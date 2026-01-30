Ο Νίκος Γκέλια στο Spill the Tea: «Πριν πάει σχολείο το παιδί μου, φοβήθηκα μην πάθει τα ίδια με μένα»

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή του Ανδρέα Ζωίτσα για την καριέρα του, τη ζωή του και την οικογένειά του

Ο σημερινός καλεσμένος της εκπομπής Spill the Tea με τον Ανδρέα Ζωίτσα δεν ήταν άλλος από τον ηθοποιό Νίκο Γκέλια! Αυτήν την περίοδο, ο Νίκος πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης» στο Θέατρο Ήβη, και μίλησε στην εκπομπή για την καριέρα του, τη ζωή του και την οικογένειά του.

«Είναι μοναδικό και αγχωτικό να μεταφέρεις τη ζωή ενός υπαρκτού προσώπου στο θεατρικό σανίδι», εξομολογείται αρχικά ο ηθοποιός, περιγράφοντας την πρόκληση και την ευθύνη που φέρει η ερμηνεία ενός θρύλου όπως ο Νίκος Ξυλούρης. Ο Νίκος Γκέλια δεν προέρχεται από πλούσια οικογένεια. «Είμαι βιοπαλαιστής στο θέμα της δουλειάς. Δεν κάνω απλά το κέφι μου», τονίζει, περιγράφοντας με ειλικρίνεια την πορεία του και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για να φτάσει εκεί που βρίσκεται σήμερα.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε επίσης προσωπικές στιγμές, όπως την ανησυχία του πριν ξεκινήσει το σχολείο το παιδί του. «Φοβήθηκαν μην πάθει τα ίδια με εμένα λόγω της καταγωγής μου», λέει, αναφερόμενος στο bullying που υπέστη όταν ήρθε στην Ελλάδα ως Αλβανός.

Παρ’ όλα αυτά, παραμένει αισιόδοξος: «Αν όλοι προσέξουμε τη νέα γενιά, θα ζήσουμε σε μια εποχή που δεν θα κυριαρχεί ο εκφοβισμός». Όσο για τον ρόλο του ως πατέρας, ο Νίκος περιγράφει μια πιο χαλαρή προσέγγιση: «Δεν είμαι αυστηρός μπαμπάς. Το παιδί μου, με κάνει ότι θέλει», αποκαλύπτοντας την τρυφερή και παιχνιδιάρικη σχέση που έχει με τον γιο του.

