέλος μπορεί να είναι φωτεινό. Ακόμα κι έπειτα από κάτι τόσο τρομακτικό, μπορείς να ξαναχτίσεις μια υπέροχη ζωή».

Το Kidnapped: Elizabeth Smart είναι διαθέσιμο στο Netflix από τις 21 Ιανουαρίου.

Ποιοι συμμετέχουν

Στο ντοκιμαντέρ μιλούν η αδελφή της Elizabeth, Mary Katherine, ο πατέρας της Ed Smart, μέλη της οικογένειας, ντετέκτιβ, δημοσιογράφοι και άνθρωποι που διασταυρώθηκαν μαζί της κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας. Η μητέρα της, Lois Smart, επέλεξε να μη συμμετάσχει, μια απόφαση που η Elizabeth σέβεται απόλυτα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Benedict Sanderson, με εκτελεστικούς παραγωγούς τους Claire Goodlass, Sophie Jones και Morgan Matthews, και παραγωγό τη Gabby Alexander.

