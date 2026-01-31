Mad Bubble
Mad Bubble
Ταξίδι 31.01.2026

Ετοιμάζεσαι για ταξίδι; Το κόλπο με τις κάλτσες που εξοικονομεί 40% χώρο

Το επόμενο ταξίδι σου μπορεί να είναι πιο εύκολο, πιο τακτοποιημένο και πιο ελαφρύ απλώς με ένα απλό κόλπο με τις κάλτσες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Όταν ετοιμάζεσαι για ταξίδι, το πακετάρισμα μπορεί να γίνει η πιο αγχωτική στιγμή της προετοιμασίας. Τι να πάρεις, τι να αφήσεις, πώς να χωρέσουν όλα στη βαλίτσα; Αν θέλεις να εκμεταλλευτείς κάθε εκατοστό χώρου και να αποφύγεις το χάος, υπάρχει ένα απλό, αλλά «μαγικό» κόλπο με τις κάλτσες που μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Το τρικ είναι πανεύκολο: ρολάρεις τις κάλτσες αντί να τις διπλώνεις. Αντί να στοιβάζεις τις κάλτσες η μία πάνω στην άλλη, τύλιξέ τις σαν μικρά ρολάκια και βάλε τα στα κενά ανάμεσα σε παπούτσια, σακούλες ρούχων ή στις γωνίες της βαλίτσας. Το αποτέλεσμα; έως 40% περισσότερος χώρος στη βαλίτσα σου! Επιπλέον, οι κάλτσες παραμένουν τακτοποιημένες και εύκολα προσβάσιμες, χωρίς να χρειάζεται να ξεπακετάρεις όλη τη βαλίτσα για να βρεις ένα ζευγάρι.

unsplash.com

Διάβασε επίσης: Χάθηκε η βαλίτσα σου στο αεροδρόμιο; Δες τι να κάνεις πριν πανικοβληθείς

Αυτό το απλό κόλπο δεν είναι μόνο για τις κάλτσες. Μπορείς να το εφαρμόσεις και σε άλλα μικροαντικείμενα όπως εσώρουχα, ζώνες ή κασκόλ. Με λίγη φαντασία, οι βαλίτσες σου θα μοιάζουν να έχουν… μαγικό χώρο!

unsplash.com

Αν θες ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση, χρησιμοποίησε σακουλάκια vacuum για τα πιο ογκώδη ρούχα και άφησε τις κάλτσες και τα μικροαντικείμενα να γεμίσουν τα κενά. Έτσι, η βαλίτσα σου θα χωρέσει όλα όσα χρειάζεσαι, χωρίς να χρειαστεί να κόψεις ρούχα ή να πάρεις μεγαλύτερη βαλίτσα.

unsplash.com

Το επόμενο ταξίδι σου μπορεί να είναι πιο εύκολο, πιο τακτοποιημένο και πιο ελαφρύ απλώς με ένα απλό κόλπο με τις κάλτσες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς!

Κεντρική φωτογραφία: Unsplash.com

Διάβασε επίσης: 5 tricks για να μην τσαλακώνονται καθόλου τα ρούχα σου στη βαλίτσα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

κάλτσες κόλπα ταξίδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι millennials το αγαπούν, οι παλαιότεροι το μισούν: Αυτό το είδος σχέσης προτιμά η νέα γενιά

Οι millennials το αγαπούν, οι παλαιότεροι το μισούν: Αυτό το είδος σχέσης προτιμά η νέα γενιά

31.01.2026
Επόμενο
Ήπιες παραπάνω καφέ απ’ όσο άντεχες; Τι συμβαίνει στο σώμα σου και πώς να επανέλθεις

Ήπιες παραπάνω καφέ απ’ όσο άντεχες; Τι συμβαίνει στο σώμα σου και πώς να επανέλθεις

31.01.2026

Δες επίσης

Ήπιες παραπάνω καφέ απ’ όσο άντεχες; Τι συμβαίνει στο σώμα σου και πώς να επανέλθεις
Life

Ήπιες παραπάνω καφέ απ’ όσο άντεχες; Τι συμβαίνει στο σώμα σου και πώς να επανέλθεις

31.01.2026
Οι millennials το αγαπούν, οι παλαιότεροι το μισούν: Αυτό το είδος σχέσης προτιμά η νέα γενιά
Life

Οι millennials το αγαπούν, οι παλαιότεροι το μισούν: Αυτό το είδος σχέσης προτιμά η νέα γενιά

31.01.2026
Ποια τρόφιμα δεν πρέπει να ξαναζεσταίνεις ποτέ
Life

Ποια τρόφιμα δεν πρέπει να ξαναζεσταίνεις ποτέ

31.01.2026
Πώς να γυμνάζεις κοιλιακούς με 4 απλές κινήσεις ενώ βρίσκεσαι στο γραφείο
Fitness

Πώς να γυμνάζεις κοιλιακούς με 4 απλές κινήσεις ενώ βρίσκεσαι στο γραφείο

31.01.2026
Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές
Life

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

31.01.2026
Τα 5 λάθη που κάνεις και το μοσχαράκι σου βγαίνει πάντα σκληρό
Food

Τα 5 λάθη που κάνεις και το μοσχαράκι σου βγαίνει πάντα σκληρό

31.01.2026
Πώς να αναβαθμίσεις τα χειμερινά party outfits σύμφωνα με την Hailey Bieber
Fashion

Πώς να αναβαθμίσεις τα χειμερινά party outfits σύμφωνα με την Hailey Bieber

31.01.2026
Τα nail arts που θα ερωτευτείς μέχρι την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
Beauty

Τα nail arts που θα ερωτευτείς μέχρι την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

31.01.2026
Έρχεται η «Πανσέληνος του Χιονιού» την 1η Φεβρουαρίου – Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο
Life

Έρχεται η «Πανσέληνος του Χιονιού» την 1η Φεβρουαρίου – Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

31.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία