Η Nicola Peltz παίρνει «χαρτζιλίκι» 1 εκατ. δολάρια τον μήνα

Η δημόσια εικόνα των διάσημων οικογενειών συχνά μοιάζει αψεγάδιαστη, ωστόσο πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας εξελίσσονται ιστορίες που αναδεικνύουν διαφορετικές αντιλήψεις γύρω από την ανεξαρτησία, την οικονομική στήριξη και τις οικογενειακές σχέσεις. Το τελευταίο διάστημα το ενδιαφέρον στρέφεται στη σχέση της Nicola Peltz με τον σύζυγό της Brooklyn Beckham και στον ρόλο που διαδραματίζουν οι οικογένειές τους στη διαμόρφωση της κοινής τους πορείας.

Η Nicola Peltz φαίνεται να λαμβάνει σημαντική οικονομική ενίσχυση από τον πατέρα της Nelson Peltz γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για το κατά πόσο τα νεαρά ζευγάρια που προέρχονται από ισχυρά οικονομικά περιβάλλοντα επιδιώκουν ή όχι την πλήρη αυτονομία τους. Το ποσό που αναφέρεται προκαλεί αίσθηση και τροφοδοτεί ποικίλα σχόλια γύρω από τις ισορροπίες ανάμεσα στις δύο οικογένειες.

Διάβασε επίσης: Ούτε ένα, ούτε δύο… Πάνω από 70 τατουάζ αφιέρωσε ο Brooklyn Beckham στη Nicola Peltz

Το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις του Brooklyn Beckham με τους γονείς του απασχολούν έντονα τα διεθνή μέσα, καθώς πληροφορίες κάνουν λόγο για διαφωνίες που σχετίζονται με τον βαθμό παρέμβασης στη ζωή του ίδιου και της Nicola Peltz. Η επιλογή του ζευγαριού να χαράξει ανεξάρτητη πορεία στην Καλιφόρνια εκλαμβάνεται από πολλούς ως μια προσπάθεια δημιουργίας ενός νέου πλαισίου μακριά από οικογενειακές προσδοκίες και πιέσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail η Nicola Peltz φέρεται να λαμβάνει μηνιαία οικονομική στήριξη ύψους 1 εκατ. δολάρια από τον πατέρα της. Το ποσό αυτό ξεχωρίζει σε σχέση με την οικονομική υποστήριξη που φέρεται να λαμβάνει ο Brooklyn Beckham από τους γονείς του, οι οποίοι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες επιθυμούν να τον ενθαρρύνουν ώστε να οικοδομήσει τη δική του οικονομική ανεξαρτησία.

Ο Nelson Peltz με εκτιμώμενη περιουσία που αγγίζει τα 1,6 δισ. δολάρια έχει διαμορφώσει την επιχειρηματική του αυτοκρατορία μέσα από δεκαετίες επενδυτικών κινήσεων και εξαγορών μεγάλων εταιρειών. Ξεκίνησε από την οικογενειακή επιχείρηση διανομής κατεψυγμένων τροφίμων και εξελίχθηκε σε έναν από τους πλέον δραστήριους επενδυτές που αποκτούν μερίδια σε οργανισμούς με στόχο την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση της αξίας τους. Η στήριξή του προς την κόρη του έχει εκφραστεί και στο παρελθόν με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δαπάνη 3,5 εκατ. δολάρια για τον γάμο της με τον Brooklyn Beckham το 2022.

Η Nicola Peltz η οποία ξεκίνησε την κινηματογραφική της πορεία το 2006 έχει συμμετάσχει σε παραγωγές όπως οι «The Last Airbender» και «Transformers» ενώ τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να διευρύνει τη δημιουργική της παρουσία αναλαμβάνοντας ρόλους πίσω από την κάμερα. Το 2026 αναμένεται να εμφανιστεί στο θρίλερ «Pretty Ugly» ενισχύοντας το προφίλ της ως καλλιτέχνιδα που επιδιώκει να εξελίσσεται διαρκώς. Από την πλευρά του ο Brooklyn Beckham έχει δοκιμάσει διαφορετικά επαγγελματικά μονοπάτια από τη φωτογραφία έως τη γαστρονομία επιδιώκοντας να διαμορφώσει τη δική του ταυτότητα πέρα από το οικογενειακό του όνομα. Οι επιλογές του συχνά σχολιάζονται από τα μέσα, ωστόσο ο ίδιος δείχνει αποφασισμένος να χαράξει πορεία βασισμένη στις προσωπικές του επιθυμίες και φιλοδοξίες.

Διάβασε επίσης: Brooklyn Beckham: «Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου»

Δες κι αυτό…