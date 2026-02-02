Ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το Survivor

Λίγο πριν το τέλος του επεισοδίου της Κυριακής (1/2) του Survivor, ο Γιώργος Λιανός έκανε μια ανατρεπτική ανακοίνωση στο συμβούλιο του νησιού, αφήνοντας τους παίκτες και το κοινό άφωνους. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι ο Gio αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς από το παιχνίδι. Ο παίκτης της ομάδας των Αθηναίων δεν μπορούσε να συνεχίσει λόγω του τραυματισμού του, που τον δυσκόλευε τόσο στις δραστηριότητες στην παραλία όσο και στους στίβους μάχης.

«Ο Gio μας εξήγησε την απόφασή του. Θεώρησε ότι ίσως δεν είναι σωστό να συνεχίσει, καθώς δεν ήθελε να γίνει βάρος για την ομάδα του. Ήταν εδώ για να παλέψει, να στηρίξει την ομάδα του και να διεκδικήσει επάθλα, ασυλίες και φαγητό. Δεν ήθελε να επηρεάσει την πορεία του παιχνιδιού», ανέφερε ο Γιώργος Λιανός, τονίζοντας ότι η απόφαση του Gio γίνεται σεβαστή από όλους.

Διάβασε επίσης: Ο Αναστάσιος Ράμμος στο After Dark: «Η κόρη μου είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει»

Στη συνέχεια, ο ίδιος ο Gio πήρε τον λόγο και μίλησε με συγκινητικό ύφος: «Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν. Περάσαμε υπέροχα και με τη δική μου ομάδα, την οποία αγαπώ πολύ. Ελπίζω να σας έκανα υπερήφανους. Στο παιχνίδι έχω την “αγία τριάδα” μου: Τάκης, Τζέιμς και Τριαντάφυλλος και φυσικά την πειρατή μου, τον Κώστα Αναγνωστόπουλο», είπε χαμογελώντας.





Ο παίκτης εξήγησε επίσης τους προσωπικούς λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση: «Το έκανα για τον θείο μου τον Μάικι, για τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Ο αδελφός μου ήταν ο βασικός λόγος που έπρεπε να επιστρέψω, να προσπαθήσω και να δείξω σε όλα τα παιδιά εκεί έξω ότι ό,τι και να συμβεί, πρέπει να σηκωθείς ξανά και να συνεχίσεις. Η ιστορία μου είναι η ιστορία του outsider. Ήρθα εδώ για πόλεμο και μάχες».

Διάβασε επίσης: Η Σίσσυ Χρηστίδου μπαίνει σε γνωστή σειρά του Mega

Δες κι αυτό…