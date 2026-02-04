Mad steilto
Mad steilto
TV 04.02.2026

Ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή

Ο παρουσιαστής πέρασε από δοκιμαστικό για το νέο τηλεπαιχνίδι του STAR, αφήνοντας πίσω γνωστά τηλεοπτικά πρόσωπα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ένα νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο φαίνεται πως ανοίγει για τον Νίκο Μουτσινά, παρά τις επιφυλάξεις που ο ίδιος είχε εκφράσει το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την επιστροφή του στην τηλεόραση. Μόλις έναν μήνα πριν, σε συνέντευξή του στο περιοδικό ΟΚ!, ο παρουσιαστής είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου πρότζεκτ, χωρίς όμως να είναι βέβαιος για τη μορφή που αυτό θα μπορούσε να έχει. Όπως είχε δηλώσει, τον ενδιέφερε κάτι «ανάλαφρο» και μακριά από τον κύκλο της τηλεοπτικής κριτικής και της εσωτερικής ανακύκλωσης προσώπων, που όπως είχε τονίσει δεν τον εκφράζει.

Φαίνεται, ωστόσο, πως αυτή η επιθυμία του βρίσκει πλέον πρόσφορο έδαφος. Την περασμένη εβδομάδα, ο Νίκος Μουτσινάς πέρασε από δοκιμαστικό για το τηλεπαιχνίδι Lingo, το οποίο ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στο πρόγραμμα του STAR. Σύμφωνα με πληροφορίες που ήρθαν στο φως, η παρουσία του στο casting ξεχώρισε, με αποτέλεσμα να θεωρείται φαβορί για την παρουσίαση του παιχνιδιού.

Νίκος Μουτσινάς
https://www.instagram.com/nikosmoutsinas/

Διάβασε επίσης: Στον αέρα το 1ο trailer για το J2US στο Open

Την είδηση μετέφερε στον τηλεοπτικό αέρα του OPEN η δημοσιογράφος Ναταλία Ανδρικοπούλου, αποκαλύπτοντας πως ο Μουτσινάς φέρεται να επικράτησε ανάμεσα σε αρκετά γνωστά τηλεοπτικά πρόσωπα που είχαν επίσης περάσει από οντισιόν, όπως η Αννίτα Πάνια, η Ελένη Βουλγαράκη, ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Μαίρη Αργυριάδου. Από την πλευρά του STAR, προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την τελική επιλογή, χωρίς ωστόσο να διαψεύδεται ότι ο παρουσιαστής συμμετείχε στο δοκιμαστικό. Μάλιστα, όπως σχολιάστηκε στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία», ένα από τα στοιχεία που φαίνεται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο είναι το ύφος και η ενέργεια του Νίκου Μουτσινά, που θυμίζουν έντονα τον οικοδεσπότη της αμερικανικής εκδοχής του παιχνιδιού, τον RuPaul.


Αν τελικά «κλειδώσει» η συμφωνία, το Lingo ενδέχεται να αποτελέσει την ιδανική τηλεοπτική επιστροφή για τον Νίκο Μουτσινά, σε ένα φορμάτ που συνδυάζει χιούμορ, ρυθμό και καθαρή ψυχαγωγία, ακριβώς ό,τι είχε δηλώσει πως αναζητά.

Νίκος Μουτσινάς
https://www.instagram.com/nikosmoutsinas/

Διάβασε επίσης: Αλλάζει ο αρχικός σχεδιασμός του ΣΚΑΪ για το Survivor

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Lingo Star tv ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
7 superfoods που κάνουν τα smoothies πιο θρεπτικά και χορταστικά

7 superfoods που κάνουν τα smoothies πιο θρεπτικά και χορταστικά

04.02.2026
Επόμενο
Moments: Δες το trailer της νέας εκπομπής της Ζέτας Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1

Moments: Δες το trailer της νέας εκπομπής της Ζέτας Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1

04.02.2026

Δες επίσης

Επιστρέφει στο Masterchef μια από τις πιο πολυσυζητημένες παίκτριες όλων των κύκλων
TV

Επιστρέφει στο Masterchef μια από τις πιο πολυσυζητημένες παίκτριες όλων των κύκλων

04.02.2026
Moments: Δες το trailer της νέας εκπομπής της Ζέτας Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1
TV

Moments: Δες το trailer της νέας εκπομπής της Ζέτας Μακρυπούλια στον ΑΝΤ1

04.02.2026
Στον αέρα το 1ο trailer για το J2US στο Open
TV

Στον αέρα το 1ο trailer για το J2US στο Open

04.02.2026
Αλλάζει ο αρχικός σχεδιασμός του ΣΚΑΪ για το Survivor
TV

Αλλάζει ο αρχικός σχεδιασμός του ΣΚΑΪ για το Survivor

04.02.2026
Γιάννης Μπέζος: Το αιχμηρό σχόλιο για την ελληνική τηλεόραση – «Είναι ψευτοχαρούμενη»
TV

Γιάννης Μπέζος: Το αιχμηρό σχόλιο για την ελληνική τηλεόραση – «Είναι ψευτοχαρούμενη»

04.02.2026
Δημήτρης Πετρόπουλος: Η απίστευτη αποκάλυψη για την αμοιβή του από το «Παρά Πέντε»
TV

Δημήτρης Πετρόπουλος: Η απίστευτη αποκάλυψη για την αμοιβή του από το «Παρά Πέντε»

04.02.2026
Η ανακοίνωση της Alter Ego Studios για τον Μάρκο Σεφερλή
TV

Η ανακοίνωση της Alter Ego Studios για τον Μάρκο Σεφερλή

04.02.2026
Σούπερ Ήρωες: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την νέα σειρά με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο
TV

Σούπερ Ήρωες: Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για την νέα σειρά με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Μπέζο

04.02.2026
Masterchef: Ποιος κέρδισε την αρχηγία στη 2η μπριγάδα και ποιοι βρέθηκαν υποψήφιοι προς αποχώρηση
TV

Masterchef: Ποιος κέρδισε την αρχηγία στη 2η μπριγάδα και ποιοι βρέθηκαν υποψήφιοι προς αποχώρηση

04.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα