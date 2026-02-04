Ο Νίκος Μουτσινάς επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή

Ένα νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο φαίνεται πως ανοίγει για τον Νίκο Μουτσινά, παρά τις επιφυλάξεις που ο ίδιος είχε εκφράσει το προηγούμενο διάστημα σχετικά με την επιστροφή του στην τηλεόραση. Μόλις έναν μήνα πριν, σε συνέντευξή του στο περιοδικό ΟΚ!, ο παρουσιαστής είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου πρότζεκτ, χωρίς όμως να είναι βέβαιος για τη μορφή που αυτό θα μπορούσε να έχει. Όπως είχε δηλώσει, τον ενδιέφερε κάτι «ανάλαφρο» και μακριά από τον κύκλο της τηλεοπτικής κριτικής και της εσωτερικής ανακύκλωσης προσώπων, που όπως είχε τονίσει δεν τον εκφράζει.

Φαίνεται, ωστόσο, πως αυτή η επιθυμία του βρίσκει πλέον πρόσφορο έδαφος. Την περασμένη εβδομάδα, ο Νίκος Μουτσινάς πέρασε από δοκιμαστικό για το τηλεπαιχνίδι Lingo, το οποίο ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στο πρόγραμμα του STAR. Σύμφωνα με πληροφορίες που ήρθαν στο φως, η παρουσία του στο casting ξεχώρισε, με αποτέλεσμα να θεωρείται φαβορί για την παρουσίαση του παιχνιδιού.

Την είδηση μετέφερε στον τηλεοπτικό αέρα του OPEN η δημοσιογράφος Ναταλία Ανδρικοπούλου, αποκαλύπτοντας πως ο Μουτσινάς φέρεται να επικράτησε ανάμεσα σε αρκετά γνωστά τηλεοπτικά πρόσωπα που είχαν επίσης περάσει από οντισιόν, όπως η Αννίτα Πάνια, η Ελένη Βουλγαράκη, ο Δημήτρης Μακαλιάς και η Μαίρη Αργυριάδου. Από την πλευρά του STAR, προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την τελική επιλογή, χωρίς ωστόσο να διαψεύδεται ότι ο παρουσιαστής συμμετείχε στο δοκιμαστικό. Μάλιστα, όπως σχολιάστηκε στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία», ένα από τα στοιχεία που φαίνεται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο είναι το ύφος και η ενέργεια του Νίκου Μουτσινά, που θυμίζουν έντονα τον οικοδεσπότη της αμερικανικής εκδοχής του παιχνιδιού, τον RuPaul.





Αν τελικά «κλειδώσει» η συμφωνία, το Lingo ενδέχεται να αποτελέσει την ιδανική τηλεοπτική επιστροφή για τον Νίκο Μουτσινά, σε ένα φορμάτ που συνδυάζει χιούμορ, ρυθμό και καθαρή ψυχαγωγία, ακριβώς ό,τι είχε δηλώσει πως αναζητά.

