Οι millennials το αγαπούν, οι παλαιότεροι το μισούν: Αυτό το είδος σχέσης προτιμά η νέα γενιά

Οι κανόνες στις σχέσεις φαίνεται να αλλάζουν ιδιαίτερα για τους millennials μιας και σε σύγκριση με μεγαλύτερες γενιές, όπως οι baby boomers και η Gen X, οι millennials επιδιώκουν να καλύψουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους σε ένα ευρύτερο φάσμα, το οποίο οι προηγούμενες γενιές ίσως κάποτε θεωρούσαν απιστία. Σύμφωνα με έρευνα της ιστοσελίδας Dating.com, οι millennials συχνά απομακρύνονται από τις παραδοσιακές μορφές σχέσεων. Αυτές οι μη παραδοσιακές σχέσεις ανατρέπουν τα καθιερωμένα πρότυπα και ικανοποιούν τα διαφορετικά είδη οικειότητας που επιθυμούν.

Υπάρχουν αρκετοί τύποι σχέσεων που οι millennials αναζητούν και ξεφεύγουν από τα παραδοσιακά πλαίσια: «Το 55% είναι ανοιχτό σε σχέσεις από απόσταση που μπορεί να μην συναντηθούν ποτέ προσωπικά». Αυτός ο τύπος σχέσης μπορεί να εμπίπτει είτε στη φιλία είτε στον ρομαντισμό. Οι millennials αναζητούν την ειλικρίνεια μιας ημι-ανώνυμης σχέσης, όπου μπορούν να ανοιχτούν χωρίς τις δυσκολίες των προσωπικών δραμάτων. Άλλωστε, αν κάτι πάει στραβά σε μια διαδικτυακή σχέση, το μόνο που χρειάζεται είναι να αποσυνδεθείς. Πιο αμφιλεγόμενο είναι το στοιχείο που αναφέρει ότι «το 48% είναι ανοιχτό σε παράλληλες σχέσεις που διαχωρίζουν τις συναισθηματικές από τις σωματικές ανάγκες». Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι millennials είναι ανοιχτοί στην «συναισθηματική εξωτερικοποίηση», δηλαδή στη διερεύνηση διαφορετικών συντρόφων για σωματικές και συναισθηματικές ανάγκες.

Πιθανότατα θα ακούσουμε περισσότερα για τις ηθικές μη μονογαμικές σχέσεις (ENM) και την πολυαμορία σε αυτή τη γενιά. Η ENM είναι ουσιαστικά μια ανοιχτή σχέση, όπου ένα ζευγάρι διατηρεί μια κύρια σύνδεση αλλά εξερευνά άλλους για να καλύψει σωματικές ή συναισθηματικές ανάγκες, ή και τα δύο. Η σεξουαλική θεραπεύτρια Jenni Skyler εξηγεί ότι «η πολυαμορία, το swinging και οι ανοιχτές σχέσεις είναι μορφές ENM, αλλά η καθεμία διαφέρει ελαφρώς». Τονίζει, ωστόσο, ότι, παρά όσα μπορεί να πιστεύουν οι boomers, αυτές οι παράλληλες σχέσεις δεν θεωρούνται απιστία, αρκεί όλοι οι εμπλεκόμενοι να είναι ενημερωμένοι και σύμφωνοι.

Η έρευνα έδειξε ότι όσον αφορά τον συναισθηματικό τους σύντροφο, οι millennials συχνά αναζητούν κάποιον διαδικτυακά. Συγκεκριμένα, θέλουν έναν πλατωνικό online σύντροφο ψυχής για να καλύψουν τα συναισθηματικά κενά της κύριας σχέσης τους. Το 65% δήλωσε ότι είναι πιο εύκολο να ανοίξουν την καρδιά τους σε έναν διαδικτυακό σύντροφο παρά στον σύντροφό τους, ενώ το 40% πιστεύει ότι ένας πλατωνικός διαδικτυακός σύντροφος ενώ βρίσκονται σε σχέση δεν είναι καθόλου απιστία. Οι millennials θεωρούν ότι οι ρομαντικές σχέσεις και οι πλατωνικοί σύντροφοι ψυχής δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες μόνο με ένα άτομο. Σύμφωνα με την έρευνα, «η φετινή μελέτη δείχνει μια κουλτούρα που έχει φτάσει στα όρια της συναισθηματικής της ικανότητας και τώρα αναδημιουργεί τα πρότυπα των σχέσεών της από την αρχή».

Η έρευνα δεν περιορίστηκε μόνο στις ρομαντικές σχέσεις, αλλά κάλυψε και τις φιλίες. Καθώς οι στενοί, οικογενειακού τύπου φίλοι μειώνονται για τους millennials, το 75% δηλώνει ότι έχασαν στενές φιλίες τα τελευταία χρόνια λόγω αλλαγών στη ζωή και όχι λόγω καβγάδων. Το 40% αναζητά νέους τρόπους να καλύψει αυτές τις ανάγκες, όπως διαδικτυακοί φίλοι και «μη παρόντες» σύντροφοι ψυχής.

Ανεξαρτήτως του πώς ο καθένας ορίζει μια υγιή σχέση ή την απιστία, αυτά τα νέα πρότυπα στις σχέσεις και τις φιλίες αλλάζουν τον τρόπο που όλοι βλέπουν τις ανθρώπινες συνδέσεις. Οι millennials διεκδικούν να καλύψουν τις ανάγκες τους και δεν διστάζουν να παραδεχτούν ότι δεν είναι πάντα δυνατόν με ένα μόνο άτομο. Όσο όλοι είναι ενήμεροι, οι επιλογές είναι πολλές και η ευτυχία μπορεί να βρεθεί με διάφορους τρόπους.

