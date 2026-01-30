Mad Bubble
Ανοίγει το Τριώδιο – Πότε θα τσικνίσεις και πότε θα αμολήσεις χαρταετό

Η Τσικνοπέμπτη φέτος θα εορταστεί στις 12 Φεβρουαρίου ενώ η Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Ελλάδα προετοιμάζεται να υποδεχθεί μία από τις πιο ζωντανές και εκφραστικές περιόδους του χειμώνα, καθώς οι Απόκριες του 2026 πλησιάζουν, φέρνοντας μαζί τους χρώμα μουσική και παραδοσιακά έθιμα που ενώνουν μικρούς και μεγάλους. Πρόκειται για ένα διάστημα που κάθε χρόνο μεταμορφώνει πόλεις και χωριά, δίνοντας χώρο στη φαντασία τη σάτιρα και τη συλλογική διασκέδαση, ενώ παράλληλα διατηρεί ζωντανή τη σύνδεση με τις θρησκευτικές ρίζες και τις τοπικές παραδόσεις.

Η αποκριάτικη περίοδος ξεκινά επίσημα την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 με την εορτή του Τελώνου και Φαρισαίου, ανοίγοντας τον κύκλο των εκδηλώσεων που θα διαρκέσουν έως την Καθαρά Δευτέρα. Από εκείνη την ημέρα και έπειτα δήμοι πολιτιστικοί σύλλογοι και τοπικές κοινότητες σε όλη τη χώρα οργανώνουν παρελάσεις θεματικά δρώμενα και γιορτές που αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα και το πνεύμα εξωστρέφειας της ελληνικής κοινωνίας.

www.freepik.com

Ξεχωριστή θέση στο εορταστικό ημερολόγιο κατέχει η Τσικνοπέμπτη που φέτος θα εορταστεί στις 12 Φεβρουαρίου 2026. Πρόκειται για την πέμπτη ημέρα της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου και αποτελεί σημείο αναφοράς για το παραδοσιακό έθιμο του ψησίματος κρέατος. Οικογένειες και φίλοι συγκεντρώνονται γύρω από τραπέζια και υπαίθριες ψησταριές δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα χαράς που προαναγγέλλει τη σταδιακή μετάβαση προς τη νηστεία. Η κορύφωση των εορτασμών έρχεται με την Κυριακή των Αποκριών στις 15 Φεβρουαρίου 2026 όταν δρόμοι και πλατείες γεμίζουν από πολύχρωμες στολές μουσικές και χορούς. Σε πολλές περιοχές της χώρας διοργανώνονται καρναβαλικές παρελάσεις που συγκεντρώνουν πλήθος επισκεπτών, ενισχύοντας τόσο την τοπική οικονομία όσο και το αίσθημα συλλογικής συμμετοχής.

Καρναβάλι Πάτρα. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθεί η Κυριακή της Τυρινής στις 22 Φεβρουαρίου 2026 η οποία σηματοδοτεί την τελευταία ημέρα πριν από την έναρξη της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η συγκεκριμένη περίοδος χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή απομάκρυνση από την κατανάλωση κρέατος, ενώ τα γαλακτοκομικά προϊόντα και οι παραδοσιακές συνταγές έχουν την τιμητική τους στα οικογενειακά τραπέζια. Η αυλαία των αποκριάτικων εκδηλώσεων πέφτει την Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα που αποτελεί επίσημη αργία και σηματοδοτεί την έναρξη της νηστείας της Σαρακοστής. Οι πολίτες εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για εξορμήσεις στην ύπαιθρο, τηρώντας έθιμα όπως το πέταγμα του χαρταετού και απολαμβάνοντας νηστίσιμα εδέσματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής γαστρονομικής παράδοσης.

Καρναβάλι Λουτράκι. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι Απόκριες ορίζονται ως το χρονικό διάστημα των 3 εβδομάδων που προηγούνται της Καθαράς Δευτέρας και ταυτίζονται με την περίοδο του Τριωδίου στη χριστιανική παράδοση. Πρόκειται για μια κινητή εορταστική φάση που εκτείνεται από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου έως την Κυριακή της Τυροφάγου ή Τυρινής, συνδυάζοντας τη χαρά της κοινωνικής συνεύρεσης με την πνευματική προετοιμασία για τη Σαρακοστή. Οι Απόκριες του 2026 αναμένεται να αναδείξουν για ακόμη μία χρονιά τη δύναμη της ελληνικής παράδοσης να προσαρμόζεται στο παρόν χωρίς να χάνει τον αυθεντικό της χαρακτήρα, προσφέροντας στιγμές γιορτής που ενισχύουν τη συλλογική μνήμη και την αίσθηση κοινότητας σε ολόκληρη τη χώρα.

Δες κι αυτό…

2026 Απόκριες Αργία έθιμα Καθαρά Δευτέρα Τσικνοπέμπτη
