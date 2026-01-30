Mad Bubble
Μουσικά Νέα 30.01.2026

Η Lady Gaga υψώνει τη φωνή κατά της ICE  (Video)

Η Lady Gaga  καταγγέλλει δημόσια την μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ και αφιερώνει τραγούδι ελπίδας σε όσους βιώνουν φόβο και απώλεια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια εποχή όπου η τέχνη συχνά μετατρέπεται σε βήμα κοινωνικής παρέμβασης, η Lady Gaga επέλεξε να αξιοποιήσει τη σκηνή μεγάλης συναυλίας στο Τόκιο για να εκφράσει δημόσια την ανησυχία και τη θλίψη της σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Η διεθνώς αναγνωρισμένη καλλιτέχνιδα προχώρησε σε μια φορτισμένη συναισθηματικά τοποθέτηση, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης σε κοινότητες που όπως ανέφερε ζουν υπό καθεστώς φόβου και αβεβαιότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Απευθυνόμενη στο κοινό της, η Lady Gaga τόνισε ότι επιθυμούσε να αφιερώσει λίγο χρόνο για να μιλήσει για κάτι που θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό για την ίδια αλλά και για ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Αμερική. Όπως δήλωσε «Θέλω να αφιερώσω ένα δευτερόλεπτο για να μιλήσω για κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα. Κάτι σημαντικό για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Σε λίγες μέρες θα επιστρέψω στο σπίτι μου και η καρδιά μου πονάει σκεπτόμενη τους ανθρώπους, τα παιδιά, τις οικογένειες σε όλη την Αμερική, που στοχοποιούνται ανελέητα από την ICE. Σκέφτομαι τον πόνο τους και το πώς οι ζωές τους καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας».

Η Lady Gaga αναφέρθηκε εκτενώς στα γεγονότα που έχουν συγκλονίσει τη Μινεσότα, επισημαίνοντας ότι η σκέψη της βρίσκεται διαρκώς σε όσους προσπαθούν να διαχειριστούν την ανασφάλεια και τον φόβο. Η ίδια σημείωσε ότι όταν ολόκληρες κοινότητες χάνουν το αίσθημα του ανήκειν και της προστασίας τότε κάτι βαθιά ανθρώπινο κλονίζεται, επηρεάζοντας το σύνολο της κοινωνίας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η Lady Gaga απηύθυνε έκκληση για επιστροφή σε συνθήκες ειρήνης και λογοδοσίας, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες δεν θα έπρεπε να αναγκάζονται να ρισκάρουν τη ζωή τους για να εξασφαλίσουν αξιοπρέπεια και σεβασμό. Όπως ανέφερε «Πρέπει να επιστρέψουμε σε ένα μέρος ασφάλειας, ειρήνης και λογοδοσίας. Οι καλοί άνθρωποι δεν θα έπρεπε να παλεύουν τόσο σκληρά και να ρισκάρουν τη ζωή τους για την ευημερία και τον σεβασμό και ελπίζω οι ηγέτες μας να ακούνε».

Η καλλιτέχνιδα δεν παρέλειψε να τονίσει τη σημασία της κοινότητας και της ανθρώπινης αλληλεγγύης σε περιόδους κρίσης, επισημαίνοντας ότι οι φίλοι και η οικογένειά της αποτελούν τη δύναμη που τη στηρίζει όταν η ελπίδα μοιάζει εύθραυστη. Κλείνοντας την τοποθέτησή της αφιέρωσε στο κοινό το τραγούδι «Come to Mama» από το άλμπουμ Joanne, εξηγώντας ότι πρόκειται για μια μουσική στιγμή αφιερωμένη σε όσους βιώνουν απώλεια μοναξιά και αβεβαιότητα.

Η παρέμβαση της Lady Gaga έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά δημόσιων τοποθετήσεων καλλιτεχνών που επιλέγουν να εκφράσουν ανοιχτά τη θέση τους απέναντι σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα, επιβεβαιώνοντας ότι η μουσική σκηνή παραμένει χώρος έκφρασης και διαλόγου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

