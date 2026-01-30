Mad Bubble
Η Dua Lipa και ο Callum Turner αγκαλιά στο παριζιάνικο μετρό

Η Dua Lipa επέλεξε τα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά την παραμονή της στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής
Η εικόνα μιας παγκόσμιας μουσικής προσωπικότητας που κινείται με την απλότητα της καθημερινότητας μέσα σε ένα πολυσύχναστο βαγόνι μετρό σπάνια περνά απαρατήρητη. Ωστόσο η Dua Lipa κατάφερε να εκπλήξει τους Παριζιάνους όταν εμφανίστηκε να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης μαζί με τον σύντροφό της Callum Turner, μακριά από τα φλας και την τυπική λάμψη που συνοδεύει τις δημόσιες εμφανίσεις της. Η Dua Lipa βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Παρίσι με αφορμή την Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής και την παρουσία της στην πολυαναμενόμενη επίδειξη του οίκου Chanel. Παρά το έντονο ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης για κάθε της κίνηση η καλλιτέχνιδα επέλεξε το μετρό για να μετακινηθεί, γεγονός που σχολιάστηκε εκτενώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Διάβασε επίσης: Η Dua Lipa στο νέο album του Harry Styles; Οι φήμες που έχουν ξεσηκώσει τους fans

Σε βίντεο διακρίνεται το ζευγάρι να στέκεται σε βαγόνι του παρισινού μετρό ανάμεσα σε επιβάτες που φαίνεται να μην αντιλαμβάνονται αμέσως την παρουσία τους. Η Dua Lipa εμφανίζεται ντυμένη με ζεστό μπουφάν, επιλέγοντας ένα χαμηλών τόνων στιλ που της επέτρεψε να περάσει σχεδόν απαρατήρητη. Χρήστες του διαδικτύου που παρακολούθησαν το σχετικό απόσπασμα σχολίασαν ότι το ζευγάρι κατάφερε να διατηρήσει χαμηλό προφίλ παρά τη διεθνή αναγνωρισιμότητά του, με έναν εξ αυτών να επισημαίνει ότι πέρασαν σχεδόν απαρατήρητοι μέσα στο πλήθος της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η σχέση της Dua Lipa με τον Callum Turner απασχολεί συχνά τα διεθνή μέσα, καθώς οι δύο τους αρραβωνιάστηκαν το 2025 έπειτα από 2 χρόνια κοινής πορείας. Η πρόσφατη εμφάνισή τους στο μετρό του Παρισιού ανέδειξε μια πιο ανθρώπινη και αυθόρμητη πλευρά της καθημερινότητάς τους, μακριά από τα επίσημα πρωτόκολλα των δημοσίων εκδηλώσεων.

Λίγες ώρες αργότερα η Dua Lipa βρέθηκε στην πρώτη σειρά της επίδειξης της Chanel επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης ποπ κουλτούρας και της διεθνούς σκηνής μόδας. Η εναλλαγή ανάμεσα στη διακριτικότητα της καθημερινής μετακίνησης και τη λάμψη των επίσημων εμφανίσεων υπογραμμίζει τη δυναμική παρουσία της καλλιτέχνιδας που συνεχίζει να ισορροπεί ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την προσωπική της ζωή.

Διάβασε επίσης: Callum Turner και Dua Lipa: Το power couple του νέου James Bond

