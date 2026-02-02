Celeb News 02.02.2026

Kim Kardashian-Lewis Hamilton: Οι φήμες για το νέο celebrity couple

Φήμες για ρομαντικό ειδύλλιο ανάμεσα στην Kim Kardashian και τον Lewis Hamilton, μετά από ένα πολυτελές Σαββατοκύριακο στο Ηνωμένο Βασίλειο
Μαρία Χατζηγιάννη

Φήμες για ένα νέο celebrity ζευγάρι κυκλοφορούν έντονα μετά από ένα υποτιθέμενο ρομαντικό Σαββατοκύριακο στο Ηνωμένο Βασίλειο, με πρωταγωνίστριες τις Kim Kardashian και τον πρωταθλητή της Formula 1 Lewis Hamilton. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η ιδρύτρια της Skims και ο διάσημος οδηγός πέρασαν χρόνο μαζί σε απόλυτη ιδιωτικότητα, σε ένα πολυτελές country club και ξενοδοχείο στα Κότσγουολντς.

Η Kardashian φέρεται να έφτασε στο Ηνωμένο Βασίλειο με το ιδιωτικό της τζετ το απόγευμα του Σαββάτου και να συναντήθηκε με τον Hamilton για να μείνουν μαζί στο Estelle Manor. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε αποκλειστική χρήση της πισίνας και του σπα, ενώ έκλεισαν μασάζ για ζευγάρια και δείπνησαν σε ιδιωτικό χώρο, μακριά από τα βλέμματα του κοινού. Η διαμονή τους ολοκληρώθηκε την Κυριακή το πρωί, με διακριτική αποχώρηση και των δύο, συνοδευόμενων από τους προσωπικούς τους σωματοφύλακες.

kim_kardashian_xristougenna
https://www.instagram.com/kimkardashian/

Η σχέση τους, αν και φημολογούμενη τώρα, δεν είναι νέα. Έχουν φωτογραφηθεί πολλές φορές μαζί την τελευταία δεκαετία, ωστόσο δεν είχαν ποτέ συνδεθεί ερωτικά. Η πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μαζί χρονολογείται από το 2014, όταν είχαν παραστεί σε κοινές εκδηλώσεις με τους τότε συντρόφους τους, Nicole Scherzinger και Kanye West αντίστοιχα.

https://www.instagram.com/reels/DUO1FY5jGti/

Πρόσφατα, και οι δύο φέρεται να παρευρέθηκαν στο πρωτοχρονιάτικο πάρτι της Kate Hudson στο Aspen, όπου η Kardashian εντυπωσίασε με διάφανο μαύρο σύνολο και ο Hamilton επέλεξε καφέ αποχρώσεις. Αν και εκεί δεν φωτογραφήθηκαν μαζί, οι πηγές υποστηρίζουν ότι η κοινή τους εμφάνιση και η προσοχή στην ιδιωτικότητα υποδηλώνουν ότι η σχέση τους μπορεί να έχει πλέον πιο ρομαντικό χαρακτήρα.

celebrity Kim Kardashian Lewis Hamilton
