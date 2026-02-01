Η Rihanna παίζει με τις αντιθέσεις σε ένα unexpected look

Η Rihanna εμφανίστηκε με ένα κομψό αλλά απρόβλεπτο outfit και απέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη του προσωπικού της στιλ

Σχεδόν επτά χρόνια χωρίς νέο άλμπουμ από τον A$AP Rocky είναι μεγάλο διάστημα. Όμως η αναμονή, όπως φαίνεται, μπορεί να γίνει και θέμα στιλ, και η Rihanna το απέδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο. Η ιδρύτρια της Fenty παρευρέθηκε στο listening party για το Don’t Be Dumb, το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Rocky μετά το Testing του 2018, και έκλεψε την παράσταση με ένα look που ισορροπούσε τέλεια ανάμεσα στη θηλυκότητα και το signature «Bad Gal» attitude.

Για την περίσταση, η Rihanna επέλεξε ένα μακρύ slip dress από Saint Laurent, φτιαγμένο από δαντέλα και μετάξι σε ζεστή κονιάκ απόχρωση. Αντί να αφήσει το φόρεμα να «μιλήσει» μόνο του, πρόσθεσε μια απροσδόκητη λεπτομέρεια: φόρεσε από μέσα ένα Savage x Fenty bra, αφήνοντας το μαύρο ύφασμα να φαίνεται διακριτικά στο ντεκολτέ και δημιουργώντας ένα σύγχρονο peekaboo εφέ.

Διάβασε επίσης: Balenciaga x Manolo Blahnik: Η συνεργασία που φέρνει την κληρονομιά του οίκου στο σήμερα

Για να ισορροπήσει τη sensual αισθητική του φορέματος, η Rihanna ολοκλήρωσε το outfit με ένα cropped bomber jacket σε army green από Miu Miu. Τα κοσμήματα Briony Raymond, τα σανδάλια Saint Laurent και μια Louis Vuitton τσάντα με damier print πρόσθεσαν πολυτέλεια χωρίς υπερβολή, επιβεβαιώνοντας ότι η δύναμη του styling βρίσκεται στη σωστή μίξη υφών και αναφορών.

Ο A$AP Rocky, από την πλευρά του, παρέμεινε πιστός στο χαλαρό αλλά προσεγμένο στιλ του. Εμφανίστηκε με φαρδύ παντελόνι, λευκό undershirt και ένα leather jacket με shearling λεπτομέρειες, ολοκληρώνοντας το look με μαύρα boots και Ray-Ban γυαλιά. Το ζευγάρι έφτασε χέρι-χέρι και αποχώρησε μετά τη γιορτή μαζί με φίλους και οικογένεια, με τη Rihanna να κρατά ένα βινύλιο του Don’t Be Dumb ως αναμνηστικό της βραδιάς.

Η βραδιά ανήκε μουσικά στον Rocky, όμως στιλιστικά η Rihanna υπενθύμισε γιατί παραμένει fashion icon. Ένα slip dress, ένα απρόσμενο layering και μερικές σωστές λεπτομέρειες ήταν αρκετά για να αφήσει το πιο διαχρονικό μήνυμα: το πραγματικό impact βρίσκεται πάντα στο styling.

Διάβασε επίσης: Η Teyana Taylor εντυπωσιαζει με φόρεμα από ανακυκλωμένα εξαρτήματα πιάνου

Δες κι αυτό…