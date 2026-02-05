Screen News 05.02.2026

The Trial: Το νέο ντοκιμαντέρ για τη δίκη του Michael Jackson το 2005 μέσα από αδημοσίευτο υλικό

Σπάνια ηχητικά αποσπάσματα και νέα στοιχεία από την πολύκροτη υπόθεση του 2005
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Channel 4 επανέρχεται σε μία από τις πιο σκοτεινές και αμφιλεγόμενες σελίδες της παγκόσμιας ποπ ιστορίας με το νέο ντοκιμαντέρ «The Trial», το οποίο φωτίζει ξανά τις κατηγορίες που είχαν βαραίνει τον Michael Jackson. Στο επίκεντρο της σειράς βρίσκονται σπάνια ηχητικά ντοκουμέντα, που ακούγονται για πρώτη φορά δημόσια και στα οποία ο διάσημος καλλιτέχνης εκφράζεται με ιδιαίτερα προσωπικό και φορτισμένο τρόπο γύρω από τη σχέση του με τα παιδιά. Το ντοκιμαντέρ εστιάζει χρονικά στη διάρκεια της πολύκροτης ποινικής δίκης του, επιχειρώντας να προσφέρει μια νέα ματιά μέσα από υλικό που μέχρι σήμερα παρέμενε εκτός δημόσιου διαλόγου.

Σε ορισμένα από τα ηχητικά αποσπάσματα, ο Michael Jackson ακούγεται να κάνει δηλώσεις που προκαλούν έντονη αίσθηση. Σε ένα σημείο φέρεται να λέει πως αν του απαγορευόταν να έχει επαφή με παιδιά, δεν θα άντεχε ψυχολογικά, ενώ αλλού περιγράφει τη φυσική εγγύτητα και την ανάγκη των παιδιών για αγκαλιές. Σε διαφορετικό απόσπασμα αναγνωρίζει ότι η συναισθηματική σύνδεση που αναπτύσσουν κάποια παιδιά μαζί του οδηγεί συχνά σε παρεξηγήσεις και προβλήματα. Οι δηλώσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των κατηγοριών για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και αναζωπυρώνουν τη δημόσια συζήτηση γύρω από τη συμπεριφορά και τα όρια του καλλιτέχνη.

https://www.instagram.com/michaeljackson/

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται βρετανικά δημοσιεύματα, το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει μια έντονη και εμμονική προσκόλληση του Michael Jackson στον κόσμο των παιδιών, γεγονός που γεννά σοβαρά ερωτήματα για την ψυχική του κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν τις σχέσεις του. Οι δημιουργοί της σειράς υποστηρίζουν ότι ο τραγουδιστής παρουσιάζεται εδώ στην πιο ωμή και ανοιχτή του εκδοχή, χωρίς ωραιοποιήσεις, αλλά πάντα μέσα στο αυστηρό δικαστικό και ιστορικό πλαίσιο της υπόθεσης.


Η υπόθεση κορυφώθηκε το 2005 στην Καλιφόρνια, όταν ο Michael Jackson βρέθηκε στο εδώλιο με κατηγορίες που αφορούσαν σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου αγοριού στο ράντσο Neverland. Αντιμετώπισε σοβαρά αδικήματα, όπως άσεμνες πράξεις και απόπειρα επηρεασμού μαρτύρων, τα οποία αρνήθηκε από την πρώτη στιγμή. Η δίκη διήρκεσε περίπου 4 μήνες και κατέληξε σε ομόφωνη αθώωση από το σώμα των ενόρκων.

Το «The Trial» έρχεται σε συνέχεια του ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland» του 2019, που προβλήθηκε επίσης από το HBO και το Channel 4 και βασίστηκε στις αφηγήσεις 2 ανδρών οι οποίοι υποστήριξαν ότι υπήρξαν θύματα κακοποίησης από τον Michael Jackson πριν από τη δίκη του 2005. Η νέα παραγωγή αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 4 Φεβρουαρίου, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια υπόθεση που εξακολουθεί να διχάζει κοινό και ειδικούς, δεκαετίες μετά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με πληροφορίες από The Guardian.

Εξωτερική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

MICHAEL JACKSON The Trial ντοκιμαντέρ
