Αγαπημένη εκπομπή επιστρέφει στο MEGA μετά από χρόνια

Το brand που μεγάλωσε γενιές παιδιών κάνει comeback στο συγκεκριμένο κανάλι

Το MEGA Kids μεγαλώνει την παρέα του! To MEGA Play (υβριδική MEGA) και το megatv.com εμπλουτίζουν το περιεχόμενο τους με το πιο αγαπημένο brand των παιδιών: τα εμβληματικά «Ζουζούνια».

Τα «Ζουζούνια», που εδώ και χρόνια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων οικογενειών, έρχονται να προσφέρουν ποιοτική ψυχαγωγία και εκπαίδευση μέσα από τέσσερις νέες, συναρπαστικές ενότητες:

Πίκαμπου : Μια σειρά επεισοδίων γεμάτη κέφι και φαντασία, όπου η Πίκαμπου βοηθά τους μικρούς μας φίλους να ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους.

: Μια σειρά επεισοδίων γεμάτη κέφι και φαντασία, όπου η Πίκαμπου βοηθά τους μικρούς μας φίλους να ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους. Μαθαίνουμε με τα Ζουζούνια: Η Λέιλα η Πασχαλίτσα, η Μπίμπι η Μελισσούλα, ο Ρίνγκο το Σκαθάρι και η Μπέτυ η Πεταλούδα ζωντανεύουν! Μαζί με την Ακαντού, τον Λυκούργο και τη Λόλο, πρωταγωνιστούν στα πιο διασκεδαστικά εκπαιδευτικά βίντεο.

Βλέπω και Μαθαίνω: Ο πιο εύκολος τρόπος για να γνωρίσουν τα παιδιά τα ζωάκια, τους ήχους της φύσης, τα μουσικά όργανα, τα οχήματα και τα επαγγέλματα.

Άκατα-Μάκατα: Η Ακαντού και ο Λυκούργος, οι δύο αταίριαστοι αλλά αξιαγάπητοι γείτονες, μας παρασύρουν στις απίστευτες περιπέτειές τους.

Μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες και πασίγνωστα τραγούδια, το MEGA Kids γίνεται ο απόλυτος προορισμός για παιχνίδι και γνώση. Συντονίσου τώρα στο MEGA Play (την υβριδική πλατφόρμα του MEGA) ή μπες στο megatv.com και παίξε, τραγούδησε και μάθε παρέα με τα «Ζουζούνια»!

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο MEGA Play:

Για την είσοδο στο MEGA Play, την υβριδική πλατφόρμα του MEGA, το μόνο που χρειάζεται ο χρήστης είναι να διαθέτει έξυπνη τηλεόραση (smart TV) συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, και να πατήσει το πράσινο κουμπί.

