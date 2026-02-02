Mad Bubble
Mad Bubble
TV 02.02.2026

Ο Gio Kay αποχώρησε οικειοθελώς από το Survivor

Η ανακοίνωση του Γιώργου Λιανού που σόκαρε κοινό και παίκτες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Λίγο πριν το τέλος του επεισοδίου της Κυριακής (1/2) του Survivor, ο Γιώργος Λιανός έκανε μια ανατρεπτική ανακοίνωση στο συμβούλιο του νησιού, αφήνοντας τους παίκτες και το κοινό άφωνους. Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι ο Gio αποφάσισε να αποχωρήσει οικειοθελώς από το παιχνίδι. Ο παίκτης της ομάδας των Αθηναίων δεν μπορούσε να συνεχίσει λόγω του τραυματισμού του, που τον δυσκόλευε τόσο στις δραστηριότητες στην παραλία όσο και στους στίβους μάχης.

«Ο Gio μας εξήγησε την απόφασή του. Θεώρησε ότι ίσως δεν είναι σωστό να συνεχίσει, καθώς δεν ήθελε να γίνει βάρος για την ομάδα του. Ήταν εδώ για να παλέψει, να στηρίξει την ομάδα του και να διεκδικήσει επάθλα, ασυλίες και φαγητό. Δεν ήθελε να επηρεάσει την πορεία του παιχνιδιού», ανέφερε ο Γιώργος Λιανός, τονίζοντας ότι η απόφαση του Gio γίνεται σεβαστή από όλους.

Διάβασε επίσης: Ο Αναστάσιος Ράμμος στο After Dark: «Η κόρη μου είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει»

Στη συνέχεια, ο ίδιος ο Gio πήρε τον λόγο και μίλησε με συγκινητικό ύφος: «Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι με στήριξαν. Περάσαμε υπέροχα και με τη δική μου ομάδα, την οποία αγαπώ πολύ. Ελπίζω να σας έκανα υπερήφανους. Στο παιχνίδι έχω την “αγία τριάδα” μου: Τάκης, Τζέιμς και Τριαντάφυλλος και φυσικά την πειρατή μου, τον Κώστα Αναγνωστόπουλο», είπε χαμογελώντας.


Ο παίκτης εξήγησε επίσης τους προσωπικούς λόγους που τον οδήγησαν στην αποχώρηση: «Το έκανα για τον θείο μου τον Μάικι, για τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Ο αδελφός μου ήταν ο βασικός λόγος που έπρεπε να επιστρέψω, να προσπαθήσω και να δείξω σε όλα τα παιδιά εκεί έξω ότι ό,τι και να συμβεί, πρέπει να σηκωθείς ξανά και να συνεχίσεις. Η ιστορία μου είναι η ιστορία του outsider. Ήρθα εδώ για πόλεμο και μάχες».

Διάβασε επίσης: Η Σίσσυ Χρηστίδου μπαίνει σε γνωστή σειρά του Mega

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Gio Kay Survivor survivor 2026 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Grammy 2026: Εκκωφαντικός φόρος τιμής στον Ozzy Osbourne

Grammy 2026: Εκκωφαντικός φόρος τιμής στον Ozzy Osbourne

02.02.2026
Επόμενο
Moncler Grenoble FW26: Χιόνι, prints και western αναφορές σε μια μοναδική πασαρέλα στο Aspen

Moncler Grenoble FW26: Χιόνι, prints και western αναφορές σε μια μοναδική πασαρέλα στο Aspen

02.02.2026

Δες επίσης

Ο Αναστάσιος Ράμμος στο After Dark: «Η κόρη μου είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει»
TV

Ο Αναστάσιος Ράμμος στο After Dark: «Η κόρη μου είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει»

01.02.2026
Να μ’ αγαπάς: Η Εβίτα αποκαλύπτεται πως είναι κόρη του Θεόφιλου στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha
TV

Να μ’ αγαπάς: Η Εβίτα αποκαλύπτεται πως είναι κόρη του Θεόφιλου στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha

31.01.2026
Όσα μοιράστηκαν o Ζήσης Ρούμπος και o Δημήτρης Μακαλιάς στο After Dark
TV

Όσα μοιράστηκαν o Ζήσης Ρούμπος και o Δημήτρης Μακαλιάς στο After Dark

31.01.2026
Porto Leone: Aποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha
TV

Porto Leone: Aποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Alpha

30.01.2026
Grand Hotel: Ο Νικόλας βάφει τα χέρια του με αίμα στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1
TV

Grand Hotel: Ο Νικόλας βάφει τα χέρια του με αίμα στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

30.01.2026
Μια Νύχτα Μόνο: Ο κόσμος των ηρώων της θα καταρρεύσει στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Mega
TV

Μια Νύχτα Μόνο: Ο κόσμος των ηρώων της θα καταρρεύσει στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Mega

30.01.2026
Οι Αθώοι: Γνώρισε τους χαρακτήρες της νέας σειράς του Mega
TV

Οι Αθώοι: Γνώρισε τους χαρακτήρες της νέας σειράς του Mega

30.01.2026
Η Σίσσυ Χρηστίδου μπαίνει σε γνωστή σειρά του Mega
TV

Η Σίσσυ Χρηστίδου μπαίνει σε γνωστή σειρά του Mega

30.01.2026
Ο Ρένος Χαραλαμπίδης επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή
TV

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης επιστρέφει στην τηλεόραση με νέα εκπομπή

30.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ραδιοφωνικό «χάος» στην Αττική: Το μέλλον των συχνοτήτων και το σενάριο των συγχωνεύσεων εκκλησιαστικών και δημοτικών σταθμών

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

«Ελληνικό FBI»: Πραγματική αναβάθμιση της ΕΛ.ΑΣ. ή ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα;

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία

Υγεία και Μακροζωία μετά τα 30: Ο δεκάλογος της πρόληψης και οι νέες τάσεις στην ευεξία