Διαζύγιο για τον Rob Schneider και την Patricia Azarcoya μετά από 15 χρόνια γάμου

Η αίτηση κατατέθηκε διακριτικά στην Αριζόνα από την Patricia Azarcoya Schneider - Το ζευγάρι δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση σχετικά με τους λόγους του χωρισμού

Η σύζυγος του ηθοποιού Rob Schneider, Patricia Azarcoya Schneider, κατέθεσε διακριτικά αίτηση διαζυγίου τον Δεκέμβριο του 2025, βάζοντας τέλος σε έναν γάμο δεκαπέντε ετών. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που προέρχονται από την κομητεία Maricopa της Αριζόνα, η αίτηση κατατέθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2025. Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Ιανουάριο του 2010 στο Λος Άντζελες, έχει αποκτήσει δύο κόρες, τη Miranda Scarlett ηλικίας 13 ετών και τη Madeline Robbie ηλικίας 9 ετών. Ο Rob Schneider είναι επίσης πατέρας της τραγουδίστριας Elle King ηλικίας 36 ετών από τον προηγούμενο γάμο του με τη London King. Στο παρελθόν είχε παντρευτεί και την ηθοποιό Helena Schneider την περίοδο 2002 έως 2005.

Στα έγγραφα του διαζυγίου αναφέρεται ότι ο γάμος είναι «ανεπανόρθωτα διαλυμένος και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επανασύνδεσης». Το ζευγάρι μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση σχετικά με τους λόγους του χωρισμού.

Ο Rob Schneider παραμένει ενεργός στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, με πιο γνωστές πρόσφατες εμφανίσεις του σε κωμικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων και η ταινία «The Ridiculous 6».

