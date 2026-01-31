Pop star η Peppa τραγουδά Rihanna, BTS, Katy Perry και Kelly Clarkson

Η Peppa παρουσιάζει το album Peppa Pig Popp που που περιλαμβάνει διασκευές pop τραγουδιών που αγαπήθηκαν από το κοινό

Η Peppa επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη στενή της σχέση με την ποπ μουσική, παρουσιάζοντας μια νέα διασκευή του τραγουδιού «Diamonds» της Rihanna και εγκαινιάζοντας παράλληλα το album «Peppa Pig Pop».

Η πρωταγωνίστρια της μακροβιότερης βρετανικής παιδικής σειράς προχωρά σε μια αισιόδοξη επανεκτέλεση της επιτυχίας της Rihanna, η οποία είχε φτάσει στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 3 εβδομάδες το 2012.

Στη νέα εκδοχή, η Peppa Pig προσαρμόζει και μέρος των στίχων, μετατρέποντας το τραγούδι από ρομαντική εξομολόγηση σε έναν ύμνο για τη φιλία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η φράση «I knew that we’d become one right away» που μετατρέπεται σε «I knew that we’d end as friends right away», ενισχύοντας το μήνυμα της συντροφικότητας και της θετικής σύνδεσης.

Το «Diamonds Peppa’s Version» κυκλοφορεί στο πλαίσιο του άλμπουμ «Peppa Pig Pop», το οποίο περιλαμβάνει 4 τραγούδια και φέρνει στο προσκήνιο ήδη γνωστές διασκευές της Peppa Pig, όπως το «Dynamite» των BTS, το «Stronger» της Kelly Clarkson και το «Roar» της Katy Perry.

Το πρότζεκτ φέρει την υπογραφή της Hasbro και επιβεβαιώνει τη σταθερή επένδυση του brand στη μουσική ψυχαγωγία.

Τον προηγούμενο μήνα, η Peppa απασχόλησε ξανά τη μουσική επικαιρότητα, όταν συνεργάστηκε με το φαινόμενο της παιδικής ποπ κουλτούρας Baby Shark για τη δημιουργία ενός χορευτικού remix της πασίγνωστης επιτυχίας που έγινε viral παγκοσμίως, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της στον χώρο της σύγχρονης παιδικής μουσικής.

