Πέτρος Λαγούτης και Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης

Το πρώην ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει ξεχωριστούς δρόμους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τίτλοι τέλους έπεσαν στη σχέση του Πέτρου Λαγούτη και της Μάρθας Λαμπίρη Φεντόρουφ, μετά από περίπου 3 χρόνια κοινής πορείας. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, οι δύο ηθοποιοί αποφάσισαν να τραβήξουν ξεχωριστούς δρόμους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει κάποια επίσημη δημόσια δήλωση από καμία πλευρά.

Καλά ενημερωμένες πηγές αναφέρουν ότι το πρώην ζευγάρι έχει απομακρυνθεί αισθητά τις τελευταίες 3 εβδομάδες, με την απόσταση να γίνεται αντιληπτή και στο φιλικό τους περιβάλλον. Την ίδια περίοδο, ο Πέτρος Λαγούτης πέρασε μεγάλο μέρος του χειμώνα στη Θεσσαλονίκη, όπου πρωταγωνιστεί στη θεατρική παράσταση «Ας περιμένουν οι γυναίκες», βασισμένη στην ομώνυμη ταινία του Σταύρου Τσιώλη. Η παράσταση παρουσιάζεται από τις 23 Ιανουαρίου στο θέατρο Ψυρρή και έχει ήδη αποσπάσει θετικά σχόλια.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού καταγράφηκε στις 10 Νοεμβρίου, στο θέατρο «Αλίκη», κατά την παρουσίαση της θεατρικής εμπειρίας του Γιώργου Λάγιου με τίτλο «Μέσα στο μυαλό σου». Τότε, η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ είχε ποζάρει χαμογελαστή στο πλευρό του Πέτρου Λαγούτη, χωρίς να προδίδεται το παραμικρό για την πορεία που θα ακολουθούσε η σχέση τους.


Οι 2 ηθοποιοί γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της δημοφιλούς σειράς του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι», που κέρδισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού. Στους πρώτους μήνες της σχέσης τους είχαν επιλέξει να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να αποκαλύψουν το ειδύλλιό τους. Ωστόσο, ο φωτογραφικός φακός τους είχε εντοπίσει μαζί σε κινητοποιήσεις του κλάδου των ηθοποιών ενάντια στο νομοσχέδιο για τις δραματικές σχολές, καθιστώντας τη σχέση τους γνωστή στο κοινό.

Αργότερα, η Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ είχε επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση τους με τον Πέτρο Λαγούτη, ενώ και οι δύο, σε συνεντεύξεις τους, τόνιζαν τη σημασία της ηρεμίας και της σταθερότητας στην καθημερινότητά τους, προσπαθώντας να προστατεύσουν τη σχέση τους από τα φώτα της δημοσιότητας.

