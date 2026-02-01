Mad Bubble
Fashion 01.02.2026

Τα prints που θα φόρεσουμε ξανά και ξανά μέσα στο 2026

animal_print_outfit
Η νέα σεζόν αφήνει πίσω τον μινιμαλισμό και αγκαλιάζει το χρώμα, τα σχέδια και τους τολμηρούς συνδυασμούς, φέρνοντας χαρακτήρα σε κάθε outfit
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μόδα δεν περιορίζεται πλέον σε minimal και διακριτικά looks. Το 2026, η ένταση και η προσωπικότητα μπαίνουν στο επίκεντρο, με τα prints να γίνονται οι πρωταγωνιστές των εμφανίσεων. Τα ρούχα δεν είναι απλώς ρούχα, είναι τρόπος να εκφράσουμε διάθεση, να δώσουμε χρώμα στην καθημερινότητα και να δημιουργήσουμε στυλ με πρόθεση.

Ο συνδυασμός χρωμάτων, σχεδίων και υφών καθορίζει πια τη συνολική εικόνα ενός outfit. Η τάση δεν είναι να φοράμε πολλά μοτίβα χωρίς σκέψη, αλλά να επιλέγουμε prints που επικοινωνούν χαρακτήρα, δημιουργούν ισορροπία και αναδεικνύουν προσωπικότητα. Ακόμη και το πιο απλό κομμάτι μπορεί να μεταμορφωθεί με το σωστό pattern.

leopard_print
https://www.instagram.com/_shelleyloves/

Διάβασε επίσης: 6 κομψά outfits για κάθε σου ραντεβού μέσα στον χειμώνα

Animal prints

Το λεοπάρ και το ζεβρέ αποκτούν φέτος πιο διακριτικά μοτίβα και καθαρές γραμμές. Η άγρια αισθητική μετατρέπεται σε κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις που είναι ταυτόχρονα δυναμικές και στιλάτες. Μια φούστα ή παντελόνι με μικρό animal print μπορεί να γίνει το βασικό στοιχείο ενός κομψού, σύγχρονου outfit.

bambi_print
https://www.instagram.com/aisha.basss/?hl=el

Ρίγες

Οι ρίγες φέτος γίνονται έντονες και γραφικές, μετατρέποντας κάθε απλό ρούχο σε statement. Οι φαρδιές, high-contrast γραμμές δημιουργούν κίνηση και δυναμισμό, δίνοντας χαρακτήρα σε μπλούζες, φορέματα ή πανωφόρια χωρίς να απαιτούν υπερβολικά αξεσουάρ.

rugby_shirt
Pinterest

Polka Dots

Το πουά επιστρέφει σε μοντέρνες σιλουέτες και αναπάντεχες υφές, συνδυάζοντας νοσταλγία με φρέσκια αισθητική. Τα polka dots προσφέρουν δυναμισμό σε φορέματα, φούστες ή μπλούζες, μεταμορφώνοντας ένα βασικό outfit σε σύγχρονη δήλωση στυλ.

polka_dots_london_street_style
https://www.instagram.com/francescababbi/

Καρό

Τα καρό δεν φοριούνται πια μεμονωμένα αλλά συνδυάζονται με άλλα prints, όπως ρίγες ή μικρό animal pattern. Ο συνδυασμός τους δημιουργεί ισορροπημένα αλλά τολμηρά looks, με χρωματική αρμονία και μοντέρνα αίσθηση, χωρίς να χάνεται η συνοχή του outfit.

Διάβασε επίσης: 90s mini skirt: Το κομμάτι που γίνεται η απόλυτη επένδυση της σεζόν

