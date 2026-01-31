Έρχεται η «Πανσέληνος του Χιονιού» την 1η Φεβρουαρίου – Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Η επιρροή της Πανσελήνου θα γίνει πιο αισθητή σε 4 ζώδια, τα οποία καλούνται να επανεξετάσουν βαθιά ζητήματα ταυτότητας και σχέσεων

Λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη Πανσέληνο της χρονιάς, γνωστή ως «Πανσέληνος του Λύκου», ο ουρανός ετοιμάζεται να φωτιστεί ξανά. Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου, θα εμφανιστεί η δεύτερη Πανσέληνος του έτους, η λεγόμενη «Πανσέληνος του Χιονιού», ορατή σε ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο. Η ονομασία της προέρχεται από τους ιθαγενείς λαούς της Βόρειας Αμερικής, καθώς ο Φεβρουάριος ήταν παραδοσιακά ο μήνας με τις πιο βαριές χιονοπτώσεις. Ωστόσο, σε διαφορετικούς πολιτισμούς, η ίδια Πανσέληνος απέκτησε και άλλους, εξίσου συμβολικούς τίτλους.

Οι αρχαίοι Κέλτες τη γνώριζαν ως «Σελήνη του Πάγου» ή «Οστέινη Σελήνη», οι Χόπι της Αριζόνα τη συνέδεαν με την κάθαρση και την ανανέωση, ενώ στην κινεζική παράδοση αναφερόταν ως η «Ανθισμένη Σελήνη», σηματοδοτώντας το τέλος του χειμερινού κύκλου.

Τι φέρνει αστρολογικά η Πανσέληνος του Χιονιού

Από αστρολογικής πλευράς, η Πανσέληνος της 1ης Φεβρουαρίου πραγματοποιείται στο ζώδιο του Λέοντα, γεγονός που της δίνει έντονο συναισθηματικό και αποκαλυπτικό χαρακτήρα. Ο Λέων συνδέεται με την αυθεντική έκφραση, τη δημιουργικότητα, την αυτοπεποίθηση και την ηγεσία που πηγάζει από την καρδιά. Σύμφωνα με την αστρολόγο Jetteke van Lexmond, αυτή η Πανσέληνος λειτουργεί σαν καθρέφτης: μας ωθεί να αναρωτηθούμε πού έχουμε καταπιέσει τον εαυτό μας, πού έχουμε συμβιβαστεί και αν συνεχίζουμε να ζούμε μέσα σε ρόλους που δεν μας αντιπροσωπεύουν πια. Τα συναισθήματα ενδέχεται να γίνουν πιο έντονα, καθώς έρχονται στην επιφάνεια εμπειρίες, αποφάσεις και αποτελέσματα του παρελθόντος. Παράλληλα, η είσοδος του Ποσειδώνα στον Κριό ενισχύει την ανάγκη για δράση. Δεν αρκεί πια η σκέψη, ζητείται κίνηση, τόλμη και ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό μας. «Οι άνθρωποι μπορεί να νιώσουν λιγότερο πρόθυμοι να συμβιβαστούν με κάτι που δεν συντονίζεται με την αλήθεια τους. Ενισχύεται το θάρρος στην έκφραση, στη δημιουργία και στην ανάληψη πρωτοβουλιών, ακόμη κι αν αυτό γίνει απότομα, συνήθως όμως με βαθιά εσωτερική συνέπεια», σημειώνει η van Lexmond.





Πρακτικά συμπτώματα που μπορεί να φέρει η Πανσέληνος

Σε πιο καθημερινό επίπεδο, αυτή η Πανσέληνος ενδέχεται να συνοδευτεί από:

διαταραχές στον ύπνο

αυξημένη συναισθηματική ευαισθησία

έντονα δημιουργικά ξεσπάσματα

ανάγκη για έκφραση και εκτόνωση

Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται περισσότερο

Η επιρροή της Πανσελήνου θα γίνει πιο αισθητή σε 4 ζώδια, τα οποία καλούνται να επανεξετάσουν βαθιά ζητήματα ταυτότητας και σχέσεων:

Λέων: στο επίκεντρο της φώτισης, αυτοέκφραση, ηγεσία και προσωπική αλήθεια Υδροχόος: ισορροπία ανάμεσα στη συλλογική ευθύνη και την ατομική αυθεντικότητα Ταύρος: αξίες, ασφάλεια και προσκολλήσεις στο παρελθόν Σκορπιός: συναισθηματικό βάθος, δυναμικές εξουσίας και αποκαλύψεις

Ιδιαίτερα ευνοημένα (ή έντονα ενεργοποιημένα) θα είναι και τα ζώδια της φωτιάς – Κριός, Λέων και Τοξότης – τα οποία μπορεί να νιώσουν μια ισχυρή ώθηση να πάρουν πρωτοβουλίες και να εκφραστούν χωρίς φόβο. Όσοι έχουν πλανήτες ή ευαίσθητα σημεία στις πρώτες μοίρες του Λέοντα, Υδροχόου, Ταύρου ή Σκορπιού, ενδέχεται να βιώσουν αυτή την Πανσέληνο ως σημείο καμπής.

