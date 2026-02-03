Ο Γιάννης Νυφαντόπουλος στο Fitness O’ Clock: «Έχασα ένα χρόνο από την οικογένειά μου λόγω ενός τροχαίου»

Ο Γιάννης Νυφαντόπουλος μιλάει στο Fitness O’ Clock για την αθλητική του πορεία, τα πρώτα βήματα στον στίβο και τα δύσκολα εμπόδια

Ο Γιάννης Νυφαντόπουλος μίλησε στην εκπομπή Fitness O’ Clock για την πορεία του στον στίβο, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τις σημαντικές στιγμές που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα και την καριέρα του. Από τα πρώτα του βήματα στον στίβο μέχρι τους μεγάλους αγώνες, ο ίδιος περιγράφει με ειλικρίνεια τις εμπειρίες που τον σφυρηλάτησαν.

«Ξεκίνησα να ασχολούμαι λίγο με μπάσκετ, λίγο με ποδόσφαιρο. Ευτυχώς, ήμασταν μια τοπική κοινωνία που είχαμε επιλογές στο να διαλέξουμε αθλήματα εκείνη την περίοδο. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά εγωιστής για να μπορέσω να συνεργαστώ με όλα τα άλλα παιδάκια της ηλικίας μου και να απασχοληθώ με ένα πιο ομαδικό άθλημα».

Διάβασε επίσης: Ο Δημήτρης Παναγιώτου στο Fitness O’ Clock: «Ο αθλητισμός μου έμαθε ότι οι δυσκολίες σε κάνουν καλύτερο»

Η πορεία του στον πρωταθλητισμό συνοδεύτηκε από σημαντικές δυσκολίες: «Σε παιδική ηλικία ακόμα, όταν προσπαθούσα να μπω σε μια τροχιά πρωταθλητισμού, ένα τροχαίο ατύχημα στέρησε τη ζωή στον πρώτο μου προπονητή και στέρησε και εμένα από την οικογένειά μου περίπου ένα χρόνο, καθώς τόσο διήρκεσε η διαδικασία της νοσηλείας μου και της αποκατάστασής μου. Άφησε πολλά κατάλοιπα και σωματικά και ψυχολογικά. Οικονομικές δυσκολίες, ειδικά στην αρχή, έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού».

Η πρώτη του συμμετοχή στην Εθνική ομάδα ήρθε σχετικά νωρίς: «Η πρώτη μου συμμετοχή στην Εθνική ομάδα χρονολογείται κάπου το 2007-8. Θυμάμαι τότε δεν είχαμε και την ταχύτητα των social media και του ίντερνετ. Ο προπονητής μου με πήρε τηλέφωνο και μου είπε “Γιάννη, μπήκες”. Θυμάμαι επίσης που πηγαίναμε και παίρναμε τα αποκόμματα από τις εφημερίδες».

Ο ίδιος υπογραμμίζει την αξία των αγώνων για τον αθλητή και τον άνθρωπο: «Δεν ήταν μόνο ένας αγώνας που σε καθορίζει σαν αθλητή, αλλά και ως άνθρωπο, σαν προσωπικότητα. Η ευθύνη ήταν μεγάλη, αλλά τα πράγματα πήγαν καλά, με πολύ μεγάλη κόντρα με τον Γάλλο διεκδικητή του χρυσού μεταλλίου, τον βασικό μας αντίπαλο. Καταφέραμε να κερδίσουμε και τότε έγινε η έκρηξη των συναισθημάτων».

Αναφερόμενος σε δύσκολες στιγμές της καριέρας του, είπε: «Στην Αλγερία έγινε κάτι που δυστυχώς δεν μπορεί να το γλιτώσει κανένας αθλητής. Ακυρώθηκα επειδή κουνήθηκε το πόδι μου στον βατήρα. Για τέσσερα χρόνια είχα τον προπονητή μου και τον φυσικοθεραπευτή που φρόντιζαν την κατάσταση μου για αυτόν τον αγώνα. Τελικά όμως, με καλύτερη κατάληξη, γύρισα ήρεμος πίσω και ήταν πολύ σημαντικό για την πορεία μου».

Για τον ίδιο, ο στίβος έχει μοναδική προσωπικότητα: «Ο στίβος έχει μια δική του προσωπικότητα σαν άθλημα. Τα σπριντ κουβαλάνε βαριά ιστορία. Θα συμβούλευα κάποιο παιδί να περάσει σίγουρα από τον κλασικό αθλητισμό, οποιοδήποτε αγώνισμα και αν επιλέξει, γιατί τα οφέλη σε προσωπικό επίπεδο είναι τεράστια».

Η φετινή χρονιά είναι καθοριστική: «Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ είναι η κορυφαία διοργάνωση φέτος για τον κλασικό αθλητισμό. Σίγουρα ο στόχος είναι εκεί».

Διάβασε επίσης: H Ευαγγελία Αναστασιάδου στο Fitness O’ Clock: «Οι γονείς μου ήταν αυτοί κυρίως που με κράτησαν στην κωπηλασία»

Δες κι αυτό…