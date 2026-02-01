Η Natalie Portman καταγγέλλει αδικία κατά των γυναικών στα Όσκαρ

Η Natalie Portman άσκησε δημόσια κριτική στην Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου για τον αποκλεισμό των γυναικών σκηνοθετριών από τις υποψηφιότητες των Όσκαρ 2026, τονίζοντας ότι η κινηματογραφική βιομηχανία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ανισότητας. Η βραβευμένη ηθοποιός μίλησε για το ζήτημα κατά την παρουσία της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Sundance, όπου βρέθηκε για την πρεμιέρα της νέας της ταινίας «The Gallerist».

Η Natalie Portman δήλωσε στο Variety ότι απογοητεύτηκε από το γεγονός πως τόσες πολλές αξιόλογες ταινίες που σκηνοθετήθηκαν από γυναίκες αγνοήθηκαν στις φετινές υποψηφιότητες. «Τόσες πολλές από τις καλύτερες ταινίες που είδα φέτος έγιναν από γυναίκες. Βλέπεις τα εμπόδια σε κάθε επίπεδο, γιατί τόσες πολλές δεν αναγνωρίστηκαν την εποχή των βραβείων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, η Natalie Portman αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα έργα που, κατά την άποψή της, άξιζαν μεγαλύτερη αναγνώριση. «Ανάμεσα στα “Sorry Baby” και “Left Handed Girl” και “Hedda” και “The Testament of Ann Lee”. Εξαιρετικές ταινίες φέτος, που νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν και αγαπούν, αλλά δεν παίρνουν τις διακρίσεις που τους αξίζουν», είπε.

Στις υποψηφιότητες για το Όσκαρ Σκηνοθεσίας 2026, η μοναδική γυναίκα που περιλαμβάνεται είναι η Chloé Zhao για την ταινία «Hamnet». Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται επίσης οι Josh Safdie για το «Marty Supreme», Paul Thomas Anderson για το «One Battle After Another», Joachim Trier για το «Sentimental Value» και Ryan Coogler για το «Sinners». Από τις 10 ταινίες που διεκδικούν το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, μόνο το «Hamnet» έχει σκηνοθετηθεί από γυναίκα.

Στην ταινία «The Gallerist», η Natalie Portman συνεργάστηκε με τη σκηνοθέτρια Cathy Yan. Η μαύρη κωμωδία θρίλερ, στην οποία πρωταγωνιστούν επίσης οι Jenna Ortega, Catherine Zeta Jones, Sterling K Brown και Da’Vine Joy Randolph, αφηγείται την ιστορία μιας απελπισμένης ιδιοκτήτριας γκαλερί που καταστρώνει ένα παράτολμο σχέδιο για να πουλήσει έναν νεκρό άνδρα ως έργο τέχνης στο Art Basel του Μαϊάμι.

Παράλληλα, ένα ακόμη πρότζεκτ της Natalie Portman, η φουτουριστική παιδική ταινία «Arco», εξασφάλισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων 2026, μετά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Καννών την προηγούμενη χρονιά. Στην ταινία, η Natalie Portman δανείζει τη φωνή της στη μητέρα ενός κοριτσιού που ονομάζεται Iris και γίνεται φίλη με τον Arco, όταν ένα ταξίδι στον χρόνο πηγαίνει στραβά.

Οι δηλώσεις της Natalie Portman επαναφέρουν με ένταση τη συζήτηση γύρω από τη θέση των γυναικών πίσω από την κάμερα και τον τρόπο με τον οποίο τα μεγάλα βραβεία εξακολουθούν να αντικατοπτρίζουν μια ανισορροπία που, όπως η ίδια υπογραμμίζει, δείχνει ότι ο δρόμος προς την ισότητα στον κινηματογράφο παραμένει ακόμη μακρύς.

