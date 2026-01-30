Αυτά είναι τα guilty pleasures που έχει το κάθε ζώδιο

Κρυφές αδυναμίες των ζωδίων που μόνο η καρδιά τους ξέρει

Όλοι έχουμε εκείνα τα μικρά «απαγορευμένα» πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε λίγο ένοχοι… αλλά ταυτόχρονα τόσο καλά. Και ναι, το ζώδιο μας μπορεί να αποκαλύψει ποιο είναι το πιο κρυφό guilty pleasure μας.

Κριός

Reality shows και σειρές δράσης που ξέρεις ότι δεν είναι και ιδιαίτερα… καλόγουστα, αλλά δεν μπορείς να ξεκολλήσεις. Ο Κριός λατρεύει την ένταση και το δράμα, ακόμα κι αν το παραδέχεται μόνο στον εαυτό του.

Διάβασε επίσης: Από μαγικά σενάρια μέχρι παιχνίδια κυριαρχίας: Αυτό είναι το φετίχ κάθε ζωδίου

Ταύρος

Comfort food χωρίς όρια. Σοκολάτες, παγωτά και πίτσες που σε κάνουν να νιώθεις τύψεις μετά, αλλά η γεύση τους αξίζει κάθε δαγκωνιά.

Δίδυμοι

Endless scroll στο Instagram και TikTok. Ο Δίδυμος μπορεί να φαίνεται σοβαρός, αλλά κρυφά χάνεται σε memes, reels και gossip για ώρες.

Καρκίνος

Ρομαντικές κομεντί και heart-melting ταινίες που κάνουν τα μάτια να γεμίζουν δάκρυα. Ο Καρκίνος ζει για το συναίσθημα και δεν κρύβει την τρυφερότητά του… ακόμα κι αν ντρέπεται να το παραδεχτεί.

Λέων

Selfies, TikTok videos και drama posts που τραβούν τα likes. Ο Λέων αγαπά την προσοχή και δεν μπορεί να αντισταθεί σε λίγη social δόξα.

Παρθένος

Το aesthetic obsession πάει σε άλλο level. Από το να τακτοποιεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια στο δωμάτιο, μέχρι να φροντίζει κάθε post στο feed, η τελειομανία τους είναι guilty pleasure και lifestyle μαζί.

Ζυγός

Shopping therapy χωρίς λόγο. Ο Ζυγός λατρεύει την ομορφιά και δεν μπορεί να αντισταθεί σε online αγορές… ακόμα κι αν ξέρει ότι δεν χρειάζεται τίποτα.

Σκορπιός

Spoilers για σειρές και ταινίες. Ο Σκορπιός θέλει να ξέρει το τέλος πριν από όλους και κρύβει την εμμονή του καλά… ή όχι και τόσο καλά.

Τοξότης

Last-minute adventures. Το guilty pleasure του Τοξότη είναι να παίρνει τη βαλίτσα του και να φεύγει χωρίς σχέδιο, γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή για πρόγραμμα.

Αιγόκερως

Μυστικές ώρες gaming ή binge-watching. Ο Αιγόκερως φαίνεται σοβαρός και εργατικός, αλλά όταν μένει μόνος του, εξαφανίζεται σε virtual worlds.

Υδροχόος

Χάνεται στο ίντερνετ για ώρες. Αγαπά να βλέπει αστεία βίντεο, περίεργα άρθρα ή memes, ακόμα κι αν κανείς άλλος δεν καταλαβαίνει γιατί του αρέσουν.

Ιχθύες

Μελωδίες και playlists που σε κάνουν να κλαίς ή να ονειρεύεσαι. Οι Ιχθύες χάνουν τον εαυτό τους στη μουσική και στις ταινίες, ακόμα κι αν κανείς δεν τους βλέπει.

Διάβασε επίσης: 3 φορές ανάδρομος Ερμής το 2026 – Τα 3 ζώδια που μπαίνουν στο στόχαστρο

Δες κι αυτό…