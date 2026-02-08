Η Άρια Καλύβα στο After Dark: «Ήθελα να γίνω ηθοποιός, αλλά ευτυχώς κατάλαβα ότι δεν είχα ταλέντο»

Η Άρια Καλύβα αποκαλύπτει για πρώτη φορά πτυχές της προσωπικής και επαγγελματικής της ζωής, από τα παιδικά όνειρα μέχρι το σήμερα

Το Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, ο Θέμης Γεωργαντάς υποδέχτηκε στο πλατό του After Dark την Άρια Καλύβα, η οποία μίλησε για την εμπειρία της στο OPEN και την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», τονίζοντας πόσο θετικά την αντιμετωπίζουν στο εργασιακό της περιβάλλον. Η δημοσιογράφος μοιράστηκε επίσης αναμνήσεις από την αρχή της καριέρας της και την πορεία της στο χώρο των media.

Η συζήτηση είχε χιουμοριστικές στιγμές και ανατροπές, όταν στο πλατό εμφανίστηκε ο φίλος της, Τάσος Ντούγκας, φέρνοντας παιχνίδια και αστείες αντιδράσεις. Το εξομολογητήριο ολοκλήρωσε τη συνέντευξη, με αποκαλύψεις και απρόσμενες ερωτήσεις που κράτησαν ζωντανό το ενδιαφέρον.

Η συζήτηση ξεκίνησε από τα παιδικά όνειρα της Άριας Καλύβα για το επαγγελματικό της μέλλον, όταν όλοι τη ρωτούσαν τι θέλει να γίνει μεγαλώνοντας. «Στην αρχή έλεγα ηθοποιός, δεύτερη επιλογή μου ήταν η δημοσιογραφία. Πραγματικά δοκίμασα την υποκριτική, αλλά η εμπειρία ήταν αποτυχημένη. Έδωσα εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο και διάλεξα λανθασμένα ρόλο. Προσπάθησα και στο Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν για μένα. Δικαίως με έκοψαν, γιατί δεν είχα το ταλέντο, και αν συνέχιζα θα έμενα με την πικρή γεύση της έλλειψης αυτογνωσίας».

Στην ομάδα της εκπομπής της Τατιάνας Σταφανίδου, «Power Talk», βρισκόταν και η Άρια Καλύβα, η οποία απάντησε στις φήμες μιλώντας για την δική της οπτική για την απότομη διακοπή: «Δεν ξέρω τι έγινε σε επίπεδο στελεχών. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι η Τατιάνα ήθελε να τη συνεχίσει αυτή την εκπομπή, είχε δώσει και την ψυχή της. Ήταν ένας ξαφνικός θάνατος μέσα σε έναν μήνα. Τα νούμερα ήταν αντιστρόφως ανάλογα με την ποιότητα και το περιεχόμενο της εκπομπής. Δεν θα έπρεπε να έχει κοπεί».

Γρήγορα η συζήτηση μεταφέρθηκε στον χώρο του εξομολογητηρίου, όπου η Άρια Καλύβα κλήθηκε να απαντήσει με απόλυτη ειλικρίνεια στις πιο «ζουμερές» ερωτήσεις του Θέμη Γεωργαντά. Ξεκίνησε με το γνωστό τρίπτυχο «Έρωτας, χρήματα, καριέρα» και έπρεπε να τα βάλει στη δική της σειρά προτεραιότητας: «Καριέρα, έρωτας και χρήματα», απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη.

Μία από τις ερωτήσεις που κάνουν σε όλους τους καλεσμένους αφορά την απιστία, και η ίδια απάντησε ανοιχτά: «Ναι, έχω υπάρξει άπιστη και έχουν υπάρξει απέναντί μου. Παραμένω ψύχραιμη με την απιστία, γιατί είναι μέρος των ανθρώπινων παθών. Είμαστε άνθρωποι και όχι θεοί. Τα πάθη είναι φυσιολογικά και απολύτως κατανοητά».

Όταν ρωτήθηκε σε ποιον έχει κάνει unfollow, εξήγησε: «Το τελευταίο διάστημα έκανα μια εκκαθάριση στο προφίλ μου, το έκανα πιο “οικολογικό”, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετά παράπονα. Αφαίρεσα κυρίως γυναίκες, των οποίων η στάση ζωής συνδέεται με το πλαστικοποιημένο περιβάλλον της βιομηχανίας του θεάματος. Αφού αισθητικά μολύνουν θάλασσες και ακτές, φρόντισα να μην μολύνουν και τα δικά μου μάτια. Τις τελευταίες μέρες έχω αφαιρέσει περίπου 150 άτομα από το προφίλ μου».

Όταν κλήθηκε να απαντήσει σε ένα μεγάλο δίλλημα, αν θα προτιμούσε να μην κάνει ποτέ ξανά σεξ ή να μη δεχτεί ποτέ ξανά τηλεοπτική πρόταση, η Άρια Καλύβα δήλωσε: «Θα διάλεγα το πρώτο. Δίνω πολύ μεγάλη προτεραιότητα στην καριέρα μου».

Μιλώντας ξανά για σχέσεις, αποκάλυψε ποια ήταν η μεγαλύτερη κατινιά που έχει κάνει ποτέ: «Έκανα πολλές κατινιές μέχρι τα 21 μου. Έχω ψάξει κινητά, έχω παρακολουθήσει ανθρώπους. Ήμουν σχεδόν σίγουρη ότι θα έβρισκα κάτι, και τελικά επιβεβαιώθηκα. Η παρακολούθηση ήταν πολύ διασκεδαστική, γιατί ήμουν με πιτζάμες και γούνινες μπότες μαζί με την καλύτερή μου φίλη, και παρακολουθούσαμε τον στόχο. Μετά πήγαμε για ποτό στο Κολωνάκι».

Τέλος, στο αιώνιο ερώτημα για το «guilty pleasure», απάντησε: «Δεν έχω κάτι στη ζωή μου που να το θεωρώ ένοχη απόλαυση. Ό,τι κάνω το απολαμβάνω πλήρως. Φροντίζω πάντα να πειθαρχώ, είμαι πολύ οργανωμένη και συνειδητή. Γνωρίζω τις συνέπειες των πράξεων μου και προσέχω να μην ξεφεύγω από τις αρχές μου. Δεν δέχομαι αυτομαστιγώσεις».

