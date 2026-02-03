Mad Bubble
Mad Bubble
Mad TV News 03.02.2026

Ο Γιάννης Νυφαντόπουλος στο Fitness O’ Clock: «Έχασα ένα χρόνο από την οικογένειά μου λόγω ενός τροχαίου»

Ο Γιάννης Νυφαντόπουλος μιλάει στο Fitness O’ Clock για την αθλητική του πορεία, τα πρώτα βήματα στον στίβο και τα δύσκολα εμπόδια
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Γιάννης Νυφαντόπουλος μίλησε στην εκπομπή Fitness O’ Clock για την πορεία του στον στίβο, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τις σημαντικές στιγμές που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα και την καριέρα του. Από τα πρώτα του βήματα στον στίβο μέχρι τους μεγάλους αγώνες, ο ίδιος περιγράφει με ειλικρίνεια τις εμπειρίες που τον σφυρηλάτησαν.

«Ξεκίνησα να ασχολούμαι λίγο με μπάσκετ, λίγο με ποδόσφαιρο. Ευτυχώς, ήμασταν μια τοπική κοινωνία που είχαμε επιλογές στο να διαλέξουμε αθλήματα εκείνη την περίοδο. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά εγωιστής για να μπορέσω να συνεργαστώ με όλα τα άλλα παιδάκια της ηλικίας μου και να απασχοληθώ με ένα πιο ομαδικό άθλημα».

Διάβασε επίσης: Ο Δημήτρης Παναγιώτου στο Fitness O’ Clock: «Ο αθλητισμός μου έμαθε ότι οι δυσκολίες σε κάνουν καλύτερο»

Η πορεία του στον πρωταθλητισμό συνοδεύτηκε από σημαντικές δυσκολίες: «Σε παιδική ηλικία ακόμα, όταν προσπαθούσα να μπω σε μια τροχιά πρωταθλητισμού, ένα τροχαίο ατύχημα στέρησε τη ζωή στον πρώτο μου προπονητή και στέρησε και εμένα από την οικογένειά μου περίπου ένα χρόνο, καθώς τόσο διήρκεσε η διαδικασία της νοσηλείας μου και της αποκατάστασής μου. Άφησε πολλά κατάλοιπα και σωματικά και ψυχολογικά. Οικονομικές δυσκολίες, ειδικά στην αρχή, έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού».

Η πρώτη του συμμετοχή στην Εθνική ομάδα ήρθε σχετικά νωρίς: «Η πρώτη μου συμμετοχή στην Εθνική ομάδα χρονολογείται κάπου το 2007-8. Θυμάμαι τότε δεν είχαμε και την ταχύτητα των social media και του ίντερνετ. Ο προπονητής μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “Γιάννη, μπήκες”. Θυμάμαι επίσης που πηγαίναμε και παίρναμε τα αποκόμματα από τις εφημερίδες».

Ο ίδιος υπογραμμίζει την αξία των αγώνων για τον αθλητή και τον άνθρωπο: «Δεν ήταν μόνο ένας αγώνας που σε καθορίζει σαν αθλητή, αλλά και ως άνθρωπο, σαν προσωπικότητα. Η ευθύνη ήταν μεγάλη, αλλά τα πράγματα πήγαν καλά, με πολύ μεγάλη κόντρα με τον Γάλλο διεκδικητή του χρυσού μεταλλίου, τον βασικό μας αντίπαλο. Καταφέραμε να κερδίσουμε και τότε έγινε η έκρηξη των συναισθημάτων».

Αναφερόμενος σε δύσκολες στιγμές της καριέρας του, είπε: «Στην Αλγερία έγινε κάτι που δυστυχώς δεν μπορεί να το γλιτώσει κανένας αθλητής. Ακυρώθηκα επειδή κουνήθηκε το πόδι μου στον βατήρα. Για τέσσερα χρόνια είχα τον προπονητή μου και τον φυσικοθεραπευτή που φρόντιζαν την κατάσταση μου για αυτόν τον αγώνα. Τελικά όμως, με καλύτερη κατάληξη, γύρισα ήρεμος πίσω και ήταν πολύ σημαντικό για την πορεία μου».

Για τον ίδιο, ο στίβος έχει μοναδική προσωπικότητα: «Ο στίβος έχει μια δική του προσωπικότητα σαν άθλημα. Τα σπριντ κουβαλάνε βαριά ιστορία. Θα συμβούλευα κάποιο παιδί να περάσει σίγουρα από τον κλασικό αθλητισμό, οποιοδήποτε αγώνισμα και αν επιλέξει, γιατί τα οφέλη σε προσωπικό επίπεδο είναι τεράστια».

Η φετινή χρονιά είναι καθοριστική: «Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ είναι η κορυφαία διοργάνωση φέτος για τον κλασικό αθλητισμό. Σίγουρα ο στόχος είναι εκεί».

Διάβασε επίσης: H Ευαγγελία Αναστασιάδου στο Fitness O’ Clock: «Οι γονείς μου ήταν αυτοί κυρίως που με κράτησαν στην κωπηλασία»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

fitness o' clock Γιάννης Νυφαντόπουλος
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Fontana Di Trevi: Εισιτήριο 2 ευρώ για τους τουρίστες

Fontana Di Trevi: Εισιτήριο 2 ευρώ για τους τουρίστες

03.02.2026
Επόμενο
Michael Jackson: Το πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης βιογραφίας είναι εδώ

Michael Jackson: Το πρώτο trailer της πολυαναμενόμενης βιογραφίας είναι εδώ

03.02.2026

Δες επίσης

Η Σίλια Δούμου στο Talk to MAD: «O Gio Kay με στηρίζει σε κάθε μου κίνηση»
Mad TV News

Η Σίλια Δούμου στο Talk to MAD: «O Gio Kay με στηρίζει σε κάθε μου κίνηση»

02.02.2026
Ο Γιώργος Λιβάνης στο OK!: «Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον εκτιμώ πολύ, μου άνοιξε δρόμους στη μουσική»
Mad TV News

Ο Γιώργος Λιβάνης στο OK!: «Τον Γιώργο Μαζωνάκη τον εκτιμώ πολύ, μου άνοιξε δρόμους στη μουσική»

02.02.2026
Ο Θάνος Κρομμύδας στο Talk to MAD: «Το θέατρο με κάνει να νιώθω ζωντανός κάθε παράσταση»
Mad TV News

Ο Θάνος Κρομμύδας στο Talk to MAD: «Το θέατρο με κάνει να νιώθω ζωντανός κάθε παράσταση»

30.01.2026
Mad Tech News: Threads, TikTok, ChatGPT και Pokémon Go
Mad TV News

Mad Tech News: Threads, TikTok, ChatGPT και Pokémon Go

28.01.2026
Διαmadάκια: Αυτό είναι το trend που έχει βαρεθεί η Gen Z
Diamadakia

Διαmadάκια: Αυτό είναι το trend που έχει βαρεθεί η Gen Z

28.01.2026
O Γιάννης Αρβανιτίδης στο Talk to MAD: «Το 2026 θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Νίκο Οικονομόπουλο»
Mad TV News

O Γιάννης Αρβανιτίδης στο Talk to MAD: «Το 2026 θα ήθελα να συνεργαστώ με τον Νίκο Οικονομόπουλο»

28.01.2026
Ο Νίκος Πολυδερόπουλος στο OK!: «Η αναμονή για το μωρό είναι συναρπαστική και αγχωτική ταυτόχρονα»
Mad TV News

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος στο OK!: «Η αναμονή για το μωρό είναι συναρπαστική και αγχωτική ταυτόχρονα»

27.01.2026
Η Χριστίνα Μήλιου στο Unplugged Stories: «Η εμπειρία στο The Voice με βοήθησε, αλλά δεν με καθόρισε»
Mad TV News

Η Χριστίνα Μήλιου στο Unplugged Stories: «Η εμπειρία στο The Voice με βοήθησε, αλλά δεν με καθόρισε»

27.01.2026
Ο Δημήτρης Τσιμπούκης στο Talk to MAD: «Θέλω κάποια στιγμή να φτάσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες»
Mad TV News

Ο Δημήτρης Τσιμπούκης στο Talk to MAD: «Θέλω κάποια στιγμή να φτάσω στους Ολυμπιακούς Αγώνες»

27.01.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Συνταγματική Αναθεώρηση: Ο Μητσοτάκης ανοίγει την πόρτα των απολύσεων και το ΠΑΣΟΚ κρατά τα κλειδιά των 180

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

Σε κρίση οι Ένοπλες Δυνάμεις: Αναταραχή στις Ένοπλες Δυνάμεις – Οι «αλχημείες» Δένδια και τα σενάρια για απομάκρυνση Υπουργού

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει

ΕΝΦΙΑ: Πώς μειώνεται, κρίσιμα λάθη στο Ε9 και γιατί η ανάγκη για νέα μείωση πιέζει