Το fitness μυστικό που λίγοι γνωρίζουν για το περπάτημα

Το μυστικό δεν είναι να περπατάτε περισσότερο, αλλά να περπατάτε... έξυπνα

Το περπάτημα θεωρείται η πιο απλή μορφή άσκησης, αλλά λίγοι γνωρίζουν ότι μπορεί να γίνει πιο αποδοτικό από ένα γυμναστήριο, αν γνωρίζετε το σωστό τρικ. Το μυστικό δεν είναι απλώς να περπατάτε, αλλά να προσθέσετε αντίσταση και ένταση με τον τρόπο που κινείστε.

Οι επαγγελματίες fitness trainers επιμένουν: ένα απλό περπάτημα γίνεται ολοκληρωμένη προπόνηση αν προσθέσετε βάρη ή ενεργοποιήσετε συγκεκριμένες μυϊκές ομάδες.

Διάβασε επίσης: Δες τι θα συμβεί στο σώμα σου αν κάνεις κάθε μέρα σανίδα

Πώς να το κάνετε:

Βάρη στα χέρια ή αλτήρες χεριών 1-2 κιλών: Κάθε βήμα γίνεται μικρή δύναμη για τα χέρια, τους ώμους και τον κορμό.

Σφιχτοί κοιλιακοί και γλουτοί: Κρατήστε τον κορμό σφιχτό, πιέζοντας τους κοιλιακούς και τους γλουτούς σε κάθε βήμα. Αυτό αυξάνει την καύση θερμίδων και τονώνει τους μυς.

Περπάτημα με ανηφόρα ή κλίσεις: Αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό και δουλεύει γλουτούς, πόδια και γάμπες πιο έντονα.

Διαλειμματικό περπάτημα (Intervals): 2 λεπτά γρήγορο περπάτημα – 1 λεπτό πιο χαλαρό. Επαναλάβετε 6-8 φορές. Αυτό κάνει το περπάτημα αερόβια και αναερόβια προπόνηση μαζί.





Τα οφέλη

Καύση λίπους σαν προπόνηση στο γυμναστήριο: Η προσθήκη αντίστασης ή ανηφόρας ενεργοποιεί τους μεγάλους μυϊκούς συνδέσμους, αυξάνοντας την καύση λίπους.

Δυνατοί μυς κορμού και ποδιών: Δεν χρειάζεστε βάρη ή μηχανήματα, μόνο το σώμα σας και λίγα έξυπνα props.

Σταθερό καρδιοαναπνευστικό σύστημα: Η ένταση ανεβάζει τον καρδιακό ρυθμό, ενισχύοντας την αντοχή και τη φυσική κατάσταση.

Καλύτερη στάση σώματος: Σφίγγοντας τους κοιλιακούς και τους γλουτούς σε κάθε βήμα, βελτιώνετε τη σπονδυλική στήλη και μειώνετε πόνους στην πλάτη.

Για μέγιστο αποτέλεσμα, οι ειδικοί προτείνουν να κάνετε το περπάτημα σας 20-40 λεπτά καθημερινά, συνδυάζοντας:

Ανάλαφρα βάρη ή αντίσταση

Διαλειμματική ένταση

Ανάβαση ανηφόρας ή σκάλες

Σφιχτούς κοιλιακούς και ενεργοποιημένους γλουτούς

Με αυτόν τον τρόπο, από μια απλή βόλτα μετατρέπεται σε ολοκληρωμένη προπόνηση, δυνατή, αποτελεσματική και διασκεδαστική.

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Διάβασε επίσης: Πώς να γυμνάζεις κοιλιακούς με 4 απλές κινήσεις ενώ βρίσκεσαι στο γραφείο

Δες κι αυτό…