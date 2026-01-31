Ήπιες παραπάνω καφέ απ’ όσο άντεχες; Τι συμβαίνει στο σώμα σου και πώς να επανέλθεις

Για τους περισσότερους ανθρώπους, το πρωινό ξεκινά με τις καλύτερες προθέσεις και έναν καφέ στο χέρι. Κι όμως, αυτή η «ήρεμη» αρχή μπορεί εύκολα να καταλήξει σε δεύτερο, τρίτο και μάλλον αχρείαστο refill. Το αποτέλεσμα; Ένα σώμα που νιώθει ταυτόχρονα κουρασμένο και υπερδιεγερμένο, με νευρικότητα, ανησυχία ή μια αίσθηση ότι «δεν μπορείς να ηρεμήσεις».

Η υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης είναι πιο συχνή απ’ όσο νομίζουμε. Το καλό νέο είναι ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν πρόκειται για κάτι επικίνδυνο. Το σημαντικό είναι να καταλάβεις τι συμβαίνει στον οργανισμό σου, πώς μπορείς να ανακουφιστείς άμεσα και πώς να φτιάξεις μια ρουτίνα καφέ που σε βοηθά, όχι που σε εξαντλεί.

Διάβασε επίσης: Πρέπει τελικά να διατηρούμε τα αυγά στο ψυγείο; Ο μικροβιολόγος απαντά

Τι συμβαίνει στο σώμα όταν πίνεις πολύ καφέ;

Η καφεΐνη επηρεάζει πολλά συστήματα του οργανισμού. Όταν ξεπερνάς τα 400 mg την ημέρα (περίπου 2–3 καφέδες των 350 ml), μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως έντονη ανησυχία, νευρικότητα, στομαχικές ενοχλήσεις ή ακόμα και μυϊκοί σπασμοί. Σε εξαιρετικά υψηλές ποσότητες – άνω των 1.200 mg – η καφεΐνη μπορεί να γίνει τοξική. Σε πιο «ήπιες» υπερβολές, τα συνηθέστερα σημάδια είναι αυξημένοι παλμοί, ευερεθιστότητα, άγχος και διαταραχές ύπνου, ειδικά όταν ο καφές καταναλώνεται αργά μέσα στη μέρα. Το πώς αντιδρά ο καθένας διαφέρει, όμως το γενικό όριο για έναν υγιή ενήλικα παραμένει σαφές: μέχρι 400 mg καφεΐνης ημερησίως.

Ήπιες παραπάνω καφέ; Τι να κάνεις άμεσα

Αν το παρακάνεις, ειδικά το πρωί, η δυσφορία είναι συνήθως προσωρινή. Αυτά είναι τα πιο απλά και αποτελεσματικά βήματα για να ηρεμήσει το σώμα σου:

Άφησε την κούπα κάτω

Μόλις εμφανιστούν τρέμουλο, ταχυκαρδία ή έντονη ανησυχία, η πιο σωστή κίνηση είναι μία: σταματάς αμέσως την καφεΐνη. Παράλληλα, πίνεις αρκετό νερό. Ο καφές έχει διουρητική δράση, οπότε η ενυδάτωση (ακόμα και με ηλεκτρολύτες) βοηθά σημαντικά. Πρόσεξε επίσης τις «κρυφές» πηγές καφεΐνης μέσα στη μέρα, όπως σοκολάτα, ενεργειακά ποτά ή ακόμα και κάποια παυσίπονα.

Φάε κάτι

Η καφεΐνη δρα πιο έντονα όταν το στομάχι είναι άδειο. Ένα γεύμα ή έστω ένα μικρό σνακ με πρωτεΐνη και υδατάνθρακες μπορεί να σταθεροποιήσει τα επίπεδα σακχάρου και να μειώσει τα νευρικά συμπτώματα.

Δώσε χρόνο

Δεν υπάρχει μαγικό κουμπί «ακύρωσης» της καφεΐνης. Ο οργανισμός χρειάζεται από 3 έως 10 ώρες για να τη μεταβολίσει πλήρως. Το να το ξέρεις αυτό βοηθά, πολλές φορές η αναμονή είναι το πιο αποτελεσματικό «φάρμακο».

Κάνε κάτι που σε ηρεμεί

Αργές αναπνοές, χαλαρωτική μουσική, μια βόλτα, μια κρύα κομπρέσα ή οτιδήποτε σε αποσπά ευχάριστα μπορεί να μειώσει την ένταση. Όσο περισσότερο εστιάζεις στη δυσφορία, τόσο εντείνεται, λίγη απόσπαση κάνει θαύματα.

Ζήτα βοήθεια αν χρειαστεί

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα συμπτώματα είναι απλώς δυσάρεστα. Αν όμως εμφανιστούν έντονη ταχυκαρδία, ακανόνιστος καρδιακός ρυθμός, εμετός ή σοβαρό άγχος, καλό είναι να απευθυνθείς άμεσα σε γιατρό ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Ακόμα και για καθησυχασμό, η καθοδήγηση μπορεί να σε βοηθήσει να ηρεμήσεις.

Πώς να μην το ξαναπαρακάνεις με τον καφέ

Το μυστικό είναι η επίγνωση. Παρακολούθησε όλες τις πηγές καφεΐνης μέσα στη μέρα, καφέ, τσάι, αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά, σοκολάτα, συμπληρώματα ή φάρμακα. Θέσε ξεκάθαρα όρια, όπως μέγιστο δύο καφέδες και απόσταση μερικών ωρών μεταξύ τους. Δώσε προσοχή και στο μέγεθος. Ένα «μεγάλο» ποτήρι καφέ μπορεί να ισοδυναμεί με σχεδόν δύο κανονικές δόσεις. Επίσης, καλό είναι να αποφεύγεις την καφεΐνη μετά το μεσημέρι και να συνοδεύεις πάντα τον καφέ σου με νερό. Αν έχεις συνηθίσει να καταναλώνεις περισσότερη καφεΐνη απ’ όσο αντέχεις, μείωσέ τη σταδιακά μέσα σε μερικές εβδομάδες, ώστε να αποφύγεις πονοκεφάλους και έντονη κόπωση.

Κεντρική φωτογραφία: unsplash.com

Διάβασε επίσης: Τα λάθη που κάνεις με τη διαφανή μεμβράνη στην κουζίνα

Δες κι αυτό…