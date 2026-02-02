Moncler Grenoble FW26: Χιόνι, prints και western αναφορές σε μια μοναδική πασαρέλα στο Aspen

Κάτω από την πανσέληνο και έναν καθαρό, χειμωνιάτικο ουρανό, η Moncler Grenoble παρουσίασε το runway show για το Φθινόπωρο/Χειμώνα 2026 το βράδυ του Σαββάτου στο Aspen. Ήταν η πρώτη φορά που ο ιταλικός οίκος πολυτελείας επέλεξε έναν αμερικανικό ski προορισμό για την επίδειξη της high-performance σειράς του, μετά τα εντυπωσιακά αλπικά shows σε Courchevel και St. Moritz, μια κίνηση που έφερε έναν ξεκάθαρα αμερικανικό αέρα στο DNA της συλλογής.

Το show άνοιξε η Gigi Hadid, φορώντας neckerchief και ένα jacket με κρόσσια, σε ένα look που συνδύαζε après-ski αισθητική με western αναφορές, δίνοντας αμέσως τον τόνο. Ακολούθησε μια σειρά μοντέλων που περπάτησαν πάνω σε μια χιονισμένη πίστα ντυμένοι με καρό και checkered shirt-jackets, σχεδιασμένα για ακραίες συνθήκες αλλά με fashion-forward διάθεση.

Οι western επιρροές διατρέχαν ολόκληρη τη συλλογή: καπέλα με φαρδύ γείσο, τύπου Stetson, πλέον σχεδόν τόσο συνηθισμένα στο Aspen όσο και τα κράνη του σκι, αλλά και cowboy-inspired Moon Boots, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας της Moncler με το iconic footwear brand. Το φύλλο της λεύκας του Aspen εμφανίστηκε ως επαναλαμβανόμενο μοτίβο σε prints και laser-cut λεπτομέρειες, ενώ ένας εικονογραφημένος χάρτης της πόλης, γεμάτος άγρια ζωή, «ντύθηκε» πάνω σε blanket capes και foulard scarves.

Οι αναφορές, όμως, δεν έμειναν μόνο στην εικόνα. Η ιστορία του Aspen, από μεταλλευτική πόλη του 19ου αιώνα μέχρι παγκόσμιο ski resort που προσέλκυσε καλλιτέχνες, αθλητές και icons του Hollywood στα μέσα του 20ού αιώνα, συνδέεται άμεσα με τις ρίζες της Moncler. Ο οίκος ιδρύθηκε το 1952 στο Monestier-de-Clermont, ξεκινώντας από τον εξοπλισμό ορεινών εργατών και εξερευνητών, πριν εξελιχθεί σε σύμβολο τεχνικής πολυτέλειας. Δύο παράλληλες ιστορίες που συναντώνται στο ίδιο ορεινό τοπίο.

Περίπου 400 καλεσμένοι, ανάμεσά τους η Jennie Kim, ντυμένη με το proprietary technical denim της Moncler Grenoble, καθώς και οι Adrien Brody, Penn Badgley, Emily Ratajkowski και Tessa Thompson, έφτασαν στον χώρο της επίδειξης με snowmobiles, διασχίζοντας τα μονοπάτια γύρω από το T-Lazy-7 Ranch. Εκεί τους περίμεναν θερμαινόμενα καθίσματα σε ένα υπαίθριο αμφιθέατρο που κατασκευάστηκε ειδικά για το show.

Η βραδιά ολοκλήρωσε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο δραστηριοτήτων, συγχρονισμένο με ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για το brand: τα εγκαίνια του Moncler Grenoble Aspen store, του πρώτου flagship της σειράς στις ΗΠΑ και μόλις του δεύτερου παγκοσμίως μετά το St. Moritz. Νωρίτερα μέσα στη μέρα, ο νέος χώρος αποτέλεσε σημείο συνάντησης για πελάτες, editors και VIPs, με τον Kevin Costner, μόνιμο κάτοικο Aspen, να ξεχωρίζει ανάμεσα στους επισκέπτες.

Το after-party είχε live bluegrass μπάντα, και όταν ακούστηκε το «Take Me Home, Country Roads» του John Denver, οι καλεσμένοι τραγούδησαν όλοι μαζί, ένα αυθόρμητο, ζεστό φινάλε που έμοιαζε με ιδανικό καλωσόρισμα για τη νέα «πατρίδα» της Moncler Grenoble στην Αμερική.

