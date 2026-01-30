Ο Pieter Mulier αποχωρεί από τον οίκο Alaïa μετά από 5 χρόνια

Ο οίκος Alaïa και ο Pieter Mulier ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους μετά από πέντε χρόνια, με την τελευταία του συλλογή να παρουσιάζεται στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού

Μετά από 5 χρόνια στενής συνεργασίας, ο οίκος Alaïa και ο δημιουργικός διευθυντής του, Pieter Mulier, ακολουθούν πλέον διαφορετικούς δρόμους. Η κοινή τους πορεία, που χαρακτηρίστηκε από έντονη δημιουργικότητα και ισχυρή εμπορική δυναμική, ολοκληρώνεται με τρόπο ήρεμο και συναινετικό, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης εποχής για τον γαλλικό οίκο.

Σε σύντομη ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, η Alaïa επιβεβαίωσε ότι ο Mulier θα αποχωρήσει από τη θέση του creative director μετά την παρουσίαση της συλλογής Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, τον Μάρτιο. Η συλλογή αυτή αναμένεται να αποτελέσει τον επίλογο της δημιουργικής του υπογραφής στον οίκο.

Αν και δεν υπήρξε επίσημη αναφορά στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, οι φήμες γύρω από το όνομά του είναι ήδη έντονες. Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφορούν στον διεθνή fashion Τύπο, ο Pieter Mulier θεωρείται φαβορί για να αναλάβει καίριο δημιουργικό ρόλο στον οίκο Versace στο Μιλάνο, ο οποίος πλέον ανήκει στον όμιλο Prada.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες, γεγονός που κρατά το ενδιαφέρον του χώρου της μόδας σε υψηλά επίπεδα. Όποια κι αν είναι η επόμενη κίνηση, η αποχώρηση του Mulier από την Alaïa σηματοδοτεί ένα σημαντικό κεφάλαιο αλλαγών στη διεθνή σκηνή της μόδας.

