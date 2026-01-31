Mad Bubble
Streaming News 31.01.2026

America’s Next Top Model: Το περιβόητο reality έρχεται στο Netflix μέσα από ένα νέο ντοκιμαντέρ

Συντελεστές και πρώην διαγωνιζόμενες μιλούν για όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ μέσα από το «Reality Check: Inside America’s Next Top Model»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στις αρχές των 00s, τότε που η reality τηλεόραση δεν είχε ακόμα λέξεις όπως «όρια» και «ευαισθησίες» στο λεξιλόγιό της, ένα τηλεοπτικό πείραμα, το America’s Next Top Model κατάφερε να συνδυάσει μόδα, ανταγωνισμό, δράμα και ωμή έκθεση μπροστά στην κάμερα. Ένα show που για χρόνια καθόρισε το πώς βλέπαμε τα μοντέλα, την ομορφιά και την επιτυχία.Σήμερα, πάνω από δύο δεκαετίες μετά την πρεμιέρα του, η συζήτηση ανοίγει ξανά μέσα από το ντοκιμαντέρ «Reality Check: Inside America’s Next Top Model» του Netflix, το οποίο επιστρέφει σε εκείνη την εποχή για να την επανεξετάσει με τα μάτια του 2025.

Το America’s Next Top Model, δημιουργία της Tyra Banks, προβλήθηκε από το 2003 έως το 2016 και έφτασε συνολικά τους 24 κύκλους. Κάθε σεζόν ακολουθούσε μια ομάδα νεαρών γυναικών που ζούσαν μαζί, διαγωνίζονταν σε φωτογραφίσεις υψηλών απαιτήσεων και περνούσαν από δοκιμασίες που έκριναν όχι μόνο την εικόνα τους, αλλά και την αντοχή τους. Το show αγαπήθηκε γιατί έσπασε, έστω και με αντιφάσεις, κάποια στερεότυπα της μόδας, δίνοντας βήμα σε διαφορετικούς σωματότυπους και backgrounds. Ταυτόχρονα όμως, έγινε συνώνυμο με ακραία makeovers, σκληρή κριτική και concept που σήμερα μοιάζουν προβληματικά, αν όχι αδιανόητα.

Μετά το τέλος της σειράς, και ιδιαίτερα στα χρόνια της πανδημίας, αποσπάσματα από το ANTM έγιναν viral στο TikTok και στο Twitter, πυροδοτώντας μια νέα ανάγνωση του show. Σχόλια για βάρος, φύλο, εμφάνιση και συμπεριφορά ξαναβγήκαν στο προσκήνιο, με το κοινό να αναρωτιέται αν επρόκειτο απλώς για προϊόν της εποχής του ή για κάτι βαθύτερα τοξικό. Το Reality Check: Inside America’s Next Top Model έρχεται ακριβώς σε αυτό το σημείο. Η τριμερής σειρά, σε σκηνοθεσία των Mor Loushy και Daniel Sivan, ανοίγει τα παρασκήνια και εξετάζει την κληρονομιά του show χωρίς ωραιοποιήσεις.

Στο ντοκιμαντέρ συμμετέχουν η Tyra Banks, ο παραγωγός Ken Mok, αλλά και ιστορικά μέλη της κριτικής επιτροπής όπως οι Jay Manuel, J. Alexander (Miss J) και Nigel Barker. Τον λόγο παίρνουν επίσης πρώην διαγωνιζόμενες και νικήτριες, ανάμεσά τους οι Whitney Thompson, Shandi Sullivan και Dani Evans, μιλώντας ανοιχτά για όσα έζησαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη ρήξη του 2012, όταν βασικά πρόσωπα του show αποχώρησαν ξαφνικά, ένα κεφάλαιο που μέχρι σήμερα παρέμενε θολό και ανεξήγητο.

Το Reality Check δεν προσπαθεί να ακυρώσει το παρελθόν, ούτε να το δικαιολογήσει. Αντίθετα, αφήνει το κοινό να κρίνει μόνο του αν η τηλεόραση εκείνης της εποχής μας δίδαξε κάτι ή αν απλώς μας έμαθε να συνηθίζουμε πράγματα που σήμερα δεν θα περνούσαν ποτέ. Το Reality Check: Inside America’s Next Top Model κάνει πρεμιέρα στις 16 Φεβρουαρίου στο Netflix και αναμένεται να ξανανοίξει μια από τις πιο πολυσυζητημένες τηλεοπτικές συζητήσεις των τελευταίων χρόνων.

