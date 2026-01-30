Τραγικό Photospop δείχνει την Ariana Grande με 6 δάχτυλα

Ένα ασυνήθιστο στιγμιότυπο από πρόσφατο editorial μόδας προκάλεσε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν η Ariana Grande εμφανίστηκε σε φωτογραφία με έξι δάχτυλα στο αριστερό της χέρι. Το περιστατικό συνδέεται με φωτογράφιση για τη Vogue Japan και γρήγορα έγινε αντικείμενο σχολιασμού από θαυμαστές και χρήστες του διαδικτύου που παρατήρησαν την αστοχία σε κοντινό πλάνο. Οι εικόνες ήρθαν στο φως μέσα από λογαριασμό θαυμαστών στο Instagram, ο οποίος ανάρτησε δύο καρέ από το ίδιο editorial. Η Ariana Grande ποζάρει φορώντας μίνι σύνολο του οίκου Dior σε κρεμ απόχρωση με φλοράλ λεπτομέρειες, ενώ σε ένα από τα πλάνα σηκώνει διακριτικά το αριστερό της χέρι. Σε κοντινή λήψη ωστόσο διακρίνεται ένα επιπλέον δάχτυλο, στοιχείο που δεν άργησε να προκαλέσει έκπληξη.

Διάβασε επίσης: Ανατροπές και ηχηρές απουσίες στις υποψηφιότητες των Όσκαρ

Κάτω από τη σχετική ανάρτηση ένας χρήστης σχολίασε «Ποιος είναι υπεύθυνος που έδωσε στην Ariana Grande έξι δάχτυλα…» με την ίδια την καλλιτέχνιδα να απαντά με διάθεση αυτοσαρκασμού γράφοντας «Παναγία μου».

Σε επόμενο σχόλιο η Ariana Grande συνέχισε στο ίδιο πνεύμα σημειώνοντας «Θεέ μου, πόσο συναρπαστικό! Έλεγα ότι χρειαζόμουν μερικά επιπλέον άκρα για να ξεκινήσω ένα άλμπουμ! Ευγνώμων γι’ αυτό».

Η αντίδραση της Ariana Grande ενθάρρυνε και τους θαυμαστές της να συμμετάσχουν στη συζήτηση με χιουμοριστικές παρατηρήσεις. Κάποιοι έγραψαν ότι πάντα υποψιάζονταν πως η τραγουδίστρια έκρυβε κάτι, ενώ άλλοι απέδωσαν το αποτέλεσμα σε τεχνητή νοημοσύνη, με έναν χρήστη να σχολιάζει ότι η συγκεκριμένη εικόνα ήταν το φόντο της οθόνης του και μόλις τώρα αντιλήφθηκε τη λεπτομέρεια. Παρά τον θόρυβο που δημιουργήθηκε, παραμένει ασαφές πώς προέκυψε η συγκεκριμένη εκδοχή της φωτογραφίας, καθώς άλλη σχεδόν πανομοιότυπη λήψη από το ίδιο editorial παρουσιάζει το χέρι της Ariana Grande με πέντε δάχτυλα, γεγονός που οδηγεί πολλούς στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για σφάλμα επεξεργασίας εικόνας.

Η Ariana Grande η οποία αυτή την περίοδο βρίσκεται στο προσκήνιο και λόγω της συμμετοχής της στην κινηματογραφική μεταφορά του μιούζικαλ Wicked απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι διατηρεί την ψυχραιμία και το χιούμορ της ακόμη και μπροστά σε απρόοπτα στιγμιότυπα που γίνονται αντικείμενο παγκόσμιου σχολιασμού. Το περιστατικό ανέδειξε ταυτόχρονα τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην καλλιτεχνική επεξεργασία εικόνας και την αυθεντικότητα σε μια εποχή όπου κάθε λεπτομέρεια αναλύεται με προσοχή από το κοινό.

Κεντρική φωτογραφία: Vogue Japan / Instagram

Διάβασε επίσης: Η Ariana Grande και ο Jonathan Bailey μαζί στη σκηνή

Δες κι αυτό…