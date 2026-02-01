Mad Bubble
Mad Bubble
Fashion 01.02.2026

Η Rihanna παίζει με τις αντιθέσεις σε ένα unexpected look

Η Rihanna εμφανίστηκε με ένα κομψό αλλά απρόβλεπτο outfit και απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη του προσωπικού της στιλ
Μαρία Χατζηγιάννη

Σχεδόν επτά χρόνια χωρίς νέο άλμπουμ από τον A$AP Rocky είναι μεγάλο διάστημα. Όμως η αναμονή, όπως φαίνεται, μπορεί να γίνει και θέμα στιλ, και η Rihanna το απέδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Η ιδρύτρια της Fenty παρευρέθηκε στο listening party για το Don’t Be Dumb, το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Rocky μετά το Testing του 2018, και έκλεψε την παράσταση με ένα look που ισορροπούσε τέλεια ανάμεσα στη θηλυκότητα και το signature «Bad Gal» attitude.

Για την περίσταση, η Rihanna επέλεξε ένα μακρύ slip dress από Saint Laurent, φτιαγμένο από δαντέλα και μετάξι σε ζεστή κονιάκ απόχρωση. Αντί να αφήσει το φόρεμα να «μιλήσει» μόνο του, πρόσθεσε μια απροσδόκητη λεπτομέρεια: φόρεσε από μέσα ένα Savage x Fenty bra, αφήνοντας το μαύρο ύφασμα να φαίνεται διακριτικά στο ντεκολτέ και δημιουργώντας ένα σύγχρονο peekaboo εφέ.

rihanna
https://www.instagram.com/whowhatwear/

Διάβασε επίσης: Balenciaga x Manolo Blahnik: Η συνεργασία που φέρνει την κληρονομιά του οίκου στο σήμερα

Για να ισορροπήσει τη sensual αισθητική του φορέματος, η Rihanna ολοκλήρωσε το outfit με ένα cropped bomber jacket σε army green από Miu Miu. Τα κοσμήματα Briony Raymond, τα σανδάλια Saint Laurent και μια Louis Vuitton τσάντα με damier print πρόσθεσαν πολυτέλεια χωρίς υπερβολή, επιβεβαιώνοντας ότι η δύναμη του styling βρίσκεται στη σωστή μίξη υφών και αναφορών.

Ο A$AP Rocky, από την πλευρά του, παρέμεινε πιστός στο χαλαρό αλλά προσεγμένο στιλ του. Εμφανίστηκε με φαρδύ παντελόνι, λευκό undershirt και ένα leather jacket με shearling λεπτομέρειες, ολοκληρώνοντας το look με μαύρα boots και Ray-Ban γυαλιά. Το ζευγάρι έφτασε χέρι-χέρι και αποχώρησε μετά τη γιορτή μαζί με φίλους και οικογένεια, με τη Rihanna να κρατά ένα βινύλιο του Don’t Be Dumb ως αναμνηστικό της βραδιάς.

rihanna (2)
https://www.instagram.com/wmag/

Η βραδιά ανήκε μουσικά στον Rocky, όμως στιλιστικά η Rihanna υπενθύμισε γιατί παραμένει fashion icon. Ένα slip dress, ένα απρόσμενο layering και μερικές σωστές λεπτομέρειες ήταν αρκετά για να αφήσει το πιο διαχρονικό μήνυμα: το πραγματικό impact βρίσκεται πάντα στο styling.

Διάβασε επίσης: Η Teyana Taylor εντυπωσιαζει με φόρεμα από ανακυκλωμένα εξαρτήματα πιάνου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

celebrities Fashion RIHANNA
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Kidnapped Elizabeth Smart: Σαρώνει το ντοκιμαντέρ του Netflix για την απαγωγή που συγκλόνισε τις ΗΠΑ

Kidnapped Elizabeth Smart: Σαρώνει το ντοκιμαντέρ του Netflix για την απαγωγή που συγκλόνισε τις ΗΠΑ

01.02.2026
Επόμενο
Η Jennifer Lawrence μιλά ανοιχτά για την επιλόχειο κατάθλιψη

Η Jennifer Lawrence μιλά ανοιχτά για την επιλόχειο κατάθλιψη

01.02.2026

Δες επίσης

Τα prints που θα φόρεσουμε ξανά και ξανά μέσα στο 2026
Fashion

Τα prints που θα φόρεσουμε ξανά και ξανά μέσα στο 2026

01.02.2026
Τα catwalks του 2026 φέρνουν πίσω την κοτσίδα στο πλάι των 80’s
Beauty

Τα catwalks του 2026 φέρνουν πίσω την κοτσίδα στο πλάι των 80’s

01.02.2026
4+1 λόγοι που κάνουν τον Κριό τον χειρότερο πρώην του ζωδιακού
Life

4+1 λόγοι που κάνουν τον Κριό τον χειρότερο πρώην του ζωδιακού

01.02.2026
Ήπιες παραπάνω καφέ απ’ όσο άντεχες; Τι συμβαίνει στο σώμα σου και πώς να επανέλθεις
Life

Ήπιες παραπάνω καφέ απ’ όσο άντεχες; Τι συμβαίνει στο σώμα σου και πώς να επανέλθεις

31.01.2026
Ετοιμάζεσαι για ταξίδι; Το κόλπο με τις κάλτσες που εξοικονομεί 40% χώρο
Life

Ετοιμάζεσαι για ταξίδι; Το κόλπο με τις κάλτσες που εξοικονομεί 40% χώρο

31.01.2026
Οι millennials το αγαπούν, οι παλαιότεροι το μισούν: Αυτό το είδος σχέσης προτιμά η νέα γενιά
Life

Οι millennials το αγαπούν, οι παλαιότεροι το μισούν: Αυτό το είδος σχέσης προτιμά η νέα γενιά

31.01.2026
Ποια τρόφιμα δεν πρέπει να ξαναζεσταίνεις ποτέ
Life

Ποια τρόφιμα δεν πρέπει να ξαναζεσταίνεις ποτέ

31.01.2026
Πώς να γυμνάζεις κοιλιακούς με 4 απλές κινήσεις ενώ βρίσκεσαι στο γραφείο
Fitness

Πώς να γυμνάζεις κοιλιακούς με 4 απλές κινήσεις ενώ βρίσκεσαι στο γραφείο

31.01.2026
Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές
Life

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

31.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία