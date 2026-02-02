Evangelia: Παντρεύεται με τον Jay Stolar – Πότε και πού θα γίνει ο γάμος

Το ζευγάρι είναι έτοιμο να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του

Σε γάμο ετοιμάζεται να προχωρήσει η Evangelia, η οποία αποφάσισε να επισημοποιήσει τη σχέση της με τον σύντροφό της Jay Stolar. Το ζευγάρι έχει προγραμματίσει να παντρευτεί το καλοκαίρι του 2027, με τον γάμο να πραγματοποιείται στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη, η τελετή θα έχει παραδοσιακό χαρακτήρα και θα γίνει στο χωριό καταγωγής της νύφης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ρίζες και την οικογενειακή της ιστορία. Η Evangelia, 33 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Νιου Τζέρσεϋ, ωστόσο διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Κρήτη, όπου περνούσε όλα τα καλοκαίρια της ως παιδί. Η επιλογή του τόπου δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελούσε ανέκαθεν προσωπικό της όνειρο.

Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει στο παρελθόν με συγκίνηση για την πρόταση γάμου, αποκαλύπτοντας ότι έγινε τον Μάρτιο στο σπίτι τους στο Los Angeles. Ο Jay Stolar της αφιέρωσε ένα τραγούδι και, μέσα από τους στίχους, της έκανε την ερώτηση «Will you marry me;», με την ίδια να απαντά χωρίς δεύτερη σκέψη θετικά. Το μονόπετρο που της χάρισε διαθέτει διαμάντι σε σχήμα ματιού, ένα σχέδιο που η ίδια αγαπούσε πάντα.

Την ίδια περίοδο, η Evangelia βρίσκεται σε εντατικές προετοιμασίες για τον εθνικό τελικό της Eurovision, όπου θα συμμετάσχει με το τραγούδι «Parea».





