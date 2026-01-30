Η Oprah Winfrey «έκλεισε» τα 72 και στέλνει μήνυμα ανανέωσης

Η Oprah Winfrey μοιράστηκε βίντεο από το γυμναστήριο και μίλησε για τη σημασία της φροντίδας του σώματος και της δοκιμής νέων εμπειριών σε κάθε ηλικία

Η Oprah Winfrey γιόρτασε τα 72α γενέθλιά της επιλέγοντας να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και προσωπικής εξέλιξης μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνοντας τη δική της οπτική για το πέρασμα του χρόνου και τη σημασία της σωματικής ενδυνάμωσης. Με αφορμή την ημέρα των γενεθλίων της η καταξιωμένη παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να προπονείται στο γυμναστήριο, αναδεικνύοντας τη σταθερή της προσήλωση στη φροντίδα της υγείας και της ευεξίας. Στο οπτικό υλικό η Oprah Winfrey εκτελεί απαιτητικές ασκήσεις, δείχνοντας τη σημασία που αποδίδει στην ενδυνάμωση του σώματος ακόμη και σε αυτή τη φάση της ζωής της. Η ίδια αξιοποίησε την ανάρτηση για να μοιραστεί σκέψεις σχετικά με τη διαφορετική αίσθηση που έχει η ζωή στα 72 σε σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες, επισημαίνοντας ότι κάθε ηλικιακό στάδιο συνοδεύεται από νέες προκλήσεις αλλά και νέες δυνατότητες.

Διάβασε επίσης: Ο Sylvester Stallone γυμνάζεται σκληρά και γίνεται viral

Μέσα από το μήνυμά της η Oprah Winfrey ενθάρρυνε το κοινό να παραμένει ανοιχτό σε νέες εμπειρίες, τονίζοντας ότι η διάθεση για ανακάλυψη και προσαρμογή δεν πρέπει να περιορίζεται από την ηλικία. Η ανάρτησή της συνδέθηκε με την προσωπική της πορεία τα τελευταία χρόνια και τη συνειδητή απόφασή της να εντάξει την προπόνηση ενδυνάμωσης στην καθημερινότητά της, αναγνωρίζοντας τη σημασία της διατήρησης της μυϊκής μάζας όσο ο άνθρωπος μεγαλώνει. Στη συνοδευτική λεζάντα του βίντεο, έγραψε χαρακτηριστικά «Η ζωή στα 72 μοιάζει διαφορετική από κάθε άλλη δεκαετία. Πριν από δύο καλοκαίρια και δύο νέες αρθρώσεις γονάτων, αποφάσισα να προσθέσω προπόνηση ενδυνάμωσης στο πρόγραμμά μου, γιατί όλοι χρειάζεται να διατηρούμε τη μυϊκή μας μάζα όσο μεγαλώνουμε. Έτσι, με αφορμή έναν ακόμη κύκλο ζωής για μένα, δοκιμάστε κάτι καινούργιο. Ποτέ δεν ξέρετε πού μπορεί να σας οδηγήσει».

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση της Oprah Winfrey έτυχε θερμής ανταπόκρισης από τους ακολούθους της, οι οποίοι εξήραν την ειλικρίνεια και τη θετική της στάση απέναντι στο πέρασμα του χρόνου. Η ίδια συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, αποδεικνύοντας ότι η προσωπική εξέλιξη και η φροντίδα του εαυτού παραμένουν προτεραιότητες ανεξαρτήτως ηλικίας.

Διάβασε επίσης: Αυτοί είναι οι 4 πιο συχνοί μύθοι του γυμναστηρίου

Δες κι αυτό…