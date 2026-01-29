Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 29.01.2026

Διαζύγιο για τον Rob Schneider και την Patricia Azarcoya μετά από 15 χρόνια γάμου

Η αίτηση κατατέθηκε διακριτικά στην Αριζόνα από την Patricia Azarcoya Schneider - Το ζευγάρι δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση σχετικά με τους λόγους του χωρισμού
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η σύζυγος του ηθοποιού Rob Schneider, Patricia Azarcoya Schneider, κατέθεσε διακριτικά αίτηση διαζυγίου τον Δεκέμβριο του 2025, βάζοντας τέλος σε έναν γάμο δεκαπέντε ετών. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που προέρχονται από την κομητεία Maricopa της Αριζόνα, η αίτηση κατατέθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2025. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Ιανουάριο του 2010 στο Λος Άντζελες, έχει αποκτήσει δύο κόρες, τη Miranda Scarlett ηλικίας 13 ετών και τη Madeline Robbie ηλικίας 9 ετών. Ο Rob Schneider είναι επίσης πατέρας της τραγουδίστριας Elle King ηλικίας 36 ετών από τον προηγούμενο γάμο του με τη London King. Στο παρελθόν είχε παντρευτεί και την ηθοποιό Helena Schneider την περίοδο 2002 έως 2005.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το σχόλιο του Ashton Kutcher για τη Demi Moore μετά τον χωρισμό

Στα έγγραφα του διαζυγίου αναφέρεται ότι ο γάμος είναι «ανεπανόρθωτα διαλυμένος και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επανασύνδεσης». Το ζευγάρι μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση σχετικά με τους λόγους του χωρισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Rob Schneider παραμένει ενεργός στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με πιο γνωστές πρόσφατες εμφανίσεις του σε κωμικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων και η ταινία «The Ridiculous 6».

Διάβασε επίσης: Ο Chris Martin ο λόγος που απέλυσαν την Gwyneth Paltrow από ταινία

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Patricia Azarcoya Schneider Rob Schneider διαζύγιο
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς θα φτιάξεις τη δική σου βενετσιάνικη μάσκα (Video)

Πώς θα φτιάξεις τη δική σου βενετσιάνικη μάσκα (Video)

29.01.2026
Επόμενο
Η Τσικνοπέμπτη πλησιάζει… Το μυστικό για τέλεια παϊδάκια στο γκριλ

Η Τσικνοπέμπτη πλησιάζει… Το μυστικό για τέλεια παϊδάκια στο γκριλ

29.01.2026

Δες επίσης

Πρίγκιπας Harry – Meghan Markle: Η Kim Kardashian εξηγεί γιατί «κατέβηκαν» οι φωτογραφίες
Celeb News

Πρίγκιπας Harry – Meghan Markle: Η Kim Kardashian εξηγεί γιατί «κατέβηκαν» οι φωτογραφίες

29.01.2026
Ο Pharrell Williams χρίστηκε Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής
Celeb News

Ο Pharrell Williams χρίστηκε Ιππότης της Λεγεώνας της Τιμής

29.01.2026
Ο Marc Anthony και η Nadia Ferreira περιμένουν το δεύτερο παιδί τους
Celeb News

Ο Marc Anthony και η Nadia Ferreira περιμένουν το δεύτερο παιδί τους

29.01.2026
Ο Bruce Willis δεν γνωρίζει ότι πάσχει από άνοια
Celeb News

Ο Bruce Willis δεν γνωρίζει ότι πάσχει από άνοια

29.01.2026
Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Ο λόγος που ξεκίνησε δίαιτα και η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση του
Celeb News

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Ο λόγος που ξεκίνησε δίαιτα και η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση του

29.01.2026
Nicki Minaj: Δηλώνει η no 1 θαυμάστρια του Donald Trump
Celeb News

Nicki Minaj: Δηλώνει η no 1 θαυμάστρια του Donald Trump

29.01.2026
Έλενα Τσαγκρινού και Dj Stephan χώρισαν 1,5 χρόνο μετά τον ερχομό του γιου τους
Celeb News

Έλενα Τσαγκρινού και Dj Stephan χώρισαν 1,5 χρόνο μετά τον ερχομό του γιου τους

29.01.2026
Κατερίνα Καινούργιου: Έδειξε on air πόσο φουσκωμένη είναι η κοιλιά της – «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε»
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Έδειξε on air πόσο φουσκωμένη είναι η κοιλιά της – «Κοιτάξτε πώς μεγάλωσε»

29.01.2026
Η Sydney Sweeney μπαίνει στον κόσμο της μόδας με το δικό της brand εσωρούχων
Celeb News

Η Sydney Sweeney μπαίνει στον κόσμο της μόδας με το δικό της brand εσωρούχων

29.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

Φάκελος «Περιφερειακές άδειες»: Δικτύωση έως και έξι ώρες μεταξύ των σταθμών

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

ΑΙΧΜΕΣ: “Σιγή ασυρμάτου” για το Open, επικίνδυνη αδιαφορία για τις παρεμβολές

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

Ποιοι ελέγχουν τους σταθμούς εθνικής εμβέλειας- Τα ανανεωμένα μετοχολόγια του ΕΣΡ

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΕΒΕΠ: «Συμφωνία ΕΕ–Ινδίας: Ο ρόλος της Ελλάδας σε εμπόριο, λιμάνια και ναυτιλία»

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

ΠΑΣΟΚ: Μεγαλώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ανδρουλάκη

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος

Η επιστολική ψήφος των αποδήμων και οι… σκιές αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος