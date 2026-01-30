Τα ζώδια που μισούν ακράδαντα τις Απόκριες – Ο Παρθένος κι άλλα 4

Οι Απόκριες είναι για όλους… αλλά μερικά ζώδια τις βλέπουν σαν μικρό προσωπικό μαρτύριο

Οι Απόκριες είναι η εποχή της φαντασίας, των κοστουμιών και της ασταμάτητης διασκέδασης. Όμως, όχι όλοι αγαπούν αυτή την τρέλα! Κάποια ζώδια βλέπουν τις Απόκριες σαν… προσωπική τιμωρία. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα 5 ζώδια που δεν μπορούν να αντέξουν τις μάσκες, τα φανταχτερά πάρτι και τα φανταστικά outfits.

1. Παρθένος

Ο Παρθένος αγαπά την τάξη, τον προγραμματισμό και τα… πραγματικά πράγματα. Κοστούμια, μακιγιάζ και χρώματα; Τρόμος! Για αυτούς, η ιδέα του να βγαίνουν έξω και να παίζουν με το στυλ τους, τους φέρνει περισσότερο άγχος παρά διασκέδαση. Αν δεις Παρθένο σε αποκριάτικο πάρτι, σίγουρα θα κρατάει ένα βιβλίο ή θα ψάχνει τη λίστα των κανόνων…

2. Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως βλέπει τις Απόκριες σαν απώλεια χρόνου. Επαγγελματίας, υπεύθυνος, με λίστα υποχρεώσεων, δεν καταλαβαίνει γιατί να ξοδέψει ενέργεια σε κοστούμια και στολές. Το μόνο που θέλει είναι καλή παρέα… αλλά σε λογικό πλαίσιο, όχι σε πάρτι με φανταχτερά μασκαρεμένα.





3. Καρκίνος

Ο ευαίσθητος Καρκίνος δεν λατρεύει τις Απόκριες, γιατί βλέπει πίσω από τις μάσκες και φοβάται ότι η διασκέδαση κρύβει επιφανειακή συμπεριφορά. Θέλει ζεστή ατμόσφαιρα, σπιτική θαλπωρή και κουβεντούλα… όχι φωνές, μουσική και φαντασμαγορικά outfits.

4. Τοξότης

Ο Τοξότης αγαπά την ελευθερία και τις περιπέτειες, αλλά τις Απόκριες τις βλέπει συχνά σαν… υποχρέωση. Κοστούμια, θεματικά πάρτι, make-up; Ο Τοξότης προτιμά να φεύγει για ταξίδι ή να κάνει κάτι αυθόρμητο έξω από το σπίτι, παρά να πιεστεί να συμμετάσχει σε οργανωμένα events.

5. Υδροχόος

Ο Υδροχόος αγαπά την πρωτοτυπία, αλλά οι κλασικές Απόκριες με μάσκες, κολοκύθες και candy corn τον αφήνουν αδιάφορο. Θέλει καινοτομία, πειραματισμό και διαφορετικά concepts οπότε το τυπικό Halloween με τυπικά κοστούμια δεν τον συγκινεί καθόλου.

