Mad Bubble
Ζώδια 01.02.2026

4+1 λόγοι που κάνουν τον Κριό τον χειρότερο πρώην του ζωδιακού

4+1 λόγοι που κάνουν τον Κριό τον χειρότερο πρώην του ζωδιακού
Αν έχεις χωρίσει με Κριό, ξέρεις ήδη γιατί
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όταν ένας Κριός βγει από τη ζωή σου ως σύντροφος, σπάνια φεύγει… ήσυχα. Γιατί μπορεί να είναι παθιασμένος, ειλικρινής και εκρηκτικά ερωτικός μέσα στη σχέση, αλλά όταν έρθει η ώρα του χωρισμού, μετατρέπεται σε ένα κεφάλαιο που δύσκολα κλείνει ομαλά.

Αν έχεις το συγκεκριμένο ζώδιο στο παρελθόν σου, μάλλον θα αναγνωρίσεις τους παρακάτω λόγους.

1. Δεν δέχεται εύκολα ότι τελείωσε

Ο Κριός δεν αντέχει να χάνει και ο χωρισμός για εκείνον είναι ήττα. Ακόμα κι αν η απόφαση ήταν κοινή, μέσα του πιστεύει ότι «κάτι μπορούσε να γίνει». Έτσι, μπορεί να επιστρέψει με μηνύματα, τηλεφωνήματα ή ξαφνικές εμφανίσεις, μπερδεύοντας τα συναισθήματά σου.

2. Ζηλεύει ακόμα κι αφού χωρίσετε

Ναι, μπορεί να μην είστε πια μαζί, αλλά ο Κριός δυσκολεύεται να αποδεχτεί ότι προχωράς. Αν μάθει ότι βγαίνεις με κάποιον άλλον, ενεργοποιείται αμέσως το ανταγωνιστικό του ένστικτο. Όχι απαραίτητα γιατί θέλει να σε ξανακερδίσει, αλλά γιατί δεν αντέχει την ιδέα ότι «αντικαταστάθηκε».

3. Είναι εκρηκτικός και στον χωρισμό

Όπως αγαπάει με πάθος, έτσι θυμώνει και με ένταση. Ένας χωρισμός με Κριό μπορεί να έχει ξεσπάσματα, καβγάδες και λόγια που λέγονται πάνω στα νεύρα. Και το χειρότερο; Μπορεί να τα μετανιώσει μετά, αλλά δύσκολα θα το παραδεχτεί άμεσα.

4. Θέλει να έχει τον τελευταίο λόγο

Ο Κριός θέλει να νιώθει ότι εκείνος έβαλε τελεία. Ακόμα κι αν δεν ήταν έτσι στην πραγματικότητα, θα προσπαθήσει να δείξει ότι «έφυγε πρώτος» ή ότι δεν τον επηρέασε. Αυτό συχνά τον οδηγεί σε παιδικές συμπεριφορές ή παιχνίδια εγωισμού.

5. Δεν εξαφανίζεται ποτέ εντελώς

Ακόμα κι αν περάσει καιρός, ο Κριός μπορεί να κάνει ένα comeback από το πουθενά. Ένα like, ένα μήνυμα «τι κάνεις;», μια υπενθύμιση της παρουσίας του. Όχι πάντα από κακή πρόθεση, αλλά γιατί δεν του αρέσει να νιώθει ότι κάποιος που αγάπησε έγινε απλώς παρελθόν.

Συμπέρασμα; Ο Κριός ως πρώην δεν είναι εύκολος. Είναι έντονος, απρόβλεπτος και συναισθηματικά… παρών, ακόμα κι όταν δεν θα έπρεπε. Αν όμως καταφέρεις να βάλεις ξεκάθαρα όρια, θα θυμάσαι τη σχέση ως μια δυνατή εμπειρία – και όχι ως μια πληγή που δεν έκλεισε ποτέ.

