Mad Bubble
Mad Bubble
Ζώδια 30.01.2026

Τα ζώδια που μισούν ακράδαντα τις Απόκριες – Ο Παρθένος κι άλλα 4

Οι Απόκριες είναι για όλους… αλλά μερικά ζώδια τις βλέπουν σαν μικρό προσωπικό μαρτύριο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι Απόκριες είναι η εποχή της φαντασίας, των κοστουμιών και της ασταμάτητης διασκέδασης. Όμως, όχι όλοι αγαπούν αυτή την τρέλα! Κάποια ζώδια βλέπουν τις Απόκριες σαν… προσωπική τιμωρία.  Ας δούμε λοιπόν ποια είναι τα 5 ζώδια που δεν μπορούν να αντέξουν τις μάσκες, τα φανταχτερά πάρτι και τα φανταστικά outfits.

1. Παρθένος

Ο Παρθένος αγαπά την τάξη, τον προγραμματισμό και τα… πραγματικά πράγματα. Κοστούμια, μακιγιάζ και χρώματα; Τρόμος! Για αυτούς, η ιδέα του να βγαίνουν έξω και να παίζουν με το στυλ τους, τους φέρνει περισσότερο άγχος παρά διασκέδαση. Αν δεις Παρθένο σε αποκριάτικο πάρτι, σίγουρα θα κρατάει ένα βιβλίο ή θα ψάχνει τη λίστα των κανόνων…

unsplash.com

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα guilty pleasures που έχει το κάθε ζώδιο

2. Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως βλέπει τις Απόκριες σαν απώλεια χρόνου. Επαγγελματίας, υπεύθυνος, με λίστα υποχρεώσεων, δεν καταλαβαίνει γιατί να ξοδέψει ενέργεια σε κοστούμια και στολές. Το μόνο που θέλει είναι καλή παρέα… αλλά σε λογικό πλαίσιο, όχι σε πάρτι με φανταχτερά μασκαρεμένα.


3. Καρκίνος

Ο ευαίσθητος Καρκίνος δεν λατρεύει τις Απόκριες, γιατί βλέπει πίσω από τις μάσκες και φοβάται ότι η διασκέδαση κρύβει επιφανειακή συμπεριφορά. Θέλει ζεστή ατμόσφαιρα, σπιτική θαλπωρή και κουβεντούλα… όχι φωνές, μουσική και φαντασμαγορικά outfits.

απόκριες ζώδια
unsplash.com

4. Τοξότης

Ο Τοξότης αγαπά την ελευθερία και τις περιπέτειες, αλλά τις Απόκριες τις βλέπει συχνά σαν… υποχρέωση. Κοστούμια, θεματικά πάρτι, make-up; Ο Τοξότης προτιμά να φεύγει για ταξίδι ή να κάνει κάτι αυθόρμητο έξω από το σπίτι, παρά να πιεστεί να συμμετάσχει σε οργανωμένα events.

5. Υδροχόος

Ο Υδροχόος αγαπά την πρωτοτυπία, αλλά οι κλασικές Απόκριες με μάσκες, κολοκύθες και candy corn τον αφήνουν αδιάφορο. Θέλει καινοτομία, πειραματισμό και διαφορετικά concepts οπότε το τυπικό Halloween με τυπικά κοστούμια δεν τον συγκινεί καθόλου.

unsplash.com

Διάβασε επίσης: Έρχεται χωρισμός: Ποια είναι τα 3 ζώδια που δεν θα προλάβουν να… γιορτάσουν τον Άγιο Βαλεντίνο

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Απόκριες ζώδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Lady Gaga υψώνει τη φωνή κατά της ICE  (Video)

Η Lady Gaga υψώνει τη φωνή κατά της ICE  (Video)

30.01.2026
Επόμενο
Η Dua Lipa και ο Callum Turner αγκαλιά στο παριζιάνικο μετρό

Η Dua Lipa και ο Callum Turner αγκαλιά στο παριζιάνικο μετρό

30.01.2026

Δες επίσης

Τσικνοπέμπτη: Οδηγός επιτυχίας για ψήσιμο που θα μείνει αξέχαστο
Food

Τσικνοπέμπτη: Οδηγός επιτυχίας για ψήσιμο που θα μείνει αξέχαστο

30.01.2026
Η Oprah Winfrey «έκλεισε» τα 72 και στέλνει μήνυμα ανανέωσης
Celeb News

Η Oprah Winfrey «έκλεισε» τα 72 και στέλνει μήνυμα ανανέωσης

30.01.2026
Θες η γυμναστική να σου γίνει καθημερινή συνήθεια; Τότε ασκήσου αυτή τη συγκεκριμένη ώρα
Fitness

Θες η γυμναστική να σου γίνει καθημερινή συνήθεια; Τότε ασκήσου αυτή τη συγκεκριμένη ώρα

30.01.2026
Αυτή είναι η πιο σωστή ώρα για να φας βραδινό τον χειμώνα
Life

Αυτή είναι η πιο σωστή ώρα για να φας βραδινό τον χειμώνα

30.01.2026
Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί
Life

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

30.01.2026
Μήπως ήρθε η ώρα να πεις «αντίο»; Τα 4+1 σημάδια που δείχνουν ότι η σχέση σου τελείωσε οριστικά
Life

Μήπως ήρθε η ώρα να πεις «αντίο»; Τα 4+1 σημάδια που δείχνουν ότι η σχέση σου τελείωσε οριστικά

30.01.2026
Πώς να γιορτάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο όταν είσαι σε situationship
Life

Πώς να γιορτάσεις τον Άγιο Βαλεντίνο όταν είσαι σε situationship

30.01.2026
Γυμναστική χωρίς γυμναστήριο: 5 αντικείμενα σπιτιού που αντικαθιστούν τα βάρη
Fitness

Γυμναστική χωρίς γυμναστήριο: 5 αντικείμενα σπιτιού που αντικαθιστούν τα βάρη

30.01.2026
Τραγικό Photospop δείχνει την Ariana Grande με 6 δάχτυλα
Fashion

Τραγικό Photospop δείχνει την Ariana Grande με 6 δάχτυλα

30.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία