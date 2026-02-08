Τα nail colors που θα δεις παντού τον Φεβρουάριο

Η επιλογή του κατάλληλου χρώματος στα νύχια μπορεί να είναι πιο δύσκολη από ό,τι φαίνεται. Με τόσες αποχρώσεις διαθέσιμες, η απόφαση ανάμεσα σε ένα διακριτικό ουδέτερο χρώμα και ένα έντονο που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα δεν είναι πάντα εύκολη. Ο Φεβρουάριος φέρνει μαζί του χρώματα που συνδυάζουν φινέτσα και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, ιδανικά για αυτή την εποχή.

Από το minimal pink μέχρι τα πιο τολμηρά κόκκινα, οι τάσεις του μήνα προσφέρουν έμπνευση για κάθε στιλ και διάθεση, είτε προτιμάς κάτι διακριτικό, είτε θέλεις να ξεχωρίσεις. Οι φετινές επιλογές δίνουν έμφαση σε φινέτσα, γλυκύτητα και μια παιχνιδιάρικη νότα που ταιριάζει στην ατμόσφαιρα του μήνα.

Ροζ opaque

Το απαλό, αδιαφανές ροζ είναι η ιδανική επιλογή για minimal αισθητική. Ταιριάζει με όλα τα look και δεν δείχνει υπερβολικό, ενώ λειτουργεί σαν μια ανάσα φωτεινότητας μετά τα βαριά, χειμωνιάτικα χρώματα. Το ροζ αυτό παραμένει κλασικό και δημοφιλές όλο τον χρόνο, χωρίς να επηρεάζεται από τις εποχές.

Κόκκινο chrome

Η τάση του κόκκινου chrome επιστρέφει δυναμικά, ειδικά με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με μαγνητικά βερνίκια και λεπτές στρώσεις κόκκινου τζελ, δημιουργώντας ένα βάθος και λάμψη που μαγνητίζουν το βλέμμα.

Περλέ ροζ

Οι αποχρώσεις του ροζ κυριαρχούν το Φεβρουάριο, συνδυάζοντας κομψότητα και διακριτικότητα. Το περλέ ροζ προσφέρει ένα καθαρό, «girl next door» αποτέλεσμα, που δείχνει φρέσκο και κομψό, χωρίς ιδιαίτερη συντήρηση.

Γαλακτερό λευκό

Το γαλακτερό λευκό σε συνδυασμό με κόκκινες λεπτομέρειες όπως καρδιές, χείλη ή γαλλικό μανικιούρ προσθέτει παιχνιδιάρικο ρομαντισμό. Αυτή η επιλογή είναι ιδανική για όσες θέλουν να μπουν στο κλίμα του Αγίου Βαλεντίνου με χαριτωμένο και φλερτ αποτέλεσμα.

Ροζ jelly

Η τάση των ροζ jelly nails συνδυάζει διαφάνεια και ombre εφέ, δημιουργώντας ένα γλυκό και παιχνιδιάρικο αποτέλεσμα. Η βάση είναι απαλό ροζ, ενώ η μέση των νυχιών τονίζεται με πιο σκούρα ροζ απόχρωση, και μικρές λεπτομέρειες όπως καρδιές ή φιόγκοι ολοκληρώνουν τη διακόσμηση.

