Mad steilto
Mad steilto
Living 02.02.2026

Η Mattel παρουσιάζει την πρώτη «Golden» σειρά KPop Demon Hunters™

Κούκλες, φιγούρες δράσης, παιχνίδια & συλλεκτικά αντικείμενα καθώς η ομώνυμη ταινία συνεχίζει να κυριαρχεί παγκοσμίως στο Netflix
Mad.gr

Η Mattel παρουσίασε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Παιχνιδιών της Νυρεμβέργης, Spielwarenmesse, μια νέα σειρά παιχνιδιών, τόσο για παιδιά όσο και για συλλέκτες, εμπνευσμένη από την ταινία KPop Demon Hunters, μία από τις πιο δημοφιλείς παραγωγές του Netflix. Η συλλογή, που θα κυκλοφορήσει σταδιακά μέσα στο 2026, ζωντανεύει τον κόσμο και τους χαρακτήρες της ταινίας μέσα από παιχνίδια υψηλής ποιότητας σχεδιασμένα για όλες τις ηλικίες, δίνοντας στους θαυμαστές τη δυνατότητα να εκφράσουν την αγάπη τους για την ταινία και τη μουσική της.

Μετά τις πρόσφατες βραβεύσεις της ταινίας KPop Demon Hunters και την εντυπωσιακή πορεία του soundtrack που αναδείχθηκε ως το μεγαλύτερο hit του 2025, οι θαυμαστές μπορούν πλέον να ανακαλύψουν πρώτοι τον κόσμο της σειράς Mattel KPop Demon Hunters, μέσα από μια πλούσια γκάμα προϊόντων όπως κούκλες, φιγούρες δράσης, συλλεκτικές φιγούρες και επιτραπέζια που δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με αγαπημένα brands της εταιρείας όπως τα Polly Pocket, UNO και Little People Collector.

«Το KPop Demon Hunters έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικά παγκόσμιο φαινόμενο, με μια ενεργή και διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινότητα θαυμαστών σε όλο τον κόσμο. Η στενή συνεργασία μας με το Netflix μάς έδωσε τη δυνατότητα να κινηθούμε άμεσα και να δημιουργήσουμε προϊόντα σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα, ανταποκρινόμενοι αποτελεσματικά στη μεγάλη ζήτηση του κοινού», δήλωσε ο Nick Karamanos, Senior Vice President of Action Figures and Entertainment Partnerships της Mattel.

«Η συλλογή, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με πολλά brands της Mattel, προσφέρει στους θαυμαστές νέους τρόπους να έρθουν σε επαφή με τους χαρακτήρες, τα τραγούδια και τις ιστορίες που αγαπούν.»

Η νέα σειρά παιχνιδιών, σχεδιασμένη για να αντικατοπτρίζει τη δυναμική αισθητική της ταινίας και τους έντονους χαρακτήρες της από τον χώρο της μόδας, της μουσικής και της pop κουλτούρας, συνδυάζει το ξεχωριστό δημιουργικό DNA της Rumi, της Mira και της Zoey, καθώς και άλλων χαρακτήρων της ταινίας, με πιστή αναφορά στα πρωτότυπα σχέδια για τα οποία είναι γνωστά τα brands της Mattel.

Από κούκλες σχεδιασμένες με εξαιρετική λεπτομέρεια και φιγούρες δράσης εμπνευσμένες από εμβληματικές σκηνές της ταινίας, έως μικρότερες συλλεκτικές φιγούρες βασισμένες στους αγαπημένους χαρακτήρες, η σειρά καλύπτει όλες τις ηλικιακές ομάδες και ένα ευρύ φάσμα τιμών προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και πολυδιάστατη εμπειρία στους θαυμαστές.

Willy Lew

Περισσότερα προϊόντα KPop Demon Hunters αναμένεται να παρουσιαστούν μέσα στο 2026 από τη Mattel. Η ταινία KPop Demon Hunters είναι διαθέσιμη αποκλειστικά στο Netflix.

Σχετικά με το KPop Demon Hunters

Όταν οι K-pop superstars Rumi, Mira και Zoey δεν γεμίζουν στάδια, αξιοποιούν τις μυστικές τους ταυτότητες ως κυνηγοί δαιμόνων για να προστατεύουν τους fans τους από μια αδιάκοπη υπερφυσική απειλή. Μαζί, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη πρόκληση τους – ένα ακαταμάχητο ανταγωνιστικό boy band που αποτελείται από μεταμφιεσμένους δαίμονες. Από το Netflix και τη Sony Pictures Animation, έρχεται μια εκρηκτικά διασκεδαστική και γεμάτη δράση K-pop περιπέτεια, με ολοκαίνουργια, πρωτότυπα τραγούδια.

Σχετικά με τη Mattel

Η Mattel είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες παιχνιδιών και οικογενειακής ψυχαγωγίας παγκοσμίως και ιδιοκτήτρια ενός από τα πιο εμβληματικά χαρτοφυλάκια brands στον κόσμο. Μέσα από τα franchise brands μας, συμπεριλαμβανομένων των Barbie®, Hot Wheels®, Fisher-Price®, American Girl®, Thomas & Friends™, UNO®, Masters of the Universe®, Matchbox®, Monster High®, Polly Pocket® και Barney®, καθώς και άλλων δημοφιλών brands που κατέχουμε ή αδειοδοτούμε σε συνεργασία με παγκόσμιες εταιρείες ψυχαγωγίας, εμπνέουμε τους καταναλωτές και τους fans με παιχνίδια, περιεχόμενο, προϊόντα, digital και live εμπειρίες. Τα προϊόντα μας πωλούνται σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες λιανικής και ηλεκτρονικού εμπορίου στον κόσμο. Από την ίδρυσή της το 1945, η Mattel είναι περήφανη που αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη, ενδυναμώνοντας γενιές παιδιών να εξερευνήσουν τη μαγεία της παιδικής ηλικίας και να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

KPop Demon Hunters Mattel κούκλα παιχνίδι παιχνίδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Kim Kardashian-Lewis Hamilton: Οι φήμες για το νέο celebrity couple

Kim Kardashian-Lewis Hamilton: Οι φήμες για το νέο celebrity couple

02.02.2026
Επόμενο
Evangelia: Παντρεύεται με τον Jay Stolar – Πότε και πού θα γίνει ο γάμος

Evangelia: Παντρεύεται με τον Jay Stolar – Πότε και πού θα γίνει ο γάμος

02.02.2026

Δες επίσης

Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σελίδα μέσα στο 2026
Life

Τα 4 ζώδια που θα αλλάξουν σελίδα μέσα στο 2026

04.02.2026
7 superfoods που κάνουν τα smoothies πιο θρεπτικά και χορταστικά
Life

7 superfoods που κάνουν τα smoothies πιο θρεπτικά και χορταστικά

04.02.2026
5 DIY ιδέες με σεμεδάκια για να κάνεις το όνειρο της γιαγιάς σου πραγματικότητα
Life

5 DIY ιδέες με σεμεδάκια για να κάνεις το όνειρο της γιαγιάς σου πραγματικότητα

04.02.2026
Η τεχνική 3-2-1 για χοιρινά παϊδάκια λουκούμι
Food

Η τεχνική 3-2-1 για χοιρινά παϊδάκια λουκούμι

04.02.2026
Αυτό το συστατικό είναι το μυστικό για πιο πρωτεϊνούχα και υγιεινά ζυμαρικά
Life

Αυτό το συστατικό είναι το μυστικό για πιο πρωτεϊνούχα και υγιεινά ζυμαρικά

04.02.2026
Swatch: Η αγάπη με δύο όψεις, να την φοράς στον καρπό σου
Fashion

Swatch: Η αγάπη με δύο όψεις, να την φοράς στον καρπό σου

04.02.2026
Οι 6 αποχρώσεις του πράσινου που θα κυριαρχήσουν στο μανικιούρ
Beauty

Οι 6 αποχρώσεις του πράσινου που θα κυριαρχήσουν στο μανικιούρ

04.02.2026
Η La Roche-Posay παρουσιάζει την πρώτη της έκθεση για το πρόγραμμα «Υποστήριξη κατά τη διάρκεια του καρκίνου»
Beauty

Η La Roche-Posay παρουσιάζει την πρώτη της έκθεση για το πρόγραμμα «Υποστήριξη κατά τη διάρκεια του καρκίνου»

04.02.2026
Μην αμελείς την υγεία σου: Οι εξετάσεις που πρέπει να κάνεις κάθε χρόνο
Life

Μην αμελείς την υγεία σου: Οι εξετάσεις που πρέπει να κάνεις κάθε χρόνο

04.02.2026
5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

5 σούπες με λαχανικά που λειτουργούν σαν φυσικό φάρμακο τον χειμώνα

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τσικνοπέμπτη στο σπίτι: Πώς να φτιάξεις την τέλεια BBQ μαρινάδα σε λιγότερο από 10 λεπτά

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Τα 6 τρόφιμα που πρέπει να έχεις μόνιμα στη κατάψυξη για γρήγορο και υγιεινό μαγείρεμα

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Δεν μπορείς να κάνεις ανακαίνιση στην κουζίνα; Αυτές είναι οι εναλλακτικές

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Οι 3 βιταμίνες που δεν πρέπει να καταναλώνεις το πρωί

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Μένεις σε μικρό διαμέρισμα; Αυτά είναι τα 5 must-have έπιπλα που πρέπει να έχεις

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Ο νέος, ισχυρός Όμιλος Wide Media Group: Ιστοσελίδες, εφημερίδες, περιφερειακό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί , web TV και …Αστέρας Τρίπολης!

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Πόσα κοστίζουν οι νέες παραγωγές της ΕΡΤ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Τα «μάτια» των μυστικών υπηρεσιών στο Αιγαίο – Απόβαση της Europol στα νησιά για τον κίνδυνο τζιχαντιστών

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Εθνικό Απολυτήριο: «Κλείδωσε» η μεγάλη μεταρρύθμιση στη σύσκεψη στο Μαξίμου

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα

Στις Συμπληγάδες της αντιπαράθεσης Τραμπ – Ευρώπης η Αθήνα